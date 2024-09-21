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القسام تستولي على آلية عسكرية ومسيرة تابعتين للاحتلال في رفح (فيديو)

9/21/2024 3:09:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الاستيلاء على آلية عسكرية إسرائيلية مفخخة وطائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح.

ونشرت الكتائب مقطعا مصورا يظهر فيه أحد مقاتليها وهو يتفقد الآلية العسكرية.

وقال إن الآلية مليئة بالمتفجرات وسيتم تفكيكها، وتعهد بمواصلة التصدي لجنود الاحتلال.

وأظهر المقطع طائرات مسيرة استولى عليها مقاتلو القسام، واستعراضا لصور التقطتها المسيرات.

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