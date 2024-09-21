Saturday, 21 September 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد استهداف الضاحية الجنوبية.. مكالمة هاتفية صارمة بين نتنياهو وماكرون

9/21/2024 3:09:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توتراً، على خلفية التصعيد المستمر على جبهة الشمال بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدف العدو الإسرائيلي القيادي في حزب الله ابراهيم عقيل.

وخلال المحادثة، شدد ماكرون على ضرورة أن تتحمل إسرائيل مسؤولية تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوترات في المنطقة.


ورد نتنياهو بلهجة حازمة، قائلاً إن“بدلاً من الضغط على إسرائيل، يجب أن يكون التركيز على حزب الله”، متهماً الحزب بالتصعيد وخرق الاستقرار في المنطقة. وكالات


MENAFN21092024000072011014ID1108699687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث