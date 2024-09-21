الحياصات يواجه رضا في نهائي PFL MENA

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- حقق المقاتل الأردني عبد الرحمن الحياصات، أقوى المفاجآت في نصف نهائي PFL MENA للفنون القتالية المختلطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما أطاح بمنافسه السعودي عبد الله القحطاني في وزن الريشة في النزالات التي جرت في بوليفارد سيتي الرياض.
وفاز الحياصات الملقب بـ"الكوبرا" على القحطاني، بقرار جماعي من الحكام، بعدما سيطر على الجولتين الثانية والثالثة من النزال ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة برصيد 5 انتصارات. وقال حياصات في أول تصريح له بعد التأهل: "وضعت منذ فترة طويلة في جميع حساباتي على مواقع التواصل الإجتماعي، أنني سأكون بطل دوري المقاتلين المحترفين، لأنني أفعل ولا أتحدث كثيرا".
وسيواجه الحياصات في النهائي نظيره الزومبي المصري إسلام رضا الذي استغل مهاراته العالية في المصارعة ليحقق فوزاً بالإجماع على المغربي مروان بلغويط، حيث يعد هذا الفوز هو السادس على التوالي لبطل الجوجيتسو البرازيلي الوطني 8 مرات.
بينما أذهل المقاتل المصري عمر الدفراوي الجمهور، في الحدث الرئيسي المشترك، بفوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى بعد مرور 3 دقائق و9 ثوان على المرشح الأبرز جرّاح السيلاوي، ليحجز مكانه في نهائي وزن الوسط .
وحقق الدفراوي 12 انتصاراً منها 9 بالتوقف، (وبالضربة القاضية)، وخسر في 6 نزالات، ويمتلك سلسلة انتصارات متتالية في 6 نزالات وسيواجه نظيره الكويتي محمد الأقرع الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم بـ7 انتصارات عندما تمكن من هزيمة خصمه الإيراني أمير فضلي بقرار جماعي من الحكام.
وبعد حرب مثيرة من 3 جولات، حصل المقاتل الإيراني المخضرم محسن محمد صيفي على مكانه في بطولة PFL MENA 2024، بفوزه بقرار جماعي على الجزائري سهيل طاهري في نزال الوزن الخفيف.
وسيواجه محمد صيفي البلدوزر اللبناني جورج عيد في النهائي، والذي تغلب على التونسي عمر الرقيقي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، بعد مرور 1:37 فقط.
وحجز المقاتل المغربي رشيد الهزومي مكانه في النهائي بعد فوزه بقرار جماعي من الحكام على الجزائري إلياس بودغزدام في نزال الوزن الخفيف ليواجه في النهائي المقاتل العراقي علي طالب، الذي حقق انتصاراً استثنائياً بالضربة القاضية على خصمه الأردني جلال الدعجة في الجولة الأولى بعد مرور دقيقتين و18 ثانية.
وعزز طالب سجله ليصبح (11-1)، حقق خلاله 9 انتصارات بالضربة القاضية، إضافة لكونه بطل بطولة محاربي الإمارات السابق في الوزن الخفيف.
وتقام مواجهات المرحلة النهائية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الرياض.
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