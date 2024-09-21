7سيدات و3 أطفال من بين شهداء الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية



وقال الوزير إن "الحصيلة حتى الآن لهذه الضربة 31 شهيدا وشهيدة، من بينهم ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم ست سنوات وأربع سنوات وعشر سنوات"، مضيفا أن من بين القتلى كذلك "سبع نساء"، فيما بلغ عدد الجرحى "68 جريحا".



وأوضح أن "الفرق الإسعافية والإنقاذية والدفاع تعمل منذ أمس من بعد الضربة طول الليل بإزالة الركام لكي نتمكن من استخراج الجرحى والضحايا".



وأشار إلى أن "مبنى سكنيا (...) سقط بكامله على رؤوس قاطنيه" نتيجة الغارة.



من جانبه، نعى حزب الله السبت، اثنين من قادته اغتيلا في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في اليوم السابق. ومن بين حصيلة الشهداء الـ 31، 16 عنصرا في الحزب الذي تلقى ضربة جديدة بعد أيام من انفجارات في آلاف من أجهزة اتصال كان يحملها عناصره.



وأفاد مصدر مقرب من الحزب أن الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماعا لوحدة الرضوان، قوة النخبة التابعة للحزب، في طابق تحت أرضي ما أدى إلى استشهاد 16 عنصرا منها.



من بين الشهداء قائد القوة النخبوية إبراهيم عقيل، إضافة إلى قائد كبير آخر في الرضوان، بحسب حزب الله.



والمقصود هو أحمد محمود وهبي الذي قاد حتى بداية العام الحالي العمليات العسكرية لوحدة الرضوان في إطار "إسناد" حركة حماس الفلسطينية التي تواجه عدوانا إسرائيليا على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حسبما قال الحزب اللبناني المدعوم من إيران السبت.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، أنه نفذ ضربة "دقيقة" أدت إلى "تصفية" إبراهيم عقيل و"حوالي عشرة مسؤولين" آخرين في حزب الله.



وإبراهيم عقيل هو ثاني قائد عسكري بارز في حزب الله تغتاله إسرائيل في بيروت، بعد فؤاد شكر، منذ بدء الحرب على غزة قبل عام تقريبا.



وأعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها الشديد، داعية إلى "خفض التصعيد" وتوخي "أقصى درجات ضبط النفس"، فيما تتحول جبهة الحرب من قطاع غزة نحو لبنان.



وأشار وزير الصحة إلى أن حصيلة انفجار أجهزة اللاسلكي الأربعاء بلغت 27 قتيلا، بالإضافة 12 قتلوا الثلاثاء بانفجار أجهزة بايجرز.