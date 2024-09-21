Saturday, 21 September 2024 11:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجولف يشارك في البطولة العربية للفئات العمرية بتونس

9/21/2024 3:10:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- وصل إلى تونس الدفعة الأولى من الوفد الأردني للجولف، والذي سيشارك في البطولة العربية للناشئين، والتي تنطلق فعالياتها على ملاعب نادي (ريزدنت) للجولف في مدينة قمرت، بمشاركة تصل إلى 11 دولة عربية وهي السعودية، المغرب، مصر، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، الإمارات، العراق، وقطر إضافة الى الأردن، وتونس الدولة المنظمة
وتبدأ بطولة الإناث اليوم، حيث يشارك منتخبنا بفئة تحت 13 عاما من خلال اللاعبتين ليليان مجاهد وميار الشوملي، فيما يلتحق اللاعبون محمد الرواشدة وسالم العبداللات وسمعان عكروش وآدم المزايدة ويوسف قطاطشة وعبد الرحمن الظاهر ومراد الرواشدة يوم الأربعاء القادم للمشاركة بذات البطولة وحسب الفئه العمرية.
وأكدت مجد النجادا رئيسة الوفد وأمينة سر الاتحاد أن المشاركة الأردنية في هذه البطولة تعتبر الأكبر في تاريخ مشاركات الأردن في البطولات العربية، ما يعكس مدى تطور وانتشار رياضة الجولف في الأردن، مؤكدة على أن أسرة الاتحاد تضع كل إمكانياته في سبيل تطوير الرياضة ودعم جميع اللاعبين.
وقال عامر راضي المدير الفني للمنتخب الوطني "لقد أصبح لدينا تنوع في المشاركة في البطولة العربية من حيث الكم والنوع ولأول مرة نشارك بأكبر عدد من الفئات العمرية، وهي فئة تحت 13 عاما (إناثا وذكورا)، وتحت 16 عاما وتحت 18 عاما، وأن الاحتكاك في مثل هذه البطولات هو فرصة ذهبية لجميع اللاعبين لتطوير مهاراتهم واكتساب الثقة في النفس".
يشار إلى أن الأردن حقق لقب البطولة فردي وفرقي (تحت 13 عاما) في نسخة عام 2022 التي أقيمت في تونس، وكأول إنجاز تاريخي من خلال اللاعبين سالم العبداللات محمد الرواشدة.

MENAFN21092024000072011014ID1108699729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث