نتنياهو يهدف لإرضاء الحريديم بتعيين ساعر بدلا من غالانت



وقالت المراسلة السياسية للصحيفة آنا براسكي إن القرار المتوقع لنتنياهو يأتي في ظل خلافات مع غالانت، وفي غمرة ضغوط داخلية يواجهها نتنياهو، وأهمها تهديد الأرثوذكس المتطرفين بتفكيك الائتلاف الحكومي في حالة عدم إقرار إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وأضافت براسكي أن "الأسباب التي دفعت نتنياهو إلى الاستنتاج بأن الوقت قد حان لتحريك الخطوة نحو ساعر واضحةٌ ومعروفة ونشأت قبل بضعة أشهر، ولكنها نضجت في الأسبوع الماضي بعد أن تأكد نتنياهو من أن فوائد انضمام ساعر إلى الحكومة ستفوق الضرر الكامن في هذه الخطوة".



وكشفت براسكي أنه على الرغم من الخلافات الحادة السابقة بين نتنياهو وغالانت، فإن تهديد الأرثوذكس المتطرفين بتفكيك الحكومة كان السبب الحاسم الذي دفع نتنياهو لإقالة غالانت.



ونقلت عن مصدر سياسي مخضرم يعرف نتنياهو منذ سنوات عديدة قوله إن "الخوف هو ما يجعل نتنياهو يتخذ القرارات. عندما يبدأ في الاعتقاد بأن شيئا ما يهدده حقا يتوقف عن القمع ويبدأ في المساومات".



ووفقا للصحيفة، فالذي قاد مسار التهديدات هو يتسحاق غولدكنوبف رئيس جمعية إسرائيل وزير البناء والإسكان ورئيس حزب "يهوديت هتوراه"، هو ائتلاف من ثلاثة أحزاب أشكينازية يمينية دينية إسرائيلية متشددة تدعو لإقامة دولة يهودية تقودها القوانين الدينية.



ونقل عن قيادي بارز في الفصائل الأرثوذكسية المتطرفة قوله "نحن واثقون من أن وزير الدفاع غالانت هو العقبة الرئيسية، وربما الوحيدة، في طريق سن مشروع القانون، وأن أي شخص يحل محل غالانت وزيرا للدفاع سيكون أفضل منه لصالح مشروع القانون، وأن ساعر، على عكس غالانت، سياسي براغماتي وبارد وليس لديه أيضا مصلحة في إلحاق الأذى بنا".



وختمت براسكي مقالها بالإشارة إلى أن قرار استبدال غالانت بساعر يعكس سعي نتنياهو المستمر لضمان استقرار حكومته وتجنب أي هزات سياسية قد تضعف موقفه في المرحلة القادمة، خصوصًا مع تزايد الانتقادات الداخلية حول كيفية إدارة الحكومة للأزمات الأمنية والسياسية.