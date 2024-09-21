التعليم العالي تعلن عن مقاعد دراسة للطلبة في تركيا



وبينت الوزارة أن من شروط القبول في تخصصي (الطب البشري، طب الأسنان) تقديم ما يثبت خضوع الطالب المتقدم للامتحان التركي للطلبة الأجانب TR-YOS.

وحول آلية التقديم، أشارت الوزارة انه على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:



، وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: edu .



ولفتت الوزارة الى انه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وعلى الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات 15-10-2024.