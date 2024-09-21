كيف تتعامل مع الحساسية الموسمية في فصل الخريف.. هذا ما يجب أن تعرفه

MENAFN - Alghad Newspaper) الحساسية الموسمية مع بداية فصل الخريف: أعراضها، أسبابها، وكيفية التعامل معهامقدمة

مع بداية فصل الخريف، تزداد حالات الحساسية الموسمية التي يعاني منها الكثيرون حول العالم. تُعرف الحساسية الموسمية بأنها رد فعل الجهاز المناعي تجاه محفزات خارجية طبيعية، مثل حبوب اللقاح، الغبار، وعث الغبار .

وتسبب هذه المحفزات أعراضًا قد تؤثر على جودة الحياة وتسبب إزعاجًا كبيرًا للمصابين.



ما هي الحساسية الموسمية؟

الحساسية الموسمية هي رد فعل الجهاز المناعي تجاه المواد التي يعتبرها ضارة، على الرغم من كونها غير مؤذية في الواقع.

وتحدث هذه الحساسية عادةً في فصول معينة من السنة، خاصةً خلال فصلي الربيع والخريف عندما تزداد كميات حبوب اللقاح في الهواء. يطلق الجهاز المناعي مواد كيميائية، مثل الهيستامين، كرد فعل لمحاربة هذه المواد، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض.



من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية؟

الحساسية الموسمية يمكن أن تصيب أي شخص، لكنها تكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الحساسية أو الربو. الأطفال، البالغون الشباب، وكبار السن الذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الربو، هم الأكثر عرضة للتأثر بأعراض الحساسية.

إضافةً إلى ذلك، الأفراد الذين يعيشون في مناطق زراعية أو بالقرب من مصادر الغبار وحبوب اللقاح يكونون أكثر عرضة للإصابة.



أعراض الحساسية الموسمية

تشمل الأعراض الشائعة للحساسية الموسمية:



-العطس المتكرر: يعد من أكثر الأعراض شيوعًا.

-سيلان الأنف: يترافق مع زيادة في إفراز المخاط.

-حكة في الأنف، الحلق، والعينين: تسبب شعورًا بالتهيج وعدم الراحة.

-احتقان الأنف: يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في التنفس.

-احمرار العيون وزيادة إفراز الدموع: العين تصبح حساسة ومتهيجة.

-السعال: ينجم عن تهيج الحلق بسبب المخاط.

-التعب والإرهاق: يحدث نتيجة تأثير الأعراض على النوم وجودة الحياة.



كيفية التعامل مع الحساسية الموسمية

للتعامل مع الحساسية الموسمية بشكل فعال، يمكن اتباع عدة استراتيجيات:



-تجنب المحفزات: تقليل التعرض لحبوب اللقاح عن طريق إبقاء النوافذ مغلقة في الأيام التي تكون فيها مستويات حبوب اللقاح عالية واستخدام مكيفات الهواء مع فلاتر مناسبة.

-غسل اليدين والوجه بانتظام: للتخلص من حبوب اللقاح العالقة.

-استخدام الأدوية المضادة للحساسية: مثل مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان التي يمكنها تخفيف الأعراض بشكل كبير.

-البخاخات الأنفية المالحة: تساعد على تنظيف الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان.

-استشارة الطبيب: في الحالات الشديدة قد تكون هناك حاجة لوصف أدوية أقوى أو العلاج المناعي (حقن الحساسية).

-تنظيف المنزل بانتظام: باستخدام المكانس المزودة بفلاتر HEPA للتخلص من الغبار وعث الغبار.



مخاطر صحية مرتبطة بالحساسية الموسمية



رغم أن الحساسية الموسمية لا تعتبر خطرة بحد ذاتها، إلا أن إهمالها يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل:

-التهابات الجيوب الأنفية: بسبب الاحتقان المستمر.

-الربو: يمكن أن تزيد الحساسية من حدة أعراض الربو لدى المصابين.

-اضطرابات النوم: تؤثر الأعراض على جودة النوم مما يؤدي إلى التعب المستمر.



الأطعمة التي تساعد في تخفيف أعراض الحساسية



يمكن لبعض الأطعمة أن تساعد في تخفيف الأعراض:

-العسل المحلي : يحتوي على كميات ضئيلة من حبوب اللقاح مما قد يساعد في تقليل الحساسية عند تناوله بانتظام.

-الأطعمة الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال والفراولة، حيث تساعد في تقليل إفراز الهيستامين.

-الكركم : مضاد طبيعي للالتهابات يساعد في تخفيف الاحتقان.

-الزنجبيل: يخفف من السعال والاحتقان.

-الثوم والبصل : يحتويان على الكيرسيتين الذي يعمل كمضاد للهيستامين الطبيعي.



الفرق بين الحساسية الموسمية والإنفلونزا الموسمية

رغم أن الحساسية الموسمية والإنفلونزا الموسمية قد تتشارك بعض الأعراض، مثل سيلان الأنف والسعال، إلا أن هناك فروقًا واضحة بينهما:





-المسبب : الحساسية تنتج عن تفاعل الجهاز المناعي مع المحفزات البيئية مثل حبوب اللقاح، في حين أن الإنفلونزا الموسمية تسببها الفيروسات.



-الحمى : هي علامة رئيسية على الإنفلونزا وليست شائعة في حالات الحساسية.



-آلام الجسم : آلام العضلات والمفاصل شائعة في الإنفلونزا، لكنها غير موجودة في الحساسية.



-مدة الأعراض: ت ستمر أعراض الإنفلونزا من 5 إلى 7 أيام، بينما يمكن أن تستمر أعراض الحساسية طوال موسم التعرض للمحفزات.



-العلاج: يتم علاج الإنفلونزا بالأدوية المضادة للفيروسات والراحة، بينما تعالج الحساسية بمضادات الهيستامين وتجنب المحفزات.



كيفية التمييز بين الحساسية الموسمية والإنفلونزا

يمكن للتمييز بين الحساسية والإنفلونزا أن يكون صعبًا أحيانًا، ولكن التركيز على الأعراض مثل الحمى وآلام الجسم يساعد في التفريق بينهما. إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين دون حمى أو ألم جسدي شديد، فمن المحتمل أنها حساسية موسمية.

وتعتبر الحساسية الموسمية حالة شائعة يمكن أن تؤثر على جودة الحياة، خاصة مع بداية فصل الخريف.

ومن المهم معرفة الأعراض والتمييز بينها وبين الإنفلونزا الموسمية للتعامل معها بشكل صحيح. من خلال تجنب المحفزات، استخدام العلاجات المناسبة، واتباع نظام غذائي صحي، يمكن تقليل حدة الأعراض وتحسين الحالة العامة.

وإذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة، يُنصح باستشارة الطبيب للحصول على خطة علاج مخصصة تناسب احتياجات كل فرد.

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