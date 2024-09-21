خبيرة تغذية أميركية: عليكم بطبق الفول









وتقول موبيلولا أديامو خبيرة التغذية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس الأميركية إن "الفول يندرج ضمن قائمة فريدة من المأكولات، نظرا لأنه مصدر للبروتين ويحتوي في الوقت ذاته على مجموعة مركبة من الكربوهيدرات"، كما أنه يعتبر أيضا من الخضراوات، حسب تصنيف وزارة الزراعة الأميركية.



وأضافت أديامو -في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية- أنه "لا يوجد صنف غذائي آخر يحتوي على كل هذه المزايا".



ولا يتعين أن يتناول الفرد كميات كبيرة من الفول حتى ينعم بفوائده الصحية.



الألياف

وتوضح أديامو أن "من مزايا الفول احتواءه على كميات كبيرة من الألياف، غير أن نصف كوب من الفول يحتوي على 8 غرامات من الألياف، وهو ما يمثل 25% من احتياجات الشخص اليومية من الألياف".



ويعد الفول من المصادر الرئيسية للبروتين النباتي، ومن ثم فهو غذاء مثالي للنباتيين، إذ يوفر لهم ما يحتاجه الجسم من البروتين، لا سيما أنهم لا يحصلون على البروتين الحيواني من الوجبات النباتية التي يحرصون على تناولها.





ويؤكد الباحثون أن الفول غني أيضا بالمعادن التي يحتاجها الجسم، إذ إن نصف كوب من الفول يحتوي على ما بين 300 إلى 500 ملليغرام من البوتاسيوم الذي يلعب دورا مهما في الحفاظ على ضغط الدم. كما يحتوي الفول على مواد أخرى مفيدة للجسم، مثل الحديد والنحاس والماغنسيوم وحمض الفوليك وفيتامين "بي

وتساعد الألياف التي يحتوي عليها الفول أيضا في خفض سكر الدم وتمنع الإمساك وتقي من سرطان القولون وتساعد في الحفاظ على الوزن، على حد قول أديامو. (الجزيرة)

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