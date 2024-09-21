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31 شهيدا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

9/21/2024 3:09:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 31 شهيدا، بينهم 3 أطفال، موضحا أن عمليات الإنقاذ تواصلت طوال الليل.


وأضاف الوزير ، أن مجموع الشهداء بقصف الضاحية اليوم والانفجارات بلغ 70 شهيدا.

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