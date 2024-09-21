كيف تتعامل مع الحساسية الموسمية في فصل الخريف.. هذا ما يجب أن تعرفه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الحساسية الموسمية مع بداية فصل الخريف: أعراضها، أسبابها، وكيفية التعامل معها
مقدمة
مع بداية فصل الخريف، تزداد حالات الحساسية الموسمية التي يعاني منها الكثيرون حول العالم. تُعرف الحساسية الموسمية بأنها رد فعل الجهاز المناعي تجاه محفزات خارجية طبيعية، مثل حبوب اللقاح، الغبار، وعث الغبار .
وتسبب هذه المحفزات أعراضًا قد تؤثر على جودة الحياة وتسبب إزعاجًا كبيرًا للمصابين.
ما هي الحساسية الموسمية؟
الحساسية الموسمية هي رد فعل الجهاز المناعي تجاه المواد التي يعتبرها ضارة، على الرغم من كونها غير مؤذية في الواقع.
وتحدث هذه الحساسية عادةً في فصول معينة من السنة، خاصةً خلال فصلي الربيع والخريف عندما تزداد كميات حبوب اللقاح في الهواء. يطلق الجهاز المناعي مواد كيميائية، مثل الهيستامين، كرد فعل لمحاربة هذه المواد، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض.
من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية؟
الحساسية الموسمية يمكن أن تصيب أي شخص، لكنها تكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية أو الربو. الأطفال، البالغون الشباب، وكبار السن الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الربو، هم الأكثر عرضة للتأثر بأعراض الحساسية.
إضافةً إلى ذلك، الأفراد الذين يعيشون في مناطق زراعية أو بالقرب من مصادر الغبار وحبوب اللقاح يكونون أكثر عرضة للإصابة.
أعراض الحساسية الموسمية
تشمل الأعراض الشائعة للحساسية الموسمية:
-العطس المتكرر: يعد من أكثر الأعراض شيوعًا.
-سيلان الأنف: يترافق مع زيادة في إفراز المخاط.
-حكة في الأنف، الحلق، والعينين: تسبب شعورًا بالتهيج وعدم الراحة.
-احتقان الأنف: يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس.
-احمرار العيون وزيادة إفراز الدموع: العين تصبح حساسة ومتهيجة.
-السعال: ينجم عن تهيج الحلق بسبب المخاط.
-التعب والإرهاق: يحدث نتيجة تأثير الأعراض على النوم وجودة الحياة.
كيفية التعامل مع الحساسية الموسمية
للتعامل مع الحساسية الموسمية بشكل فعال، يمكن اتباع عدة استراتيجيات:
-تجنب المحفزات: تقليل التعرض لحبوب اللقاح عن طريق إبقاء النوافذ مغلقة في الأيام التي تكون فيها مستويات حبوب اللقاح عالية واستخدام مكيفات الهواء مع فلاتر مناسبة.
-غسل اليدين والوجه بانتظام: للتخلص من حبوب اللقاح العالقة.
-استخدام الأدوية المضادة للحساسية: مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان التي يمكنها تخفيف الأعراض بشكل كبير.
-البخاخات الأنفية المالحة: تساعد على تنظيف الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان.
-استشارة الطبيب: في الحالات الشديدة قد تكون هناك حاجة لوصف أدوية أقوى أو العلاج المناعي (حقن الحساسية).
-تنظيف المنزل بانتظام: باستخدام المكانس المزودة بفلاتر HEPA للتخلص من الغبار وعث الغبار.
مخاطر صحية مرتبطة بالحساسية الموسمية
رغم أن الحساسية الموسمية لا تعتبر خطرة بحد ذاتها، إلا أن إهمالها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل:
-التهابات الجيوب الأنفية: بسبب الاحتقان المستمر.
-الربو: يمكن أن تزيد الحساسية من حدة أعراض الربو لدى المصابين.
-اضطرابات النوم: تؤثر الأعراض على جودة النوم مما يؤدي إلى التعب المستمر.
الأطعمة التي تساعد في تخفيف أعراض الحساسية
يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تخفيف الأعراض:
-العسل المحلي : يحتوي على كميات ضئيلة من حبوب اللقاح مما قد يساعد في تقليل الحساسية عند تناوله بانتظام.
-الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والفراولة، حيث تساعد في تقليل إفراز الهيستامين.
-الكركم : مضاد طبيعي للالتهابات يساعد في تخفيف الاحتقان.
-الزنجبيل: يخفف من السعال والاحتقان.
-الثوم والبصل : يحتويان على الكيرسيتين الذي يعمل كمضاد للهيستامين الطبيعي.
الفرق بين الحساسية الموسمية والإنفلونزا الموسمية
رغم أن الحساسية الموسمية والإنفلونزا الموسمية قد تتشارك بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف والسعال، إلا أن هناك فروقًا واضحة بينهما:
-المسبب : الحساسية تنتج عن تفاعل الجهاز المناعي مع المحفزات البيئية مثل حبوب اللقاح، في حين أن الإنفلونزا الموسمية تسببها الفيروسات.
-الحمى : هي علامة رئيسية على الإنفلونزا وليست شائعة في حالات الحساسية.
-آلام الجسم : آلام العضلات والمفاصل شائعة في الإنفلونزا، لكنها غير موجودة في الحساسية.
-مدة الأعراض: ت ستمر أعراض الإنفلونزا من 5 إلى 7 أيام، بينما يمكن أن تستمر أعراض الحساسية طوال موسم التعرض للمحفزات.
-العلاج: يتم علاج الإنفلونزا بالأدوية المضادة للفيروسات والراحة، بينما تعالج الحساسية بمضادات الهيستامين وتجنب المحفزات.
كيفية التمييز بين الحساسية الموسمية والإنفلونزا
يمكن للتمييز بين الحساسية والإنفلونزا أن يكون صعبًا أحيانًا، ولكن التركيز على الأعراض مثل الحمى وآلام الجسم يساعد في التفريق بينهما. إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين دون حمى أو ألم جسدي شديد، فمن المحتمل أنها حساسية موسمية.
وتعتبر الحساسية الموسمية حالة شائعة يمكن أن تؤثر على جودة الحياة، خاصة مع بداية فصل الخريف.
ومن المهم معرفة الأعراض والتمييز بينها وبين الإنفلونزا الموسمية للتعامل معها بشكل صحيح. من خلال تجنب المحفزات، استخدام العلاجات المناسبة، واتباع نظام غذائي صحي، يمكن تقليل حدة الأعراض وتحسين الحالة العامة.
وإذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على خطة علاج مخصصة تناسب احتياجات كل فرد.
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