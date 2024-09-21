Saturday, 21 September 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الأرتيمة والقهيوي

9/21/2024 3:09:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء، اليوم السبت، إلى عشيرة الأرتيمة بوفاة الدكتور معاذ جمال سليمان الأرتيمة وإلى عشيرة القهيوي بوفاة العميد المتقاعد موفق عواد القهيوي.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين وإلى عموم عشيرتي الأرتيمةوالقهيوي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي والعميد رزق الرواشدة، مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.

MENAFN21092024000072011014ID1108699696

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث