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غارات مكثفة للاحتلال على لبنان وحزب الله يقصف الجليل وصفد

9/21/2024 3:09:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد إعلام عبري، السبت، باندلاع حرائق في عدة مناطق شمال فلسطين المحتلة جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، تزامنا مع قصف واسع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان وسهل البقاع.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والعديد من البلدات الإسرائيلية بالجليل الأعلى.. وأيضا في صفد ومنطقة إصبع الجليل".

وأوضحت أن "سكان صفد والجولان (السوري المحتل) والجليل الأعلى تلقوا تعليمات بالبقاء قرب الملاجئ".

وتحدثت الإذاعة عن "إطلاق 25 صاروخا على شمال إسرائيل، أسفرت عن اندلاع عدة حرائق دون وقوع إصابات"، وفق "الأناضول.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحرائق "اندلعت في 3 بؤر بشمال إسرائيل".

الشرطة الإسرائيلية أيضا أشارت، في بيان، إلى سقوط صواريخ في عدة مواقع شمالية واندلاع عدد من الحرائق، وفق ما ذكرته القناة "12" العبرية.

وأفادت القناة بسقوط صاروخ قرب منزل في صفد بالجليل الأعلى، دون وقوع إصابات.

وتحدثت هيئة البث العبرية الرسمية عن "أنباء عن سقوط صاروخ في منطقة بيريا بالجليل الأعلى، والجيش الإسرائيلي يغلق طرقا ومحاور في كتسرين بالجولان".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هناك "أنباء أولية عن إصابة مباشرة لكنيس يهودي في مستوطنة بيريا بالجليل الأعلى".

** غارات إسرائيلية

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة إكس: "نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله في لبنان".

وفي سياق الغارات، قالت القناة 12 إن "الجيش الإسرائيلي يشن هجمات في منطقة نهر الليطاني في عمق لبنان على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود".

فيما قالت "يديعوت أحرونوت" إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 100 هجوم في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش ينفذ هجوما واسع النطاق على منصات الإطلاق في جنوب لبنان وسهل البقاع".

وأفادت تقارير إعلامية لبنانية، بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 15 غارة على جنوب البلاد خلال ربع ساعة، دون ذكر نتائجها.

وأكد مراسل الأناضول وقوع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بالبقاع الغربي وجنوب لبنان.

** هجمات "حزب الله"

من جانبه، قال "حزب الله" في بيانات متفرقة على تلغرام، إنه استهدف مواقع عسكرية شمال إسرائيل.

وأضاف: "استهدفنا بصواريخ كاتيوشا مركز كتيبة استطلاع 631 التابعة للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي".

كما استهدف عناصر الحزب "موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي قصف ثالث، استهدف الحزب "القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا".

أيضا استهدف في قصف رابع "ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي على لبنان، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".

ومن أبرز ملامح التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 شهيدا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب غارات جوية استهداف، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، خلقت 31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء، و68 جريحا، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصف يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، ما أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 136 ألف شهيدا وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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