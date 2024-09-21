غارات مكثفة للاحتلال على لبنان وحزب الله يقصف الجليل وصفد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد إعلام عبري، السبت، باندلاع حرائق في عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، تزامنا مع قصف واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وسهل البقاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والعديد من البلدات الإسرائيلية بالجليل الأعلى.. وأيضا في صفد ومنطقة إصبع الجليل".
وأوضحت أن "سكان صفد والجولان (السوري المحتل) والجليل الأعلى تلقوا تعليمات بالبقاء قرب الملاجئ".
وتحدثت الإذاعة عن "إطلاق 25 صاروخا على شمال إسرائيل، أسفرت عن اندلاع عدة حرائق دون وقوع إصابات"، وفق "الأناضول.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحرائق "اندلعت في 3 بؤر بشمال إسرائيل".
الشرطة الإسرائيلية أيضا أشارت، في بيان، إلى سقوط صواريخ في عدة مواقع شمالية واندلاع عدد من الحرائق، وفق ما ذكرته القناة "12" العبرية.
وأفادت القناة بسقوط صاروخ قرب منزل في صفد بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات.
وتحدثت هيئة البث العبرية الرسمية عن "أنباء عن سقوط صاروخ في منطقة بيريا بالجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يغلق طرقا ومحاور في كتسرين بالجولان".
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هناك "أنباء أولية عن إصابة مباشرة لكنيس يهودي في مستوطنة بيريا بالجليل الأعلى".
** غارات إسرائيلية
فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة إكس: "نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله في لبنان".
وفي سياق الغارات، قالت القناة 12 إن "الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في منطقة نهر الليطاني في عمق لبنان على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود".
فيما قالت "يديعوت أحرونوت" إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 هجوم في جنوب لبنان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش ينفذ هجوما واسع النطاق على منصات الإطلاق في جنوب لبنان وسهل البقاع".
وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على جنوب البلاد خلال ربع ساعة، دون ذكر نتائجها.
وأكد مراسل الأناضول وقوع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بالبقاع الغربي وجنوب لبنان.
** هجمات "حزب الله"
من جانبه، قال "حزب الله" في بيانات متفرقة على تلغرام، إنه استهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل.
وأضاف: "استهدفنا بصواريخ كاتيوشا مركز كتيبة استطلاع 631 التابعة للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي".
كما استهدف عناصر الحزب "موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي قصف ثالث، استهدف الحزب "القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا".
أيضا استهدف في قصف رابع "ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".
ومن أبرز ملامح التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارات جوية استهداف، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، خلقت 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء، و68 جريحا، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 136 ألف شهيدا وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
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