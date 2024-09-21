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الحياصات يواجه رضا في نهائي PFL MENA

9/21/2024 3:10:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- حقق المقاتل الأردني عبد الرحمن الحياصات، أقوى المفاجآت في نصف نهائي PFL MENA للفنون القتالية المختلطة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما أطاح بمنافسه السعودي عبد الله القحطاني في وزن الريشة في النزالات التي جرت في بوليفارد سيتي الرياض.
وفاز الحياصات الملقب بـ"الكوبرا" على القحطاني، بقرار جماعي من الحكام، بعدما سيطر على الجولتين الثانية والثالثة من النزال ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة برصيد 5 انتصارات. وقال حياصات في أول تصريح له بعد التأهل: "وضعت منذ فترة طويلة في جميع حساباتي على مواقع التواصل الإجتماعي، أنني سأكون بطل دوري المقاتلين المحترفين، لأنني أفعل ولا أتحدث كثيرا".
وسيواجه الحياصات في النهائي نظيره الزومبي المصري إسلام رضا الذي استغل مهاراته العالية في المصارعة ليحقق فوزاً بالإجماع على المغربي مروان بلغويط، حيث يعد هذا الفوز هو السادس على التوالي لبطل الجوجيتسو البرازيلي الوطني 8 مرات.
بينما أذهل المقاتل المصري عمر الدفراوي الجمهور، في الحدث الرئيسي المشترك، بفوزه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى بعد مرور 3 دقائق و9 ثوان على المرشح الأبرز جرّاح السيلاوي، ليحجز مكانه في نهائي وزن الوسط .
وحقق الدفراوي 12 انتصاراً منها 9 بالتوقف، (وبالضربة القاضية)، وخسر في 6 نزالات، ويمتلك سلسلة انتصارات متتالية في 6 نزالات وسيواجه نظيره الكويتي محمد الأقرع الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم بـ7 انتصارات عندما تمكن من هزيمة خصمه الإيراني أمير فضلي بقرار جماعي من الحكام.
وبعد حرب مثيرة من 3 جولات، حصل المقاتل الإيراني المخضرم محسن محمد صيفي على مكانه في بطولة PFL MENA 2024، بفوزه بقرار جماعي على الجزائري سهيل طاهري في نزال الوزن الخفيف.
وسيواجه محمد صيفي البلدوزر اللبناني جورج عيد في النهائي، والذي تغلب على التونسي عمر الرقيقي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، بعد مرور 1:37 فقط.
وحجز المقاتل المغربي رشيد الهزومي مكانه في النهائي بعد فوزه بقرار جماعي من الحكام على الجزائري إلياس بودغزدام في نزال الوزن الخفيف ليواجه في النهائي المقاتل العراقي علي طالب، الذي حقق انتصاراً استثنائياً بالضربة القاضية على خصمه الأردني جلال الدعجة في الجولة الأولى بعد مرور دقيقتين و18 ثانية.
وعزز طالب سجله ليصبح (11-1)، حقق خلاله 9 انتصارات بالضربة القاضية، إضافة لكونه بطل بطولة محاربي الإمارات السابق في الوزن الخفيف.
وتقام مواجهات المرحلة النهائية خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في الرياض.

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