القسام تستولي على آلية عسكرية ومسيرة تابعتين للاحتلال في رفح (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- الاستيلاء على آلية عسكرية إسرائيلية مفخخة وطائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في المنطقة الشرقية لمدينة رفح.
ونشرت الكتائب مقطعا مصورا يظهر فيه أحد مقاتليها وهو يتفقد الآلية العسكرية.
وقال إن الآلية مليئة بالمتفجرات وسيتم تفكيكها، وتعهد بمواصلة التصدي لجنود الاحتلال.
وأظهر المقطع طائرات مسيرة استولى عليها مقاتلو القسام، واستعراضا لصور التقطتها المسيرات.
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