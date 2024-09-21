حبس داعية مصري على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش



وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على التيجاني بتهمة التحرش بفتاة وإرسال صور إباحية لها. وتقرر عرض الطرفين على النيابة العامة لاستئناف التحقيقات.



والسبت، أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس التيجاني على ذمة التحقيقات، وصرف مقدمة البلاغ ووالدتها، وفق صحيفة "المصري اليوم".



ولفتت الصحيفة إلى أن قرار النيابة جاء بعد معاينتها الزاوية التيجانية بمنطقة إمبابة، التي يتخذ منها مقرًا. وأضافت أنه تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمكان لتفريغها وبيان ما بها من محتويات، للاستفادة منها في التحقيقات.



وردًا على اتهامه بالتحرش بفتيات أخريات، قال التيجاني، وفق المصري اليوم، إن "حملات الهجوم عليه مغرضة.. وهدفها تحقيق أهداف لا يعرفها".



وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا، الجمعة، قالت فيه إن إحدى السيدات اتهمت على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي التيجاني، الذي يدعي بأنه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية"، بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة للحياء لها.



وذكرت الوزارة أنه تبين تقدم الشيخ ببلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد الفتاة ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة لسمعته، مضيفة أنه تبين أنه غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها.



وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشيخ وعرضه على النيابة العامة.



وتتسارع وتيرة التطورات في قضية التيجاني، المحسوب على الطرق الصوفية، وتحديدا مع ظهور شهادات تحرش جديدة بحقه من 3 سيدات وفتيات، وتعرض قناته الرسمية للاختراق.



وأعلنت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، الثلاثاء، تلقيها 3 شكاوى من "ناجيات" أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل شيخ من الطريقة التيجانية، مكتفية بالإشارة إلى الأحرف الأولى من اسمه الثلاثي (ص.م.ت).



وقالت المؤسسة، في بيانها، إن النساء والفتيات الثلاث حضرن للمؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها ستطلع على الإثباتات كافة ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن، عبر تقديم الشكاوى للجهات القانونية المختصة.



الشكاوى الثلاث جاءت بعد 4 أيام من منشور عبر فيسبوك، كتبته فتاة تدعى خديجة، تتهم نفس الشيخ المزعوم، بالتحرش عبر إرسال رسائل غير لائقة، إحداها تعود لعام 2016، أرسل فيها صورة إباحية، قامت بحذفها من المحادثة، مشيرة أنها تمنت لو لم تفعل ذلك من أجل مقاضاته بتهمة التحرش الجنسي.

وفي أحدث تطورات هذه القضية جرى تغيير اسم القناة الرسمية لصلاح الدين التيجاني على "يوتيوب"، إلى "خديجة تقول الحقيقة، صلاح كاذب" بعدما تعرضت القناة للقرصنة على ما يبدو، خصوصا مع اختفاء جميع مقاطع الفيديو الخاصة به، عدا فيديو واحد فقط.



من جانبه، ظهر صلاح التيجاني، في بث حي عبر فيسبوك مع موقع "تيليغراف مصر"، مؤكدا اتخاذه الإجراءات القانونية ضد الفتاة بسبب التشهير.



وزعم التيجاني أن الفتاة ووالدها وشقيقها مرضى نفسيين، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها اتهامات بالتحرش ولكنها كانت كذب، بحسب ما قال.



وكانت الطريقة التجانية في مصر قد أصدرت بيانا، الثلاثاء، تبرأت فيه تماما من صلاح الدين محمود أبو طالب، مشيرة إلى ادعائه المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها، موضحة عزله عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية منذ سنوات.



وصلاح الدين التيجاني، يعرف نفسه على أنه أحد مشايخ التيجانية، و"حامل لواء أهل الرواية والأثر"، و"أنه عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، وأن نسبه ينتهي إلى الحسن بن علي"، بحسب ما يشير موقعه الرسمي، كما أنه له العديد من المؤلفات، ودشن زاويته الخاصة في إمبابة.



وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، حاول صلاح الدين التيجاني، اعتماد طريقته "الصلاحية التيجانية الجديدة"، من المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بسبب "مخالفة الأعراف الصوفية".