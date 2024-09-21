اتحاد عمان يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة السوبر الدولية بكرة السلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – قررت إدارة نادي اتحاد عمان لكرة السلة، الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الثالثة من بطولة السوبر الدولية للرجال بكرة السلة، والتي انطلقت أمس في صالة الفيحاء الرياضية بالعاصمة السورية دمشق، وتستمر منافساتها حتى 27 أيلول (سبتمبر) الحالي، ليحل مكانه فريق NSA اللبناني.
وكان فريق اتحاد عمان يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب فرق؛ الزمالك المصري، الوحدة السوري والأنترانيك اللبناني، فيما تضم المجموعة الثانية فرق؛ بيروت اللبناني، أهلي حلب السوري، الدفاع الجوي العراقي والجيش السوري.
وكشف المحامي نديم كيالي رئيس نادي اتحاد عمان في معرض
رده على استفسارات (الغد): "تأخر إصدار تأشيرات السفر للمحترف وعدد من أفراد البعثة، كان سببا مباشرا في اتخاذنا خطوة جادة بالاعتذار عن عدم المشاركة، لتجنب وضع عبء على الفريق في مرحلة مبكرة من خطة التحضير والإعداد للموسم الجديد". وأضاف: "نقيم اليوم معسكرا داخليا للاعبي الفريق بهدف رفع جاهزيتهم، ونكثف اتصالاتنا مع عدد من فرق الدول المجاورة لدعوة أحد الفرق القوية للمشاركة في معسكر مشترك يتخلله خوض سلسلة من المباريات الودية"، علما أن ذلك يأتي في إطار خطة التحضير لدوري سوبر غرب آسيا "وصل"، والذي أعلن الاتحاد الدولي عن انطلاقته في 14 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بانتظار سحب القرعة.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في الساعات الماضية، والتخوفات من اندلاع حرب إقليمية، كانت عاملا مؤثرا في اتخاذ إدارة نادي اتحاد عمان قرارها بالاعتذار عن عدم المشاركة.
ويتولى المدير الفني عبدالله أبو قورة ومساعده نايف عصفور مهمة تدريب فريق اتحاد عمان، والذي يضم إلى جانبهما، مدرب اللياقة أحمد سمير والمعالج حسن برهومة والإداري جعفر منصور وسام دغلس مستشارا فنيا، واللاعبين: أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم والمحترف الأسترالي غاك دينك.
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