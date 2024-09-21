تعرّف على أكثر الأمراض شيوعا في الخريف.. وكيف تتعامل معها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعتبر فصل الخريف وقت الذروة للعديد من الأمراض الفيروسية، حيث يمكن للطقس البارد أن يثبط جهاز المناعة لديك ويزيد من تعرضك للعدوى.
إذ تنتقل العدوى الفيروسية بسهولة ويمكن أن تكون خطيرة على كبار السن والأطفال الصغار وذوي الجهاز المناعي الضعيف.
الوقاية هي أفضل طريقة لحماية نفسك من أي أمراض أو عدوى معدية خلال موسم الخريف.
وهذه الأمراض هي الأكثر في شيوعًا في الخريف بحسب موقع فاميلي كير سنترز :
1. الحساسية
تعتبر جراثيم الأعشاب والعفن أكبر مسببات الحساسي في الخريف. على الرغم من أن عث الغبار شائع خلال أشهر الصيف الرطبة، إلا أنه يمكن أن يتحرك في الهواء في المرة الأولى التي تشغل فيها الحرارة في الخريف.
الأعراض
. حكة وتدميع العينين
.سيلان أو احتقان الأنف
. حكة الجيوب الأنفية أو الحلق
. العطس
. الرشح الأنفي الارتجاعي
. فقدان الرائحة مؤقتًا
. الشخير
. الصداع
. التهاب الحلق
. ازدحام الأذن
. التعب
. سعال
نصائح الوقاية
. أبق منزلك ونوافذ سيارتك مغلقة.
. ابحث عبر الإنترنت للتحقق من عدد حبوب اللقاح اليومية في منطقتك.
. ابحث عبر الإنترنت للتحقق من جودة الهواء في مدينتك قبل قضاء الوقت في الخارج.
. استحم بعد قضاء الوقت في الخارج.
2. نزلات البرد
يمكن أن تؤثر نزلات البرد على أي شخص في أي وقت، لكن السقوط هو وقت الذروة. إنه مرض معدي ويمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.
الأعراض
. حمى منخفضة الدرجة
. سيلان الأنف
. آلام الجسم أو الصداع
. سعال
. العطس
. الازدحام
. التهاب الحلق
نصائح الوقاية
. اغسل يديك بشكل متكرر طوال اليوم، وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.
. حافظ على مستويات التوتر منخفضة، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا، ونم جيدًا.
. غط أنفك وفمك عند العطس أو السعال.
. تجنب قضاء الوقت في الأماكن المزدحمة.
3. الإنفلونزا
فيروسات الإنفلونزا شائعة في موسم الخريف. إذا تُرك المرض دون علاج، يمكن أن يصبح شديدًا ويتحول إلى التهاب الشعب الهوائية أو التهاب رئوي.
الأعراض
. الإسهال
. التعب المفرط المفاجئ
. الغثيان والقيء
. آلام الجسم
. الصفير والازدحام
. القشعريرة
. الصداع
. الحمى
سعال مستمر
. التهاب الحلق
.
ضيق الصدر
الفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا والحساسية الموسمية ونزلات البرد؟
نصائح الوقاية
. اغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر.
. لا تقضي الوقت في الأماكن المزدحمة.
. غطي أنفك وفمك عند العطس أو السعال.
. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.
. احصل على الكثير من الراحة.
. تجنب مصادر التوتر والإجهاد وعالجها
4. التهاب الحلق
قد تشعر بالحكة أو الألم في حلقك أثناء الطقس البارد، مما يؤدي إلى التهاب الحلق. كما أن التهاب الحلق هو أيضًا أحد أعراض الحساسية ونزلات البرد والإنفلونزا.
الأعراض
. صوت أجش
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مشكلة في البلع
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تورم الغدد في الرقبة
. فقدان الشهية
. القشعريرة
. حكة وعيون دامعة
. آلام العضلات والجسم
. ازدحام الأنف
نصائح الوقاية
. تجنب الأماكن المزدحمة.
. اغسل يديك كثيرًا.
. غطي فمك.
.
لا تشارك المشروبات أو الأطعمة أو الأواني مع الآخرين، خاصة إذا كانوا مرضى.
5. – عدوى النوروفيروس
نوروفيروس يسبب التهاب المعدة. إنه شديد العدوى ولا يزال على قدم وساق من الخريف حتى الشتاء. يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، أو عن طريق الأطعمة الملوثة، وخاصة المأكولات البحرية.
الأعراض
. الإسهال
. الشعور بالمرض
. آلام في البطن أو تقلصات
. آلام العضلات
. الغثيان والقيء
نصائح الوقاية
. اغسل يديك جيدًا بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الأطعمة أو تحضيرها.
. لا تعد الأطعمة أو تهتم بالآخرين عندما تكون مريضًا.
. نظف الحمامات والمراحيض بالمطهرات.
. اطبخ المأكولات البحرية جيدًا، حيث يمكن للنوروفيروس البقاء على قيد الحياة في درجات حرارة تتجاوز 60 درجة مئوية.
6. التهابات الأذن الحادة
تحدث التهابات الأذن بسبب التهاب أو فيروس في الأذن الوسطى ومن المرجح أن تحدث في الخريف أكثر من المواسم الأخرى.
ويمكن أن تنتج أيضًا عن أمراض أخرى مثل الحساسية والبرد والإنفلونزا. التهابات الأذن أكثر شيوعًا عند الأطفال.
الأعراض
.ألم في الأذن أو وجع في الأذن
. فقدان السمع في الأذن المصابة
. القيء
. الإسهال
. انسداد الأذن
. الألم الشديد عند لمس الأذن
. الدوخة
. الشعور بالمرض
نصائح الوقاية
. ابق في بيئات خالية من التدخين وتأكد من عدم تدخين أحد في منزلك.
. تجنب وضع عيدان القطن في الأذن.
. علم طفلك كيفية غسل يديه جيدًا والممارسات الصحية الأخرى التي تمنع الأمراض.
7. التهاب الشعب الهوائية الحاد
التهاب الشعب الهوائية الحاد هو التهاب الأنابيب القصبية التي تحمل الهواء إلى الرئتين. عادة ما يحدث بسبب فيروس وغالبًا ما يحدث بعد نزلات البرد أو التهاب الحلق أو الأنفلونزا.
الفيروسات أو البكتيريا التي تسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد لتزدهر في الطقس البارد.
الأعراض
. ضيق الصدر أو الاحتقان
. الصفير
. ضيق في التنفس
.آلام الجسم
. السعال الذي يطور مخاطًا أخضر أو صافيًا أو أصفر
. القشعريرة
. التهاب الحلق
نصائح الوقاية
. الإقلاع عن التدخين.
. ابتعد عن الأشياء التي تسبب تهيجًا في حلقك ورئتيك مثل الحيوانات الأليفة أو الأبخرة أو الأبخرة أو الغبار.
. قم بتطهير مقابض الأبواب وأسطح العمل والأسطح الأخرى التي يتم لمسها بشكل متكرر.
8. التهاب المفاصل
التهاب المفاصل هو التهاب المفاصل الذي يزداد سوءًا مع تقدم العمر. التهاب المفاصل هو حالة على مدار العام، لكن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل أبلغوا أن الطقس البارد والرطب يرفع أعراضهم.
الأعراض
. آلام المفاصل
. التعب
. تورم في المفاصل
. تصلب في المفاصل
. حساسية في المفاصل
نصائح الوقاية
. تناول نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل الفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات.
. تحكم في وزن جسمك.
.مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على مرونة مفاصلك.
9- التهاب الجيوب الأنفية
يحدث التهاب الجيوب الأنفية بسبب التهاب الأنسجة التي تبطن الجيوب الأنفية، والتجاويف حول الممر الأنفي. التهاب الجيوب الأنفية أكثر شيوعًا في الطقس البارد، ببساطة لأن الأسباب الأكثر شيوعًا لالتهاب الجيوب الأنفية، أي الحساسية والبرد والإنفلونزا، منتشرة بالفعل في هذا الوقت من العام.
يؤدي الطقس البارد إلى تفاقم الألم المرتبط بصداع الجيوب الأنفية.
الأعراض
. طراوة تحت العينين أو عند منطقة الأنف
. رشح بالأنف
. ألم الأسنان
. إفرازات أنفية ملونة
. احتقان الأنف
. الحمى
نصائح الوقاية
. حافظ على إفرازات الأنف طرية عن طريق شرب الكثير من السوائل.
. حافظ على أنفك رطبًا باستخدام بخاخات الملح.
.
متابعة أعراض الحساسية لديك إن كنت تعاني منها
. تجنب السفر الجوي.
10. الربو الناجم عن البرد
يزيد الطقس البارد والرطب من خطر الإصابة بنوبات الربو عن طريق تجفيف الشعب الهوائية. نزلات البرد والإنفلونزا، وهي حالة شائعة أثناء الطقس البارد، هي من المحفزات الأخرى التي تسبب الربو خلال الخريف.
الأعراض
. صفير
. ألم في الصدر أو ضيق
. سعال
. ضيق في التنفس
. صعوبة التحدث والنوم
نصائح الوقاية
.ابتعد عن محفزات الربو.
. الإقلاع عن التدخين والبقاء في بيئات خالية من التدخين.
. راقب تنفسك واستخدم أجهزة الاستنشاق السريع إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس.
12- نقص فيتامين د
فيتامين د ضروري لكل من الصحة البدنية والعقلية، ويضمن النمو والقوة المناسبين للعظام.
ومع ذلك، نظرًا لأننا نحصل على كميات أقل من ضوء الشمس في موسم الخريف مقارنة بالصيف، فإننا نتعرض لخطر الإصابة بنقص فيتامين د.
الأعراض
.كثرة الإصابة بالمرض (عن طريق العدوى)
. التعب والإرهاق
. آلام العظام والظهر
. تساقط الشعر
. الاكتئاب
. الشفاء البطيء للجروح
نصائح الوقاية
. زيادة التعرض للشمس
. تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات (الفطر والأسماك الدهنية وأطعمة البحر وما إلى ذلك)
. تناول مكملات فيتامين د
. جرب مصابيح الأشعة فوق البنفسجية
12. اضطراب عاطفي موسمي
الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) هو اضطراب مزاجي يصيب العديد من الأشخاص طوال الخريف والشتاء.
وهو اضطراب خطير يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب السريري.
لا توجد نظرية أو دليل قاطع حول سبب SAD في الواقع؛ ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه مرتبط بالتغيرات الهرمونية خلال فصل الشتاء
الأعراض
. الحزن
. التعب
. زيادة الوزن
. مشكلة في التركيز
. زيادة الرغبة في البقاء بمفردك
. الشعور بالضعف
. حاجة أكبر للنوم
نصائح الوقاية
. الاعتناء بالذات وتدليلها
. ممارسة الرياضة البدنية
. تناول مكملات فيتامين د الغذائية
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