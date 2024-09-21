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تعاني من الحساسية الموسمية... تناول هذه الأطعمة وتجنب تلك

9/21/2024 3:10:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مع بداية فصل الخريف، تزداد مستويات حبوب اللقاح في الهواء، مما قد يؤدي إلى زيادة أعراض الحساسية لدى الأشخاص الذين يعانون منها.

هناك العديد من الأطعم التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض الحساسية، وذلك لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، أو العناصر الغذائية الأخرى التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

أفضل الأطعمة للمصابين بالتحسس والحساسية


- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل الالتهاب.

- الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ واللفت والبروكلي، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من تلف الخلايا.

- الفواكه الحمراء والبرتقالي والأصفر: مثل التفاح والبرتقال والجريب فروت والمانجو، فهي غنية بفيتامين سي، والذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

- الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، فهي غنية بالألياف، والتي تساعد على التحكم في مستويات الالتهاب.

- الأعشاب والتوابل: مثل الزنجبيل والثوم والكركم، فهي غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات.

الأطعمة التي تفاقم أعراض الحساسية الموسمي لدى بعض الأشخاص

- المنتجات الحيوانية: مثل الحليب والبيض واللحوم والأسماك، والتي تحتوي على بروتينات يمكن أن تشبه مسببات الحساسية الشائعة، مثل حبوب اللقاح ووبر الحيوانات الأليفة.

- الفول السوداني وفول الصويا: وهي من المكسرات والبذور التي يمكن أن تسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص.

- السكريات المكررة: مثل الحلويات والكعك والمشروبات الغازية، والتي يمكن أن تزيد من الالتهاب في الجسم.
- الأطعمة المصنعة: مثل الوجبات الجاهزة واللحوم المصنعة والمعجنات، والتي تحتوي على مواد حافظة ونكهات صناعية يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.


نصائح غذائية للمصابين بالتحسس والحساسية

-تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل مجموعة متنوعة من الأطعمة.

-شرب الكثير من السوائل، وخاصة الماء.

-تجنب الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة أو نكهات صناعية أو مواد مضافة أخرى.

-تجنب الأطعمة التي تسبب لك الحساسية.


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