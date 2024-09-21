إقبال جماهيري ضعيف على مباراة الوحدات والفيصلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- لم تشهد جنبات ستاد عمان الدولي نشاطا قويا من قبل الجماهير، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الوحدات والفيصلي، ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين.
ولم يتجاوز عدد الحضور الجماهيري الواصلين للملعب 2000 مشجع من الطرفين قبل ساعتين على انطلاق اللقاء، علما بأن عدد التذاكر المباع بحسب ما يتم إشاعته لم يتجاوز 5 آلاف تذكرة.
ويتوافد الحضور الجماهيري ببطئ للقاء المقرر انطلاقه عند الساعة السابعة مساء، علما بأن الوحدات يملك 7 نقاط من 3 مباريات، والفيصلي 6 نقاط من 4 مباريات.
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