اختراق أجهزة حزب الله يكشف عن زوايا مظلمة في سلاسل التوريد

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال محللون ومستشارون إنه رغم إدارة سلاسل التوريد وقنوات التوزيع للمنتجات الجديدة الأكثر تطوراً بشكل محكم، فالأمر ليس كذلك بالنسبة للأجهزة الإلكترونية القديمة الواردة من آسيا لأن التقليد والمخزونات الفائضة والطبيعة المعقدة لصفقات التعاقد على التصنيع تجعل تحديد مصدر المنتج مستحيلاً في بعض الأحيان.



وسلطت ردود فعل الشركات التي ارتبطت أسماؤها بالأجهزة المفخخة، التي قتلت 37 شخصاً وأصابت نحو ثلاثة آلاف آخرين في لبنان الأسبوع الماضي، الضوء على صعوبة تحديد طريقة وتوقيت تحويلها إلى أسلحة.



وألقت شركة ((غولد أبوللو))، التي مقرها تايوان، المسؤولية على شركة في أوروبا تحمل ترخيص استخدام علامتها التجارية، مما دفع المجر وبلغاريا والنرويج ورومانيا إلى إجراء تحقيقات لمعرفة مناشئ هذه الأجهزة.



وقالت شركة ((آيكوم)) اليابانية في بادئ الأمر إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تحمل اسمها أصلية لأن السوق مليئة بالمنتجات المقلدة. لكنها أصدرت بياناً أمس الجمعة قالت فيه إنه من المرجح بشكل كبير ألا تكون الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان من منتجاتها.



ونقل موقع ((آيكوم)) عن وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم قوله إن الأجهزة لم يتم استيرادها من خلال موزع وإن المنتجات المقلدة التي تحمل رقم الطراز نفسه يتم استيرادها من دول أخرى.



وقالت الشركة اليابانية إن فحص الأجهزة التي انفجرت سيكون ضرورياً للتأكد من أنها ليست من إنتاجها، ولكن ((في ضوء المعلومات المتعددة التي تم الكشف عنها، فإن الاحتمالات ضئيلة للغاية في أن تكون تلك الأجهزة من إنتاجنا)).



وقال الخبير والاستشاري في مجال التكنولوجيا المقيم في الصين ديفيد فينشر ((إذا تم اختراق سلسلة التوريد لوضع متفجرات داخل الأجهزة... فهذا تخطيط مذهل. غير أن اختراق سلسلة التوريد الحالية ليس صعباً، وهو ربما أسهل ما في الأمر)).



وأضاف أن المنتجات المقلدة منتشرة بشكل كبير وخاصة في مراكز التصنيع الكبرى مثل الصين، حيث يمكن إنتاج مكونات مقلدة بسهولة، مضيفاً أن الانتقال من المكونات المقلدة إلى اختراق سلاسل التوريد سهل.



وتابع ((باعتبار أنني متخصص في مجال التكنولوجيا، أستطيع أن أقول إن وضع متفجرات بكميات قليلة في أجهزة اتصالات لا سلكية ليس صعباً)).



وقال مصدر أمني إن ((حزب الله)) حصل على الأجهزة قبل نحو خمسة أشهر وإنه كان يعتقد أنه اشتراها من شركة ((غولد أبوللو))، حسبما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.



وأظهرت صور لجهاز بعدما انفجر أن الأجهزة المحمولة كانت عليها ملصقات مدون عليها اسم شركة ((آيكوم)) وعبارة ((صنع في اليابان)).



واستبعدت الشركتان احتمال تصنيع أي من المكونات القاتلة في مصانع أي منهما على أراضي البلدين.



وقال وزير الاقتصاد التايواني كيو جيه - هوي إن مكونات الأجهزة التي انفجرت في لبنان لم تُصنع في تايوان.



وحسبما جاء في رسالة من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، خلص تحقيق أولي أجرته السلطات اللبنانية بشأن الأجهزة إلى أن المتفجرات زُرعت فيها قبل وصولها إلى البلاد.



* منتجات مقلدة



لكن في الوقت الحالي، ليست هناك معلومات أكيدة بخلاف ذلك. فليس من الواضح كيف أو متى جرى تفخيخ أجهزة البيجر والوكي توكي ليصبح من الممكن تفجيرها عن بعد.



وقال جو سايمون الشريك في شركة خدمات الملكية الفكرية الصينية ((إيست آي بي)) إن جزءاً من المشكلة هو أن العلامات التجارية الأصغر حجماً تميل إلى عدم الاستثمار بشكل كبير في مراقبة المنتجات المقلدة، ويرجع ذلك لأسباب منها التكاليف التي قد تؤثر على ربحيتها.



وأضاف لوكالة ((رويترز)) للأنباء: ((السلطات لا تمانع التعامل مع المنتجات المقلدة منخفضة التقنية، لكن أصحاب الملكية الفكرية بحاجة إلى المراقبة والتحقيق وتقديم الشكاوى، وهذا لا يحدث دائماً بقدر ما قد يحدث مع العلامات التجارية عالية التقنية والأكبر حجماً)).



بالنسبة لشركة ((آيكوم))، فإنها تقول إن إحدى المشكلات هي أنها توقفت عن تصنيع الطراز آي سي - في82 الذي يدور حوله النقاش منذ نحو 10 سنوات، وهو الوقت الذي بدأت فيه وضع ملصقات مجسمة للحماية من تقليد المنتجات.



وحذرت الشركة مراراً من المنتجات المقلدة، وخاصة من طرازاتها القديمة.



ووفقاً لأحدث تقرير متاح من مكتب براءات الاختراع الياباني، أبلغت أكثر من سبعة في المائة من الشركات في اليابان عن خسائر تجارية بسبب تقليد المنتجات في 2020، مع ارتباط نحو ثلث الحالات بالصين.



وحثت شركة ((آيكوم)) العملاء على استخدام شبكة الموزعين المعتمدين فقط للتأكد من أنهم يشترون منتجات أصلية.



لكن في الصين، خلص بحث أجرته وكالة ((رويترز)) للأنباء إلى أن العشرات من المتاجر تبيع أجهزة اتصال لا سلكية تحمل علامة ((آيكوم)) التجارية على منصات تجارة إلكترونية مثل ((علي بابا)) و((تاوباو)) و((جيه دي)) و((بيندودو))، ومن ضمنها طراز آي سي - في82.



ومن بين ثلاثة بائعين مقرهم الصين لمنتجات تحمل علامة ((آيكوم)) على ((علي بابا))، لم يتم إدراج أي منهم موردين رسميين على موقع ((آيكوم)) على الإنترنت، قالت شركتا ((قوانغتشو ميتكسينغ كوميونيكيشنز إكويبمينت)) و((شيندونغ بينغشن تكنولوجي)) إنهما تبيعان منتجات أصلية، بينما أقرت شركة ((قوانغتشو يشين تريدينج كو)) ببيع ((منتجات مقلدة صينية الصنع)) بالإضافة إلى المنتجات الأصلية.



وتقول ((آيكوم)) إنها تصنع جميع منتجاتها في مصانعها باليابان.



وأظهر فحص أجرته وكالة ((رويترز)) للأنباء أن الطراز آي سي - في82 الذي توقف إنتاجه يباع أيضاً في فيتنام على منصة التجارة الإلكترونية شوبي، مما يشير إلى توفر هذه المنتجات على نطاق واسع.



وبالنسبة لشركة ((غولد أبوللو))، التي رخصت علامتها التجارية لشركة ((بي إيه سي)) ومقرها بودابست، فقد تحولت سلسلة التوريد إلى مسار إنتاج غامض تحاول السلطات في دول مختلفة الآن التعرف عليه.



وقال ديجانتا داس من مركز أدفانست لايف سايكل إنجنيرينج التابع لجامعة ميريلاند والذي يدرس الإلكترونيات المقلدة ((التوفر واسع النطاق لمعدات التصنيع الرخيصة المستعملة يعني تزايد قدرة منتجي السلع المقلدة على فعل ما هو أكثر من مجرد إنتاج أحد المكونات، بل وربما تصنيع منتجات كاملة)). وأضاف ((لن أسمي ذلك تقليداً بعد الآن، إنه أشبه بالتصنيع غير القانوني)).-(وكالات)