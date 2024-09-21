نصرالله يوصي وزيرا إيرانيا مهما بتأجيل زيارته إلى لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي كان يعتزم السفر إلى لبنان، قبل توجهه إلى نيويورك؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة إلى موعد آخر "بناءً على توصية حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله".
وأضافت الوسائل أن عراقجي كان يعتزم زيارة لبنان، بعد التطورات الأخيرة في البلاد، لكن تم تأجيل هذه الزيارة، وعدم الاستعجال في إجرائها؛ بسبب بعض الاعتبارات".
ويأتي التأجيل في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها لبنان على خلفية الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية لحزب الله.
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