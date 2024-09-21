بعد 25 سنة زواج.. ديفيد بيكهام: أحببت فيكتوريا من النظرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحرص ديفيد بيكهام، نجم كرة القدم المعتزل، على التعبير في كلّ فرصة عن مدى حبّه لزوجته فيكتوريا بيكهام، منذ اللحظة التي التقى فيها عام 1997.
وفي حديث مع مجلة "بيبول"، في حفل عشاء "ستيلا أرتوا"، بـ 19 أيلول (سبتمبر)، في مدينة نيويورك، قال بيكهام إنه منذ اللحظة الأولى التي وقعت عيناه على زوجته فيكتوريا (50 عاماً) عرف أنها هي "المناسبة".
وعندما سُئل عمّا إذا كان "حباً من النظرة الأولى"، أكّد سفير "ستيلا أرتوا" أن الأمر كان كذلك، قائلاً: "بالتأكيد".
وتابع: "لقد كانت فتاة "سبايس غيرلز" جميلة وساحرة. ثمّ اكتشفت كم هي امرأة قوية. وهي الهدية التي تستمرّ في العطاء".
بيكهام: فيكتوريا تمنحني الثقة
وفي فعالية أقامتها شركة "Bowers & Wilkins" في نيويورك يوم الثلاثاء 27 آب (أغسطس)، أرجع ديفيد الفضل إلى فيكتوريا في إلهامه لتجربة إطلالات جديدة، حيث قال في الحدث: "لطالما منحتني تلك الثقة وما زالت تفعل ذلك حتى الآن، حتى بعد مرور 27 عاماً. فهي لا تزال تعزّز لي تلك الرغبة في الظهور بمظهر جيّد والشعور بالراحة".
وعمّا إذا كان قد أثّر على أسلوب زوجته، قال ديفيد: "لست متأكداً. أحبّ أن أعتقد أنني أفعل ذلك"، مضيفاً: "لأكون صادقاً، إنها في حالة جيّدة دائماً. وتبدو رائعة دائماً. لذلك فهي مهمّة سهلة للغاية بالنسبة لي".
ذكرى زواج الثنائي الشهير الـ25
ولمناسبة الذكرى الـ25 لزواجهما الأخير، فاجأ الثنائي جمهورهما بارتداء ملابس زفافهما الأرجوانية الشهيرة من عام 1999.
وشارك الثنائي صورة لهما في منشور مشترك عبر إنستغرام، إذ ظهرا يجلسان على كرسي عرش، ويمسكان بأيدي بعضهما، مرتدين ملابسهما الأرجوانية الشهيرة، وأرفقا المنشور بتعليق جاء فيه: "انظروا ماذا وجدنا".
ونشر ديفيد وفيكتوريا منشوراً مشتركاً آخر،مرفقاً بتعليق: "نعم، ما زلنا نحتفظ بها! لا أصدق أنه قد مرّ 25 عاماً ولا يزال المقاس ملائماً!".
يذكر أن ديفيد وفيكتوريا عقدا قرانهما في 4 تموز (يوليو) 1999، ولديهما أربعة أطفال: بروكلين بيكهام (25 عاماً)، وروميو بيكهام (22 عاماً)، وكروز بيكهام (19 عاماً)، وهاربر بيكهام (13 عاماً).
وقد التقى الثنائي الشهير للمرة الأولى في إحدى مباريات مانشستر يونايتد، فريق كرة القدم الذي كان يلعب له ديفيد عام 1997.
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