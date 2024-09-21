تعاني من الحساسية الموسمية... تناول هذه الأطعمة وتجنب تلك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مع بداية فصل الخريف، تزداد مستويات حبوب اللقاح في الهواء، مما قد يؤدي إلى زيادة أعراض الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون منها.
هناك العديد من الأطعم التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحساسية، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، أو العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.
أفضل الأطعمة للمصابين بالتحسس والحساسية
- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل الالتهاب.
- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ واللفت والبروكلي، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من تلف الخلايا.
- الفواكه الحمراء والبرتقالي والأصفر: مثل التفاح والبرتقال والجريب فروت والمانجو، فهي غنية بفيتامين سي، والذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.
- الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، فهي غنية بالألياف، والتي تساعد على التحكم في مستويات الالتهاب.
- الأعشاب والتوابل: مثل الزنجبيل والثوم والكركم، فهي غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات.
الأطعمة التي تفاقم أعراض الحساسية الموسمي لدى بعض الأشخاص
- المنتجات الحيوانية: مثل الحليب والبيض واللحوم والأسماك، والتي تحتوي على بروتينات يمكن أن تشبه مسببات الحساسية الشائعة، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.
- الفول السوداني وفول الصويا: وهي من المكسرات والبذور التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص.
- السكريات المكررة: مثل الحلويات والكعك والمشروبات الغازية، والتي يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم.
- الأطعمة المصنعة: مثل الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والمعجنات، والتي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.
نصائح غذائية للمصابين بالتحسس والحساسية
-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة.
-شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.
-تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو نكهات صناعية أو مواد مضافة أخرى.
-تجنب الأطعمة التي تسبب لك الحساسية.
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