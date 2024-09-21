Saturday, 21 September 2024 11:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضياء تلاحمة.. ذكرى رحيل أول شهداء انتفاضة القدس

9/21/2024 3:09:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوافق يوم غد الأحد الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد المجاهد ضياء التلاحمة والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء تنفيذه عملية جهادية بالخليل، ردًّا على جرائم الاحتلال ومغتصبيه التي ارتكبوها بحق عائلة دوابشة في دوما بنابلس، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.
ومثلت عملية الشهيد التلاحمة ومن بعدها عملية رفيق دربه الشهيد مهند الحلبي شرارة الانتفاضة التي اندلعت كموجة من عمليات فردية سرعان ما اكتسبت طابعًا ثوريًّا انتقل إلى الجماهير الفلسطينية وأبطالها لتعلن "انتفاضة القدس".

الميلاد والنشأة
الشهيد المجاهد ضياء عبد الحليم محمود التلاحمة (أبو العباس) أبصرت عيناه النور يوم 29 سبتمبر (أيلول) 1994م، في قرية خرسا والتي تعتبر إحدى ضواحي بلدة دورة جنوب غرب محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

نشأ الشهيد ضياء في أسرة وطنية متدينة وملتزمة ومتعلمة، فوالده الأستاذ عبد الحليم يعمل مدرسًا للتربية الإسلامية، وله الدور الأبرز في صقل شخصية الابن ضياء، صانعًا منه نموذجًا يحتذى إلى جانب خمسة أشقاء، وثلاث شقيقات يتوسطهم ضياء، وقد تربى على موائد القرآن في المساجد منذ نعومة أظفاره.

درس الشهيد المجاهد ضياء مراحل دراسته الأساسية والثانوية في مدارس بلدة "دورا" بمحافظة الخليل، وحصل على معدل 88 % بالفرع العلمي، وقرر دراسة هندسة الحاسوب كما شقيقه الأكبر عمر، إلا أنه آثر الدراسة في القدس وطلب من والده أن يدرس في جامعة القدس في أبو ديس ليعيش مع زملائه في سكن بعيدًا عن البيت.

عايش ظلم اليهود وقهرهم لأبناء الشعب الفلسطيني المحتل قبل إتمامه عقداً واحداً من عمره، حينما كان يقتحم منزل عائلته ويعتقل والده أمام ناظريه، فهو نجل الشيخ الأستاذ عبد الحليم محمود التلاحمة والذي يعتبر أحد القادة والمؤسسين لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين منذ ثمانينيات القرن الماضي، بجانب اعتقال أعمامه والكثير من أقاربه وجيرانه في المحيط الذي يعيش فيه.

صفاته وأخلاقه
21 عاماً تراها والدة الشهيد الفارس ضياء أمامها، وتتذكر الكثير من تفاصيل حياته القصيرة، قائلة:" ضياء مرح، دائم المزح، لا تخلو جلسة يكون فيها ضياء من المرح والفكاهة، وراء هذه الشخصية المرحة كانت شخصية أخرى صلبة ومختلفة عن باقي أبنائها، فهو المجد المتقن لعمله القريب إلى الله والوطن وابن فصيله "الجهاد الإسلامي" الذي طالما افتخر بالانتساب إليه".

وتضيف: ضياء حنون وطيب القلب، لا يعرف الحقد إلى قلبه طريقًا إلا على المحتل الغاصب، موضحةً أنه كان يطلق عبارة متعارفًا عليها في المنطقة " من دخل دار أبو العباس فهو آمن"، كما أنه الأحن من بين أبنائي، في يوم الأم لا ينساني أبدًا رغم عدم وجوده في البلد ودوامه في الجامعة، إلا أنه حرص على تقديم هدية لي.

بدوره، قال الوالد الشيخ عبد الحليم:" كنا أنا ووالدته عنده في المرتبة الأولى من الحب والاحترام، لا يحب أن يرى على وجهينا الحزن أو الزعل، يتحمل المسؤولية ويحمل نفسه المسؤولية عن الآخرين".

وتابع حديثه:" ضياء محرك البيت حين عودته من الجامعة في نهاية الأسبوع يكون للمنزل طعم مختلف، دائم الضحك والمزح وله أسلوب خاص في كل شيء".

مشواره الجهادي
استمد الشهيد المقدام ضياء التلاحمة فكر الجهاد الإسلامي منذ الصغر من والده، وتعلق جدًا بالمسجد، وحب الجهاد وفكر الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، فكان لتأثره بنهج والده الذي سار عليه وقضى لأجله عدة سنوات داخل الأسر الأثر الأكبر في بلورة مشروع انتمائه لهذه الحركة المجاهدة.

برز نشاطه في الحركة بمدرسة خرسا الأساسية عندما كان الشهيد يقرأ القرآن في الاحتفالات الرسمية وينشد النشيد الوطني الإسلامي متوشحاً وشاح الجهاد، وتدرجت به الأمور حتى أصبح يلقي الخطابات على منبر الإذاعة الصباحية في المدرسة.

عمل الشهيد المجاهد برفقة عدد من زملاءه المجاهدين على إعادة هيكلة وتشكيل الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في جامعة القدس – أبو ديس، بعد انقطاع طويل خلال انتفاضة الأقصى، بسبب ملاحقة جيش الاحتلال لنشطائها، حيث عمل على تطوير نشاطها فيما بعد لتصبح قاعدة انطلاق نحو العمل العسكري.

عُهد الشهيد الفارس ضياء من الطلبة المميزين والفاعلين في الساحة الطلابية والرابطة الإسلامية، وظهر مرارًا خطيبًا باسمها في المناسبات الوطنية والإسلامية، ولعل أبرزها ضمن المهرجان الذي نظمته الأطر الطلابية نصرة لمخيم اليرموك في حصاره في العام 2014م داخل أسوار جامعة القدس، ولم تكن كلماته في هذا المهرجان مجرد إنشاء يرددها، بل طريقًا سلكها حتى يوم شهادته حين قال:" وإنا بإذن الله على خطاكم لمجاهدون"، وكان الجهاد الذي أعد له العدة جيدًا حينما تدرب على الكاراتيه وأتقنها، وفنون القتال وحمل الأثقال والجمباز، في النادي القريب من بلدته.

موعد مع الشهادة
فجر يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2015م قام الشهيد الفارس ضياء بإلقاء عبوة ناسفة على دورية صهيونية كانت تمر على مفرق قريته يوميًا، وحسب شهود عيان أُغلق الطريق بالحجارة، وحينما ترجل الجنود من الدورية لإزالة الحجارة قام الشهيد الفارس ضياء بإلقاء العبوة الناسفة باتجاههم، موقعًا إصابات بينهم ورد بعضهم بإطلاق النار صوب الشهيد ضياء ما أدى إلى استشهاده على الفور.

شرارة انتفاضة القدس
شكلت عملية الشهيد ضياء التلاحمة شرارة اندلاع انتفاضة القدس، وبعدها بدأت تتسع عمليات المقاومة فبعد عملية الشهيد ضياء البطولية وبتاريخ 3-10-2015م يخرج الشهيد مهند شفيق الحلبي، ليفجر الانتفاضة من جديد ويزرع الموت والرعب للمغتصبين في أزقة البلدة القديمة بالقدس، مشهراً سكينه على رقاب المغتصبين هناك ويتولى على أسلحتهم ويزيدهم منها موتاً وقتلاً، فيحصد أرواح اثنين من المغتصبين ويصيب ثلاثة منهم بجراح، والقتيلان هما: الجندي أهارون بنيتا 24 عاماً، ويسكن مستوطنة "بيتار عيليت" بالقدس المحتلة، ونحميا لفيئ 41 عاماً، والثاني هو أحد كبار حاخامات مجموعة "عتيرت كوهنيم" المتطرفة بالقدس. (سرايا القدس)

اقرأ أيضاً:

7 أعوام على استشهاد مهند الحلبي.. والدته تروي تفاصيل يوم ارتقائه

في الذكرى الـ8 لإشعاله "ثورة السكاكين".. فلسطينيون يرثون الشاب "مهند حلبي"

MENAFN21092024000072011014ID1108699686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث