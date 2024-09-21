تعرّف على أكثر الأمراض شيوعا في الخريف.. وكيف تتعامل معها

إذ تنتقل العدوى الفيروسية بسهولة ويمكن أن تكون خطيرة على كبار السن والأطفال الصغار وذوي الجهاز المناعي الضعيف.

الوقاية هي أفضل طريقة لحماية نفسك من أي أمراض أو عدوى معدية خلال موسم الخريف.

وهذه الأمراض هي الأكثر في شيوعًا في الخريف بحسب موقع فاميلي كير سنترز :

1. الحساسية

تعتبر جراثيم الأعشاب والعفن أكبر مسببات الحساسي في الخريف. على الرغم من أن عث الغبار شائع خلال أشهر الصيف الرطبة، إلا أنه يمكن أن يتحرك في الهواء في المرة الأولى التي تشغل فيها الحرارة في الخريف.

. حكة وتدميع العينين

.سيلان أو احتقان الأنف

. حكة الجيوب الأنفية أو الحلق

. العطس

. الرشح الأنفي الارتجاعي

. فقدان الرائحة مؤقتًا

. الشخير

. الصداع

. التهاب الحلق

. ازدحام الأذن

. التعب

. سعال

نصائح الوقاية

. أبق منزلك ونوافذ سيارتك مغلقة.

. ابحث عبر الإنترنت للتحقق من عدد حبوب اللقاح اليومية في منطقتك.

. ابحث عبر الإنترنت للتحقق من جودة الهواء في مدينتك قبل قضاء الوقت في الخارج.

. استحم بعد قضاء الوقت في الخارج.

2. نزلات البرد

يمكن أن تؤثر نزلات البرد على أي شخص في أي وقت، لكن السقوط هو وقت الذروة. إنه مرض معدي ويمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

الأعراض

. حمى منخفضة الدرجة

. سيلان الأنف . آلام الجسم أو الصداع

. سعال

. العطس

. الازدحام

. التهاب الحلق

نصائح الوقاية

. اغسل يديك بشكل متكرر طوال اليوم، وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.

. حافظ على مستويات التوتر منخفضة، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، ونم جيدًا.

. غط أنفك وفمك عند العطس أو السعال.

. تجنب قضاء الوقت في الأماكن المزدحمة.

3. الإنفلونزا

فيروسات الإنفلونزا شائعة في موسم الخريف. إذا تُرك المرض دون علاج، يمكن أن يصبح شديدًا ويتحول إلى التهاب الشعب الهوائية أو التهاب رئوي.

الأعراض

. الإسهال

. التعب المفرط المفاجئ

. الغثيان والقيء

. آلام الجسم

. الصفير والازدحام

. القشعريرة

. الصداع

. الحمى سعال مستمر

. التهاب الحلق .

ضيق الصدر

الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا والحساسية الموسمية ونزلات البرد؟

نصائح الوقاية

. اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر.

. لا تقضي الوقت في الأماكن المزدحمة.

. غطي أنفك وفمك عند العطس أو السعال. . تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

. احصل على الكثير من الراحة.

. تجنب مصادر التوتر والإجهاد وعالجها

4. التهاب الحلق

قد تشعر بالحكة أو الألم في حلقك أثناء الطقس البارد، مما يؤدي إلى التهاب الحلق. كما أن التهاب الحلق هو أيضًا أحد أعراض الحساسية ونزلات البرد والإنفلونزا.

الأعراض

. صوت أجش .

مشكلة في البلع .

تورم الغدد في الرقبة

. فقدان الشهية . القشعريرة

. حكة وعيون دامعة . آلام العضلات والجسم

. ازدحام الأنف

نصائح الوقاية

. تجنب الأماكن المزدحمة.

. اغسل يديك كثيرًا.

. غطي فمك. .

لا تشارك المشروبات أو الأطعمة أو الأواني مع الآخرين، خاصة إذا كانوا مرضى.

5. – عدوى النوروفيروس

نوروفيروس يسبب التهاب المعدة. إنه شديد العدوى ولا يزال على قدم وساق من الخريف حتى الشتاء. يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، أو عن طريق الأطعمة الملوثة، وخاصة المأكولات البحرية.

الأعراض

. الإسهال

. الشعور بالمرض

. آلام في البطن أو تقلصات

. آلام العضلات

. الغثيان والقيء

نصائح الوقاية

. اغسل يديك جيدًا بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الأطعمة أو تحضيرها.

. لا تعد الأطعمة أو تهتم بالآخرين عندما تكون مريضًا.

. نظف الحمامات والمراحيض بالمطهرات.

. اطبخ المأكولات البحرية جيدًا، حيث يمكن للنوروفيروس البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية.

6. التهابات الأذن الحادة

تحدث التهابات الأذن بسبب التهاب أو فيروس في الأذن الوسطى ومن المرجح أن تحدث في الخريف أكثر من المواسم الأخرى. ويمكن أن تنتج أيضًا عن أمراض أخرى مثل الحساسية والبرد والإنفلونزا. التهابات الأذن أكثر شيوعًا عند الأطفال.

الأعراض

.ألم في الأذن أو وجع في الأذن

. فقدان السمع في الأذن المصابة

. القيء

. الإسهال

. انسداد الأذن

. الألم الشديد عند لمس الأذن

. الدوخة

. الشعور بالمرض

نصائح الوقاية

. ابق في بيئات خالية من التدخين وتأكد من عدم تدخين أحد في منزلك.

. تجنب وضع عيدان القطن في الأذن.

. علم طفلك كيفية غسل يديه جيدًا والممارسات الصحية الأخرى التي تمنع الأمراض.

7. التهاب الشعب الهوائية الحاد

التهاب الشعب الهوائية الحاد هو التهاب الأنابيب القصبية التي تحمل الهواء إلى الرئتين. عادة ما يحدث بسبب فيروس وغالبًا ما يحدث بعد نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الأنفلونزا. الفيروسات أو البكتيريا التي تسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد لتزدهر في الطقس البارد.

الأعراض

. ضيق الصدر أو الاحتقان

. الصفير

. ضيق في التنفس

.آلام الجسم

. السعال الذي يطور مخاطًا أخضر أو صافيًا أو أصفر

. القشعريرة . التهاب الحلق

نصائح الوقاية

. الإقلاع عن التدخين.

. ابتعد عن الأشياء التي تسبب تهيجًا في حلقك ورئتيك مثل الحيوانات الأليفة أو الأبخرة أو الأبخرة أو الغبار. . قم بتطهير مقابض الأبواب وأسطح العمل والأسطح الأخرى التي يتم لمسها بشكل متكرر.

8. التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو التهاب المفاصل الذي يزداد سوءًا مع تقدم العمر. التهاب المفاصل هو حالة على مدار العام، لكن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أبلغوا أن الطقس البارد والرطب يرفع أعراضهم.

الأعراض

. آلام المفاصل

. التعب

. تورم في المفاصل

. تصلب في المفاصل

. حساسية في المفاصل

نصائح الوقاية

. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل الفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات.

. تحكم في وزن جسمك.

.مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على مرونة مفاصلك.

9- التهاب الجيوب الأنفية

يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب التهاب الأنسجة التي تبطن الجيوب الأنفية، والتجاويف حول الممر الأنفي. التهاب الجيوب الأنفية أكثر شيوعًا في الطقس البارد، ببساطة لأن الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجيوب الأنفية، أي الحساسية والبرد والإنفلونزا، منتشرة بالفعل في هذا الوقت من العام. يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم الألم المرتبط بصداع الجيوب الأنفية.

الأعراض

. طراوة تحت العينين أو عند منطقة الأنف

. رشح بالأنف . ألم الأسنان . إفرازات أنفية ملونة

. احتقان الأنف

. الحمى

نصائح الوقاية

. حافظ على إفرازات الأنف طرية عن طريق شرب الكثير من السوائل.

. حافظ على أنفك رطبًا باستخدام بخاخات الملح. .

متابعة أعراض الحساسية لديك إن كنت تعاني منها

. تجنب السفر الجوي.

10. الربو الناجم عن البرد

يزيد الطقس البارد والرطب من خطر الإصابة بنوبات الربو عن طريق تجفيف الشعب الهوائية. نزلات البرد والإنفلونزا، وهي حالة شائعة أثناء الطقس البارد، هي من المحفزات الأخرى التي تسبب الربو خلال الخريف.

الأعراض

. صفير

. ألم في الصدر أو ضيق

. سعال . ضيق في التنفس

. صعوبة التحدث والنوم

نصائح الوقاية

.ابتعد عن محفزات الربو.

. الإقلاع عن التدخين والبقاء في بيئات خالية من التدخين.

. راقب تنفسك واستخدم أجهزة الاستنشاق السريع إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس.

12- نقص فيتامين د

فيتامين د ضروري لكل من الصحة البدنية والعقلية، ويضمن النمو والقوة المناسبين للعظام. ومع ذلك، نظرًا لأننا نحصل على كميات أقل من ضوء الشمس في موسم الخريف مقارنة بالصيف، فإننا نتعرض لخطر الإصابة بنقص فيتامين د.

الأعراض

.كثرة الإصابة بالمرض (عن طريق العدوى)

. التعب والإرهاق . آلام العظام والظهر

. تساقط الشعر

. الاكتئاب

. الشفاء البطيء للجروح

نصائح الوقاية

. زيادة التعرض للشمس

. تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات (الفطر والأسماك الدهنية وأطعمة البحر وما إلى ذلك)

. تناول مكملات فيتامين د

. جرب مصابيح الأشعة فوق البنفسجية

12. اضطراب عاطفي موسمي

الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) هو اضطراب مزاجي يصيب العديد من الأشخاص طوال الخريف والشتاء. وهو اضطراب خطير يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب السريري.

لا توجد نظرية أو دليل قاطع حول سبب SAD في الواقع؛ ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه مرتبط بالتغيرات الهرمونية خلال فصل الشتاء

الأعراض

. الحزن

. التعب

. زيادة الوزن

. مشكلة في التركيز

. زيادة الرغبة في البقاء بمفردك

. الشعور بالضعف

. حاجة أكبر للنوم

نصائح الوقاية

. الاعتناء بالذات وتدليلها

. ممارسة الرياضة البدنية

. تناول مكملات فيتامين د الغذائية

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