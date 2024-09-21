التعادل يحسم مواجهة الوحدات والفيصلي في دوري المحترفين
التاريخ
9/21/2024 3:10:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة الوحدات والفيصلي، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025.
ولم يستثمر الوحدات صاحب الأرض الفرص العديدة التي سنحت له على مدار الشوط الثاني في تعزيز النتيجة، رغم التقدم بالشوط الأول عبر اللاعب فراس شلباية من علامة الجزاء، قبل أن يعدل الفيصلي الكفة عبر سيمون ديديو.
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