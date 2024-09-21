تفاصيل ما خرجت به أولى خلوات الحكومة



وشدَّد حسَّان خلال الورشة الاقتصاديَّة التي عقدتها الحكومة اليوم للوزراء والأمناء العامِّين ومدراء الدَّوائر والأقسام المعنيَّة بمتابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء، على ضرورة أن يكون الالتزام بالتَّنفيذ جديَّاً ومستمرَّاً على مختلف مستويات الجهاز التَّنفيذي.



وأضاف: "لن أترك أحداً دون دعم أو مساعدة لتمكينه من النَّجاح في هذه العملية وهذا وعد مني".. لكن "من لا توجد لديه قناعة ببرامج الرُّؤية ومشاريعها فلا يجب أن يكون من ضمن الفريق التَّنفيذي لها".



وقال حسَّان: "أنا واضح جدَّاً في هذا الموضوع وسأصرُّ على تطبيقه وأتابعه شخصيَّاً".. مضيفاً: "هذه برامج الدَّولة ومضمون كتاب التَّكليف السَّامي، ولا يمكن بأيِّ حال من الأحوال أن أسمح لأيَّ أحد أن يفقدنا المصداقيَّة".



وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ أمامنا ثلاثة أمور أساسيَّة حتى يستطيع الأردن التقدَّم وتحقيق النَّجاح في برامج التَّحديث وهي: الإرادة والإدارة والتَّنفيذ.



كما أكَّد على أهميَّة الاستمراريَّة في تنفيذ الخطط والبرامج والتي تمثِّل الاستمرار بالإرادة التي بُنيتْ عليها خطط التَّحديث خلال السَّنوات الماضية، وبتوافق وشراكة وطنيَّة واسعة.



وأضاف في هذا الصَّدد أنَّ المشكلة عندما تتغيَّر الحكومات يتمّ التَّراجع عن السِّياسات والخطط والعمل الذي أُنجز وكل ما بذل من جهود، وهذا أفقدنا ثقة الكثير من النَّاس خلال السَّنوات الماضية.



ولفت حسَّان خلال الخلوة إلى أنَّ الحكومة ستوفِّر ما يلزم من خبرات وكفاءات وطنيَّة ودعم لازم للوزارات من أجل بناء القدرات لتطبيق الآليَّات الجديدة في قياس الأداء وتقييم الأثر ومدى الإنجاز ونواحي القصور في العمل؛ من أجل ضمان نجاح التَّنفيذ للمشاريع والبرامج.



ووجَّه الوزارات الخدميَّة التي يتفاعل موظَّفوها بشكل مباشر مع المواطنين إلى ضرورة أن يكون "نمط تفكيرهم هو إيجاد الحلول وليس وضع العقبات أمام المراجعين، وهذا موضوع أساسي".



وفيما يتعلَّق بالتَّنفيذ؛ أكَّد رئيس الوزراء على ضرورة أن يعمل الجميع كوحدة واحدة متكاملة، وهذا أمر أساسي لتعزيز القدرة على الإنجاز.



وشدَّد في هذا الصَّدد على ضرورة تفعيل العمل ضمن الآليَّة المتَّبعة التي تشمل وحدات متابعة الإنجاز في رئاسة الوزراء والوزارات المعنيَّة؛ بما يضمن الاستمرارية وديمومة خطط الدَّولة الاستراتيجيَّة.



ووجَّه رئيس الوزراء خلال حديثه، الوزراء والأمناء العامِّين ومدراء وحدات متابعة الإنجاز إلى عدم الاستكانة أو الوقوف أمام أيِّ عائق، مؤكِّداً ضرورة الإصرار على إيجاد الحلول سواءً من خلال الأمناء العامِّين أو الوزراء أو من خلاله شخصيَّاً.



وخلال النِّقاش الذي تضمَّنته الخلوة، أكَّد رئيس الوزراء ضرورة التَّركيز على فرص العمل المستحدثة ضمن برامجرؤية التَّحديث الاقتصادي، والتي هي أهمُّ مؤشِّر لنجاحنا.

وضمَّت ورشة العمل التي عُقدت بعنوان: "رؤية التَّحديث الاقتصادي.. ليتواصل الإنجاز"، الوزراء والأمناء العامِّين وممثِّلين عن وحدات متابعة الأداء والإنجاز في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.



وهدفت الورشة إلى تنظيم عمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التَّكليف السَّامي.



وعُقدت خلال الخلوة جلسات نقاشيَّة عُرِض خلالها واقع القطاعات الاقتصاديَّة التي تندرج ضمن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وأولويات كلِّ قطاع، والتحدِّيات والمعيقات التي يواجهها، ومجالات التَّحسين، والتوصيات المقترحة من أجل البناء على ما تحقَّق، وصولاً إلى المستهدفات التي جاءت بها هذه الرُّؤية وفي مقدِّمتها تحفيز النمو الاقتصادي.



وبهدف مواصلة تحقيق التَّكامل بين مساريّ التَّحديث الاقتصادي والإداري، نوقشت في الخلوة أهمُّ أولويَّات خارطة طريق تحديث القطاع العام، وممكِّنات التَّنفيذ لها، وأبرز الملامح الخاصَّة بعمليَّة التحوُّل الرَّقمي التي يجري العمل عليها من أجل الوصول إلى قطاع عام مُمكَّن وفعَّال يعمل كوحدة واحدة بهدف تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين والمساهمة في دعم التَّنمية الاقتصاديَّة الشَّاملة.