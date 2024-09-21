بعد استهداف الضاحية الجنوبية.. مكالمة هاتفية صارمة بين نتنياهو وماكرون

وخلال المحادثة، شدد ماكرون على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولية تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوترات في المنطقة.



ورد نتنياهو بلهجة حازمة، قائلاً إن“بدلاً من الضغط على إسرائيل، يجب أن يكون التركيز على حزب الله”، متهماً الحزب بالتصعيد وخرق الاستقرار في المنطقة. وكالات