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نصرالله يوصي وزيرا إيرانيا مهما بتأجيل زيارته إلى لبنان

9/21/2024 3:09:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي كان يعتزم السفر إلى لبنان، قبل توجهه إلى نيويورك؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن تم تأجيل هذه الزيارة إلى موعد آخر "بناءً على توصية حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله".
وأضافت الوسائل أن عراقجي كان يعتزم زيارة لبنان، بعد التطورات الأخيرة في البلاد، لكن تم تأجيل هذه الزيارة، وعدم الاستعجال في إجرائها؛ بسبب بعض الاعتبارات".

ويأتي التأجيل في ظل التوترات المتصاعدة التي يشهدها لبنان على خلفية الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية لحزب الله.

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