بعد 25 سنة زواج.. ديفيد بيكهام: أحببت فيكتوريا من النظرة الأولى

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي حديث مع مجلة "بيبول"، في حفل عشاء "ستيلا أرتوا"، بـ 19 أيلول (سبتمبر)، في مدينة نيويورك، قال بيكهام إنه منذ اللحظة الأولى التي وقعت عيناه على زوجته فيكتوريا (50 عاماً) عرف أنها هي "المناسبة".وعندما سُئل عمّا إذا كان "حباً من النظرة الأولى"، أكّد سفير "ستيلا أرتوا" أن الأمر كان كذلك، قائلاً: "بالتأكيد".وتابع: "لقد كانت فتاة "سبايس غيرلز" جميلة وساحرة. ثمّ اكتشفت كم هي امرأة قوية. وهي الهدية التي تستمرّ في العطاء".بيكهام: فيكتوريا تمنحني الثقةوفي فعالية أقامتها شركة "Bowers & Wilkins" في نيويورك يوم الثلاثاء 27 آب (أغسطس)، أرجع ديفيد الفضل إلى فيكتوريا في إلهامه لتجربة إطلالات جديدة، حيث قال في الحدث: "لطالما منحتني تلك الثقة وما زالت تفعل ذلك حتى الآن، حتى بعد مرور 27 عاماً. فهي لا تزال تعزّز لي تلك الرغبة في الظهور بمظهر جيّد والشعور بالراحة".وعمّا إذا كان قد أثّر على أسلوب زوجته، قال ديفيد: "لست متأكداً. أحبّ أن أعتقد أنني أفعل ذلك"، مضيفاً: "لأكون صادقاً، إنها في حالة جيّدة دائماً. وتبدو رائعة دائماً. لذلك فهي مهمّة سهلة للغاية بالنسبة لي".ذكرى زواج الثنائي الشهير الـ25









ولمناسبة الذكرى الـ25 لزواجهما الأخير، فاجأ الثنائي جمهورهما بارتداء ملابس زفافهما الأرجوانية الشهيرة من عام 1999.



وشارك الثنائي صورة لهما في منشور مشترك عبر إنستغرام، إذ ظهرا يجلسان على كرسي عرش، ويمسكان بأيدي بعضهما، مرتدين ملابسهما الأرجوانية الشهيرة، وأرفقا المنشور بتعليق جاء فيه: "انظروا ماذا وجدنا".



ونشر ديفيد وفيكتوريا منشوراً مشتركاً آخر،مرفقاً بتعليق: "نعم، ما زلنا نحتفظ بها! لا أصدق أنه قد مرّ 25 عاماً ولا يزال المقاس ملائماً!".





يذكر أن ديفيد وفيكتوريا عقدا قرانهما في 4 تموز (يوليو) 1999، ولديهما أربعة أطفال: بروكلين بيكهام (25 عاماً)، وروميو بيكهام (22 عاماً)، وكروز بيكهام (19 عاماً)، وهاربر بيكهام (13 عاماً).



وقد التقى الثنائي الشهير للمرة الأولى في إحدى مباريات مانشستر يونايتد، فريق كرة القدم الذي كان يلعب له ديفيد عام 1997.































