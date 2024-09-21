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التعليم العالي تعلن عن مقاعد دراسة للطلبة في تركيا

9/21/2024 3:09:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن توافر عدد من المقاعد الدراسية (نفقة خاصة) في برنامج البكالوريوس في تخصصات مختلفة في Karabuk University / جمهورية تركيا.


وبينت الوزارة أن من شروط القبول في تخصصي (الطب البشري، طب الأسنان) تقديم ما يثبت خضوع الطالب المتقدم للامتحان التركي للطلبة الأجانب TR-YOS.
وحول آلية التقديم، أشارت الوزارة انه على الطلبة الراغبين بتقديم طلب الدخول من خلال الرابط الالكتروني التالي:


، وللاطلاع على شروط القبول والتخصصات وكافة التفاصيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: edu .


ولفتت الوزارة الى انه يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023، وعلى الطالب المقبول التواجد في الجامعة قبل تاريخ 30-11-2024 لاستكمال إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات 15-10-2024.

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