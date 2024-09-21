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هزيمة إستراتيجية

9/21/2024 3:08:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف حاييم رامون 20/9/2024 معاريف
حاييم رامون
20/9/2024

لا خلاف في أن جنود الجيش الإسرائيلي قاتلوا وما يزالون يقاتلون ببطولة في الحرب في قطاع غزة وأوقعوا إصابات شديدة بقوات حماس. مع ذلك، تجدني مضطرا لأن أقول بأسف شديد إن إسرائيل تكبدت هزيمة إستراتيجية في الحرب. أعرف أنه لا يوجد قارئ لا يثور بشكل طبيعي على هذا القول، لكن إذا لم ننظر إلى الواقع بالعينين، سنقع في أوهام عابثة ولن نصلح أبدا ما يستوجب الإصلاح.
إن الادعاء بأن إسرائيل تكبدت هزيمة إستراتيجية ليس فقط ما أقوله أنا، بل الحكومة هي التي أعلنت عن ذلك بشكل رسمي: "إسرائيل لا تقيم سيطرة فاعلة في أرض القطاع.. في إطار النشاط العملياتي تصطدم قوات الجيش الإسرائيلي اليوم أيضا بمقاومة مسلحة لقوات العدو، تحت الأرض وفوق الأرض، في زرع عبوات ناسفة، إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقناصة، بنار الصواريخ وبمحاولة استدراج قواتنا إلى منازل مفخخة وغيرها. هذه المقاومة تميز القتال في عموم المناطق في القطاع ابتداء من شهر أكتوبر.. إسرائيل ضربت ضربة شديدة منظمة حماس وقدراتها العسكرية، لكن هذه القدرات لم تنزع منها بعد، والاشتباكات العنيفة تتواصل.. اليوم أيضا لدى حماس قدرة على ممارسة صلاحيات سلطوية في القطاع، وهي تواصل السعي الى استخدام صلاحياتها من خلال بذل الجهود والكثير من المقدرات. هذا الجهد يجد تعبيره في عدة مستويات، الأساسي منها هو: رسم السياسة، تفعيل أجهزة الأمن وإقامة أجهزة امن جديدة للعناية بالنظام العام، غايتها السيطرة على المساعدات واحتياجات الحركة، ضخ الأموال إلى القطاع، توزيع الرواتب وتوزيع المساعدات" (هذا مقتبس عن رد الدولة على الالتماس إلى المحكمة العليا في موضوع المساعدات الإنسانية).
باختصار شديد، تعترف الحكومة بالفم المليء بأنها فشلت في تحقيق هدف الحرب الأساس – تقويض حكم حماس وتصفية قدرتها العسكرية – وان حماس تواصل الحكم في القطاع وما تزال تحوز قوة عسكرية فاعلة. لو كنت أقول لكم في نهاية أكتوبر 2023 ان هذا سيكون الواقع بعد 11 شهرا من القتال، لاعتقدتم أن عقلي تشوش، لكن هذا هو الواقع كما هو، وينبغي الاعتراف به وفهمه كي نتمكن من إصلاحه.
علينا أن نسأل لماذا تكبدنا مثل هذه الهزيمة الإستراتيجية.
في المستوى العسكري والمستوى السياسي الأعلى رفضا الاستماع إلى مشورة حكماء ومجربين منا ممن تصدوا بنجاح لكيانات مثل حماستان في القطاع. هكذا مثلا، الجنرال المتقاعد ديفيد بتراوس التقى مع مسؤولين إسرائيليين كبار قبل بدء الخطوة البرية وقال لهم إن إسرائيل لن تتمكن من تصفية حكم حماس إذا لم تحتل القطاع وتقيم حكما عسكريا. رئيس الأركان الأميركي الجنرال تشارلز براون نقل رسائل مشابهة لمسؤولين إسرائيليين. للأسف، وقعت أقوالهم على آذان صماء.
بعد 7 أكتوبر كشف مسؤولو المستوى السياسي لمفاجأتهم بأن ليس لهيئة الأركان أي خطة جاهزة لاحتلال قطاع غزة. حماس هي العدو الانشط ضد إسرائيل منذ 2007، واحد في هيئة الأركان لم يفكر بانه ينبغي إعداد خطة لحرب واسعة ضده. لهذه الدرجة نالت إستراتيجية "احتواء حماس" ومفهوم "جولات القتال" مكانة عميقة لدى المستوى العسكري الرفيع. في هيئة الاركان اضطروا بالتالي للارتجال في ثلاثة أسابيع لخطة حربية تحتاج الى اشهر طويلة لاعدادها كما ينبغي. وكنتيجة لذلك، في خطة الحرب كانت مواضع خلل عديدة منذ البداية ولم يكن وقت لفحصها واصلاحها في اطار دراسة اركان مرتبة. عمليا، الهزيمة الاستراتيجية كانت مضمونة منذ الخطة التي اعدت.
لقد بدأ الجيش الإسرائيلي الحرب بخطوة قوية لكن بطيئة في شمال القطاع، بدلا من الهجوم بالتوازي في عدة محاور أو للأسف – في حركة كماشة من الشمال والجنوب. كنتيجة لذلك، واصلت حماس تلقي السلاح، الذخيرة، الغذاء والوقود عبر محور فيلادلفيا ومعبر رفح على مدى ثمانية أشهر. هذا التموين عزز قدرة صمود حماس، ودفعنا على ذلك ثمنا دمويا.
عندما حاولت أن استوضح في الزمن الحقيقي ما هو المنطق بالدخول فقط الى شمال القطاع، كان الجواب الأسوأ الذي تلقيته هو أن "الجيش كان يحتاج لأن يستعيد الثقة لنفسه".
حتى لو تلقينا هذا الجواب السيء، يطرح السؤال لماذا لم يتوجهوا الى رفح وجنوب القطاع، بعد العملية في الشمال، وبدلا من هذا دخلوا الى خانيونس.
خطة الحرب للجيش الإسرائيلي استندت الى استراتيجية "دخول وخروج"، أي ان الجيش يدخل الى منطقة، يهزم قوات حماس فيها وعندها يخرج من المنطقة. هذه الاستراتيجية هي أم كل الخطايا، وهي واحد من العاملين الأساسيين في الهزيمة. استراتيجية "دخول وخروج" أدت الى ان تنجح حماس في ترميم قواتها في كل مكان خرجت منه قواتنا، بعد أن احتلتها بثمن باهظ. عقب ذلك، اضطر الجيش الإسرائيلي لان يعود ليحتل المرة تلو الأخرى جباليا، الزيتون، الشجاعة وخانيونس.
غير أنه مؤخرا كشف الموغ بوكر النقاب عن أنه حتى في شمال القطاع، المكان الذي استخدم فيه الجيش الإسرائيلي القوة الأكبر، جندت حماس في الأشهر الأخيرة 3000 مقاتل إضافي كي تملأ صفوفها. مع أن فشل استراتيجية "دخول وخروج" لم تعد نظرية بل حقيقة مؤكدة، لا يزال رئيس الأركان يصر على المواصلة فيها، والمستوى السياسي لا يضغط عليه لتغييرها.
عارض وزير الدفاع ورئيس الأركان معارضة قاطعة إقامة حكم عسكري مؤقت في القطاع. كنتيجة لذلك، لم ينهار الحكم المدني لحماس بل وعمليا ساعدنا في الإبقاء عليه. حكم حماس، الذي لم يضطر لان يتصدى لاي حكم بديل، كان يمكنه أن يسيطر بسهولة على كل المساعدات الإنسانية التي دخلت الى القطاع تقريبا، واستخدامها لاجل تعزيز حكمه (من يسيطر على الطعام والمياه – يسيطر على السكان) وان يملأ جيوبه.
يوآف غالنت قاد سلسلة من الخطط الهاذية والمنقطعة عن الواقع لاستبدال حكم حماس بمحاولته العنيدة وعديمة المنطق للامتناع عن حكم عسكري مؤقت – وكلها فشلت فشلا مدويا ومتوقعا. واخطر من هذا، خطط وزير الدفاع فقط عززت حماس. هكذا مثلا، في بداية شباط كشف النقاب عن "المشروع التجريبي للشمال" – خطة الوزير غالنت لادخال مساعدات إنسانية "مباشرة لتجار فلسطينيين، بدون منظمات إغاثة وسيطة... التجار، بخلاف نشطاء حماس، سيكونون مراكز القوة الجديدة" (بعد يومين من ذلك كتبت بان هذه الخطة منقطعة تماما عن الواقع، ومآلها الفشل).
مؤخرا كشف بوكر النقاب عن ان التجار الغزيين، الذين حرص وزير الدفاع على ان ينقل المساعدات الإنسانية اليهم دفعوا لحماس 20 في المائة من مداخيلهم من بيع البضاعة للسكان الغزيين. المعنى هو أن غالنت مسؤول بشكل شخصي عن تعزيز حماس، لانه بسببه ليس فقط مخازن حماس مليئة بالبضائع حتى صفر مكان، بل انه منح أيضا منظمة مصدر دخل جارٍ، وحسب التقديرات – ربحت هذه في الأشهر الأخيرة نصف مليار دولار من المساعدات الإنسانية – اكثر بكثير مما تلقته في فترة زمنية مشابهة عبر حقائب المال.

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