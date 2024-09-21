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اتحاد عمان يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة السوبر الدولية بكرة السلة

9/21/2024 3:10:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – قررت إدارة نادي اتحاد عمان لكرة السلة، الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة السوبر الدولية للرجال بكرة السلة، والتي انطلقت أمس في صالة الفيحاء الرياضية بالعاصمة السورية دمشق، وتستمر منافساتها حتى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي، ليحل مكانه فريق NSA اللبناني.
وكان فريق اتحاد عمان يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب فرق؛ الزمالك المصري، الوحدة السوري والأنترانيك اللبناني، فيما تضم المجموعة الثانية فرق؛ بيروت اللبناني، أهلي حلب السوري، الدفاع الجوي العراقي والجيش السوري.
وكشف المحامي نديم كيالي رئيس نادي اتحاد عمان في معرض رده على استفسارات (الغد): "تأخر إصدار تأشيرات السفر للمحترف وعدد من أفراد البعثة، كان سببا مباشرا في اتخاذنا خطوة جادة بالاعتذار عن عدم المشاركة، لتجنب وضع عبء على الفريق في مرحلة مبكرة من خطة التحضير والإعداد للموسم الجديد". وأضاف: "نقيم اليوم معسكرا داخليا للاعبي الفريق بهدف رفع جاهزيتهم، ونكثف اتصالاتنا مع عدد من فرق الدول المجاورة لدعوة أحد الفرق القوية للمشاركة في معسكر مشترك يتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية"، علما أن ذلك يأتي في إطار خطة التحضير لدوري سوبر غرب آسيا "وصل"، والذي أعلن الاتحاد الدولي عن انطلاقته في 14 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بانتظار سحب القرعة.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الساعات الماضية، والتخوفات من اندلاع حرب إقليمية، كانت عاملا مؤثرا في اتخاذ إدارة نادي اتحاد عمان قرارها بالاعتذار عن عدم المشاركة.
ويتولى المدير الفني عبدالله أبو قورة ومساعده نايف عصفور مهمة تدريب فريق اتحاد عمان، والذي يضم إلى جانبهما، مدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري جعفر منصور وسام دغلس مستشارا فنيا، واللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم والمحترف الأسترالي غاك دينك.

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