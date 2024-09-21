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ليفربول يحقق فوزا سهلا على بورنموث.. وتشيلسي يقنع مشجعيه بتخطي وست هام

9/21/2024 3:08:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - لم يجد ليفربول صعوبة تذكر في تحقيق الفوز على ضيفه بورنموث 3-0 أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز (26 و28)، وداروين نونيز (37).
وارتقى ليفربول لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد امام آرسنال في قمة الجولة، فيما بقي رصيد بورنموث 5 نقاط في المركز الثالث عشر.
وكاد ليفربول يتلقى صدمة مبكرة، عندما سجل سيمينيو لاعب بورنموث هدفا في الدقيقة الثالثة، ألغاه الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لوجود تسلل.
وسيطر دياز على تمريرة زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة بيمينه من الناحية اليسرى، تألق الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا في إبعادها بالدقيقة السابعة.
وعاد كيبا ليتألق في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما أرسل لاعب وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي، تمريرة إلى محمد صلاح، لكن الحارس الإسباني تصدى لانفراد الدولي المصري.
ومرر صلاح الكرة إلى زميله نونيز الذي تخلص من رقيبه قبل تسديد كرة متسرعة لم يجد الحارس صعوبة في التقاطها بالدقيقة الخامسة عشرة.
وتأخر حارس ليفربول كاوميهين كيليهير في إبعاد الكرة، ليخطفها المهاجم إيفانيلسون الذي بدوره مررها إلى سيمينيو، لكن الحارس الإيرلندي عوض خطأه وضيق الزاوية على المهاجم في الدقيقة 20.
وتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، عندما حاول كيبا اللحاق بكرة أرسلها مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، لكن دياز وصل إليها قبله، ووضعها في الشباك الخالية.
وبعدها بأقل من دقيقتين، تحرك ظهير ليفربول الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد إلى منتصف الملعب، قبل أن يمرر إلى دياز الذي هيأها لنفسه قبل التسديد بدقة في المرمى هدفا ثانيا.
وجرب إيفانيلسون حظه بتسديدة بعيدة المدى، ارتفعت قليلا عن مرمى ليفربول في الدقيقة 30، فيما مرت تسديدة من سيمينيو بجانب القائم في الدقيقة 32.
وعزز ليفربول تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 37، عندما حصل نونيز على تمريرة من صلاح، ليتقدم بها في الناحية اليمنى ويطلق تسديدة دقيقة نحو القائم البعيد بمرمى بورنموث.
وبذل سيمينيو مجهود فرديا ليتخطى كل من دياز ونونيز وماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة سهلة سيطر عليها كيليهير بعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وكاد صلاح يدون اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 60، لكن كيبا تصدى لمحاولته، قبل أن تعود الكرة مجددا إلى اللاعب المصري الذي حاول مراوغة الحارس قبل التسديد، لكن المدافع كيركيز تواجد في الوقت المناسب لإبعاد الكرة.
ودخل كورتيس جونز إلى تشكيلة ليفربول عوضا عن سوبوسلاي، وانطلق صلاح مراوغا من أمامه في الجهة اليمنة من منطقة الجزاء، قبل أن يمرر أمام المرمى إلى نونيز، الذي اردت تسديدته من جسد مدافع على خط المرمى في الدقيقة 72.
ومال اللعب إلى الهدوء أكثر مع مرور الوقت، وحصل البديل سنسيستيرا على الكرة في الناحية اليسرى، وسددها بعنف نحو الزاوية القريبة، ليبعدها الحارس إلى ركنية، أسفرت عن رأسية من سينيسترا أيضا ارتدت من العارضة قبل أن تصطدم بمدافع ويبعدها الحارس من خط المرمى في الدقيقة 84.
واحتسب الحكم ركلة حرة، نفذها ألكسندر أرنولد، وتابعها ماك أليستر من مسافة بعيدة برأسه، لكن كيبا سيطر عليها بسهولة في الدقيقة 88.
من جهة ثانية، وقلب أستون فيلا رابع الموسم الماضي تأخره بهدف إلى فوز جنوني على حساب ضيفه وولفرهامبتون 3-1.
ومنح البرازيلي ماتيوس كونيا (25) التقدم لوولفرهامبتون، وردّ أستون فيلا قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي معادلا النتيجة عن طريق الدولي أولي واتكينز (73). وانتزع التقدم عبر إزري كونزا (88) ثمّ عزز تقدمه في عودة نارية عبر الكولومبي جون دوران (90+4).
وكان أستون فيلا الذي تقدّم للمركز الثالث برصيد 12 نقطة، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا العائد اليها بعد غياب دام 41 عاما بفوز كبير على يونج بويز السويسري 3-0 خلال منتصف الأسبوع.
وقاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون فريقه تشيلسي إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج أرضه هذا الموسم في الدوري على حساب جاره اللندني وست هام 3-0.
وصحيح أن تشيلسي فاز بكل مبارياته خارج قواعده، لكنه ما يزال يبحث عن فوزه الأول في ملعبه ستامفورد بريدج، حيث سقط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب افتتاحا 0-2 وتعادل مع كريستال بالاس 1-1.
وفيما رفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع مؤقتا بانتظار باقي نتائج المرحلة، مُني وست هام بخسارته الثالثة تواليا في ملعبه لندن ستاديوم.
وبكّر جاكسون في افتتاح التسجيل، عندما كسر مصيدة التسلل على الممر الأيسر، فانطلق وانفرد من زاوية ضيقة، ليسددها خادعة مرت بين قدمي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (4).
هبّت رياح التسجيل مرة جديدة عن طريق جاكسون بالذات. انفرد هذه المرة في قلب المنطقة، فلعب أرضية جديدة إلى يمين الحارس المتقدم عن مرماه، ليحقق الـ"بلوز" في أول ثلث ساعة بداية صاخبة (18).
وهذه أسرع ثنائية للاعب من تشلسي في الدوري، بعد هدفي العاجي ديدييه دروجبا في مرمى ميدلزبره في 2005 (17 دقيقة)، حسب موقع أوبتا للاحصائيات.
عن ثقته القوية بنفسه، قال جاكسون "زملائي يساعدونني ويثقون بي. الأهم هو تحقيق الفوز".
ألغي هدف لوست هام عبر الغاني محمد قدوس بداعي التسلل (32) بعد أن طالب بركلة جزاء من خطأ للفرنسي ويسلي فوفانا على الهولندي كريسنسيو سامرفيل (30)، لينتهي الشوط الأول بثنائية جاكسون (23 عاما) الذي يفضله مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا على الفرنسي كريستوفر نكونكو.
في الشوط الثاني، نسج تشيلسي على المنوال عينه، فهز شباك المضيف باكرا بتسديدة قوية لكول بالمر، مستفيدا من تمريرة مقشرة لجاكسون اثر هجمة مرتدة (47)، ليحقق رجال ماريسكا فوزا صريحا.
وقال ماريسكا "كان مهما عدم تلقي الاهداف. نحن على الطريق الصحيح. بالنسبة لنا جاكسون لاعب مهم وداتما ما يكون جيدا مع الكرة وحتى عندما نفقدها".
وفشل نيوكاسل في اللحاق بركب المتصدرين بعدما تعرض للهزيمة على يد مضيفه فولهام 1-3.
وتجمّد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز السادس، فيما تقدم فولهام الى المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
وسجّل أهداف فولهام كل من المكسيكي راؤول خيمينيز (5) وإميل سميث رو (22) وريس نيلسون (90+2) مقابل هدف وحيد لنيوكاسل أحرزه هارفي بارنز (46).
وتنفّس توتنهام الصعداء وحقّق فوزه الثاني في البرميرليغ على حساب ضيفه برنتفورد 2-1.
سجّل دومينيك سولانكي (8) والويلزي برينان جونسون (28) هدفي النادي اللندني بعدما كان الكاميروني براين مبومو افتتح التسجيل لبرنتفورد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وبات توتنهام عاشرا بعدما كان تعرّض لخسارتين متتاليتين برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن برنتفورد الثاني عشر.
وفشل ساوثمبتون في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب إيبسويتش بعد أن انتزع الاخير هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.
وبعدما افتتح تايلر ديبلينج (5) التسجيل لساوثمبتون وكان الأخير متجها لانتزاع النقاط الثلاث للمرة الأولى هذا الموسم، باغته ايبسويتش بهدف التعادل عن طريق المصري سام مرسي (90+5).
وبقي إيفرتون من دون أي فوز هذا الموسم في المركز التاسع عشر قبل الاخير بعد تعادله امام ليستر سيتي 1-1.
افتتح السنغالي إيلمان نداي التسجيل لايفرتون (12) قبل ان يعادل ستيفي مافيديدي النتيجة لليستر (74). -(وكالات)

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