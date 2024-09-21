حبس داعية مصري على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أمرت الأجهزة الأمنية المختصة في محافظة الجيزة بمصر، بحبس صلاح الدين
التيجاني، المحسوب على الطرق الصوفية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة
التحرش، وفقا لتقارير إعلامية، السبت.
وكانت
السلطات الأمنية قد ألقت القبض على التيجاني بتهمة التحرش بفتاة وإرسال
صور إباحية لها. وتقرر عرض الطرفين على النيابة العامة لاستئناف التحقيقات.
والسبت، أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس التيجاني على ذمة التحقيقات، وصرف مقدمة البلاغ ووالدتها، وفق صحيفة "المصري اليوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار النيابة جاء بعد معاينتها الزاوية
التيجانية بمنطقة إمبابة، التي يتخذ منها مقرًا. وأضافت أنه تم التحفظ على
كاميرات المراقبة بالمكان لتفريغها وبيان ما بها من محتويات، للاستفادة
منها في التحقيقات.
وردًا على اتهامه بالتحرش بفتيات
أخريات، قال التيجاني، وفق المصري اليوم، إن "حملات الهجوم عليه مغرضة..
وهدفها تحقيق أهداف لا يعرفها".
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بيانا، الجمعة، قالت فيه إن إحدى
السيدات اتهمت على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي التيجاني، الذي يدعي
بأنه "شيخ الطريقة التيجانية الصوفية"، بالتحرش بها وإرساله صورا خادشة
للحياء لها.
وذكرت الوزارة أنه تبين تقدم الشيخ ببلاغ للأجهزة
الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضد الفتاة ووالدها، واتهمهما بالتشهير والإساءة
لسمعته، مضيفة أنه تبين أنه غير منتمٍ للطريقة التيجانية وسبق فصله منها.
وأضافت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشيخ وعرضه على النيابة العامة.
وتتسارع
وتيرة التطورات في قضية التيجاني، المحسوب على الطرق الصوفية، وتحديدا مع
ظهور شهادات تحرش جديدة بحقه من 3 سيدات وفتيات، وتعرض قناته الرسمية
للاختراق.
وأعلنت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، الثلاثاء، تلقيها 3
شكاوى من "ناجيات" أفدن بتعرضهن للتحرش الإلكتروني الجنسي من قبل شيخ من
الطريقة التيجانية، مكتفية بالإشارة إلى الأحرف الأولى من اسمه الثلاثي
(ص.م.ت).
وقالت المؤسسة، في بيانها، إن النساء والفتيات الثلاث حضرن
للمؤسسة لطلب الدعم القانوني اللازم والتدخل الفوري لحمايتهن من التهديدات
المستمرة التي يتعرضن لها من الشيخ وأتباعه، مشيرة إلى أنها ستطلع على
الإثباتات كافة ولن تتهاون في الملاحقة القانونية لكل من يحاول تهديدهن،
عبر تقديم الشكاوى للجهات القانونية المختصة.
الشكاوى الثلاث جاءت
بعد 4 أيام من منشور عبر فيسبوك، كتبته فتاة تدعى خديجة، تتهم نفس الشيخ
المزعوم، بالتحرش عبر إرسال رسائل غير لائقة، إحداها تعود لعام 2016، أرسل
فيها صورة إباحية، قامت بحذفها من المحادثة، مشيرة أنها تمنت لو لم تفعل
ذلك من أجل مقاضاته بتهمة التحرش الجنسي.
وفي أحدث تطورات هذه القضية جرى تغيير اسم القناة الرسمية لصلاح الدين
التيجاني على "يوتيوب"، إلى "خديجة تقول الحقيقة، صلاح كاذب" بعدما تعرضت
القناة للقرصنة على ما يبدو، خصوصا مع اختفاء جميع مقاطع الفيديو الخاصة
به، عدا فيديو واحد فقط.
من جانبه، ظهر صلاح التيجاني، في بث حي عبر
فيسبوك مع موقع "تيليغراف مصر"، مؤكدا اتخاذه الإجراءات القانونية ضد
الفتاة بسبب التشهير.
وزعم التيجاني أن الفتاة ووالدها وشقيقها مرضى
نفسيين، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها
اتهامات بالتحرش ولكنها كانت كذب، بحسب ما قال.
وكانت الطريقة
التجانية في مصر قد أصدرت بيانا، الثلاثاء، تبرأت فيه تماما من صلاح الدين
محمود أبو طالب، مشيرة إلى ادعائه المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا فيها،
موضحة عزله عن أي مسمى تابع للطريقة التيجانية منذ سنوات.
وصلاح
الدين التيجاني، يعرف نفسه على أنه أحد مشايخ التيجانية، و"حامل لواء أهل
الرواية والأثر"، و"أنه عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، وأن
نسبه ينتهي إلى الحسن بن علي"، بحسب ما يشير موقعه الرسمي، كما أنه له
العديد من المؤلفات، ودشن زاويته الخاصة في إمبابة.
وبحسب صحيفة
"الوطن" المصرية، حاول صلاح الدين التيجاني، اعتماد طريقته "الصلاحية
التيجانية الجديدة"، من المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إلا أن طلبه قوبل
بالرفض بسبب "مخالفة الأعراف الصوفية".
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