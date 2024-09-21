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التعادل يحسم مواجهة الوحدات والفيصلي في دوري المحترفين

9/21/2024 3:10:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة الوحدات والفيصلي، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2024-2025.
 ولم يستثمر الوحدات صاحب الأرض الفرص العديدة التي سنحت له على مدار الشوط الثاني في تعزيز النتيجة، رغم التقدم بالشوط الأول عبر اللاعب فراس شلباية من علامة الجزاء، قبل أن يعدل الفيصلي الكفة عبر سيمون ديديو.

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