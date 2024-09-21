31 شهيدا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

31 شهيدا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
التاريخ
9/21/2024 3:09:24 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير
الصحة اللبناني فراس الأبيض، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن حصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغت 31 شهيدا، بينهم 3 أطفال، موضحا أن عمليات الإنقاذ تواصلت طوال الليل.
وأضاف الوزير ، أن مجموع الشهداء بقصف الضاحية اليوم والانفجارات بلغ 70 شهيدا.
MENAFN21092024000072011014ID1108699692
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.