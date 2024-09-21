بعد استهداف الضاحية الجنوبية.. مكالمة هاتفية صارمة بين نتنياهو وماكرون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توتراً، على خلفية التصعيد المستمر على جبهة الشمال بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف العدو الإسرائيلي القيادي في حزب الله ابراهيم عقيل.
وخلال المحادثة، شدد ماكرون على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولية تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوترات في المنطقة.
ورد نتنياهو بلهجة حازمة، قائلاً إن“بدلاً من الضغط على إسرائيل، يجب أن يكون التركيز على حزب الله”، متهماً الحزب بالتصعيد وخرق الاستقرار في المنطقة. وكالات
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