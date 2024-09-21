التعليم العالي تعلن عن مقاعد دراسة للطلبة في تركيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن توافر عدد من المقاعد الدراسية (نفقة خاصة) في برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة في Karabuk University / جمهورية تركيا.
وبينت الوزارة أن من شروط القبول في تخصصي (الطب البشري، طب الأسنان) تقديم ما يثبت خضوع الطالب المتقدم للامتحان التركي للطلبة الأجانب TR-YOS.
وحول آلية التقديم، أشارت الوزارة انه على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:
، وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: edu .
ولفتت الوزارة الى انه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وعلى الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات 15-10-2024.
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