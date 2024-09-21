ليفربول يحقق فوزا سهلا على بورنموث.. وتشيلسي يقنع مشجعيه بتخطي وست هام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - لم يجد ليفربول صعوبة تذكر في تحقيق الفوز على ضيفه بورنموث 3-0 أمس، ضمن الجولة الخامسة من الدوري
الإنجليزي الممتاز. وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز (26 و28)، وداروين نونيز (37).
وارتقى ليفربول لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي الذي يلعب الأحد امام آرسنال في قمة الجولة، فيما بقي رصيد بورنموث 5 نقاط في المركز الثالث عشر.
وكاد ليفربول يتلقى صدمة مبكرة، عندما سجل سيمينيو لاعب
بورنموث هدفا في الدقيقة الثالثة، ألغاه الهدف بعد الاستعانة بتقنية الفيديو لوجود تسلل.
وسيطر دياز على تمريرة زميله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة بيمينه من الناحية اليسرى، تألق الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا في إبعادها بالدقيقة السابعة.
وعاد كيبا ليتألق في الدقيقة الثالثة عشرة، عندما أرسل لاعب وسط ليفربول دومينيك سوبوسلاي، تمريرة إلى محمد صلاح، لكن الحارس الإسباني تصدى لانفراد الدولي المصري.
ومرر صلاح الكرة إلى زميله نونيز الذي تخلص من رقيبه قبل تسديد كرة متسرعة لم يجد الحارس صعوبة في التقاطها بالدقيقة الخامسة عشرة.
وتأخر حارس ليفربول كاوميهين كيليهير في إبعاد الكرة، ليخطفها المهاجم إيفانيلسون الذي بدوره مررها إلى سيمينيو، لكن الحارس الإيرلندي عوض خطأه وضيق الزاوية على المهاجم في الدقيقة 20.
وتمكن ليفربول من افتتاح التسجيل في الدقيقة 26، عندما حاول كيبا اللحاق بكرة أرسلها مدافع ليفربول إبراهيما كوناتي، لكن دياز وصل إليها قبله، ووضعها في الشباك الخالية.
وبعدها بأقل من دقيقتين، تحرك ظهير ليفربول الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد إلى منتصف الملعب، قبل أن يمرر إلى دياز الذي هيأها لنفسه قبل التسديد بدقة في المرمى هدفا ثانيا.
وجرب إيفانيلسون حظه بتسديدة بعيدة المدى، ارتفعت قليلا عن مرمى ليفربول في الدقيقة 30، فيما مرت تسديدة من سيمينيو بجانب القائم في الدقيقة 32.
وعزز ليفربول تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 37، عندما حصل نونيز على تمريرة من صلاح، ليتقدم بها في الناحية اليمنى ويطلق تسديدة دقيقة نحو القائم البعيد بمرمى بورنموث.
وبذل سيمينيو مجهود فرديا ليتخطى كل من دياز ونونيز وماك أليستر، قبل أن يطلق تسديدة سهلة سيطر عليها كيليهير بعد 8 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وكاد صلاح يدون اسمه على لائحة المسجلين في الدقيقة 60، لكن كيبا تصدى لمحاولته، قبل أن تعود الكرة مجددا إلى اللاعب المصري الذي حاول مراوغة الحارس قبل التسديد، لكن المدافع كيركيز تواجد في الوقت المناسب لإبعاد الكرة.
ودخل كورتيس جونز إلى تشكيلة ليفربول عوضا عن سوبوسلاي، وانطلق صلاح مراوغا من أمامه في الجهة اليمنة من منطقة الجزاء، قبل أن يمرر أمام المرمى إلى نونيز، الذي اردت تسديدته من جسد مدافع على خط المرمى في الدقيقة 72.
ومال اللعب إلى الهدوء أكثر مع مرور الوقت، وحصل البديل سنسيستيرا على الكرة في الناحية اليسرى، وسددها بعنف نحو الزاوية القريبة، ليبعدها الحارس إلى ركنية، أسفرت عن رأسية من سينيسترا أيضا ارتدت من العارضة قبل أن تصطدم بمدافع ويبعدها الحارس من خط المرمى في الدقيقة 84.
واحتسب الحكم ركلة حرة، نفذها ألكسندر أرنولد، وتابعها ماك أليستر من مسافة بعيدة برأسه، لكن كيبا سيطر عليها بسهولة في الدقيقة 88.
من جهة ثانية، وقلب أستون فيلا رابع الموسم الماضي تأخره بهدف إلى فوز جنوني على حساب ضيفه وولفرهامبتون 3-1.
ومنح البرازيلي ماتيوس كونيا (25) التقدم لوولفرهامبتون، وردّ أستون فيلا قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي معادلا النتيجة عن طريق الدولي أولي واتكينز (73). وانتزع التقدم عبر إزري كونزا (88) ثمّ عزز تقدمه في عودة نارية عبر الكولومبي جون دوران (90+4).
وكان أستون فيلا الذي تقدّم للمركز الثالث برصيد 12 نقطة، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا العائد اليها بعد غياب دام 41 عاما بفوز كبير على يونج بويز السويسري 3-0 خلال منتصف الأسبوع.
وقاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون فريقه تشيلسي إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج أرضه هذا الموسم في الدوري على حساب جاره اللندني وست هام 3-0.
وصحيح أن تشيلسي فاز بكل مبارياته خارج قواعده، لكنه ما يزال يبحث عن فوزه الأول في ملعبه ستامفورد بريدج، حيث سقط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب افتتاحا 0-2 وتعادل مع كريستال بالاس 1-1.
وفيما رفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع مؤقتا بانتظار باقي نتائج المرحلة، مُني وست هام بخسارته الثالثة تواليا في ملعبه لندن ستاديوم.
وبكّر جاكسون في افتتاح التسجيل، عندما كسر مصيدة التسلل على الممر الأيسر، فانطلق وانفرد من زاوية ضيقة، ليسددها خادعة مرت بين قدمي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (4).
هبّت رياح التسجيل مرة جديدة عن طريق جاكسون بالذات. انفرد هذه المرة في قلب المنطقة، فلعب أرضية جديدة إلى يمين الحارس المتقدم عن مرماه، ليحقق الـ"بلوز" في أول ثلث ساعة بداية صاخبة (18).
وهذه أسرع ثنائية للاعب من تشلسي في الدوري، بعد هدفي العاجي ديدييه دروجبا في مرمى ميدلزبره في 2005 (17 دقيقة)، حسب موقع أوبتا للاحصائيات.
عن ثقته القوية بنفسه، قال جاكسون "زملائي يساعدونني ويثقون بي. الأهم هو تحقيق الفوز".
ألغي هدف لوست هام عبر الغاني محمد قدوس بداعي التسلل (32) بعد أن طالب بركلة جزاء من خطأ للفرنسي ويسلي فوفانا على الهولندي كريسنسيو سامرفيل (30)، لينتهي الشوط الأول بثنائية جاكسون (23 عاما) الذي يفضله مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا على الفرنسي كريستوفر نكونكو.
في الشوط الثاني، نسج تشيلسي على المنوال عينه، فهز شباك المضيف باكرا بتسديدة قوية لكول بالمر، مستفيدا من تمريرة مقشرة لجاكسون اثر هجمة مرتدة (47)، ليحقق رجال ماريسكا فوزا صريحا.
وقال ماريسكا "كان مهما عدم تلقي الاهداف. نحن على الطريق الصحيح. بالنسبة لنا جاكسون لاعب مهم وداتما ما يكون جيدا مع الكرة وحتى عندما نفقدها".
وفشل نيوكاسل في اللحاق بركب المتصدرين بعدما تعرض للهزيمة على يد مضيفه فولهام 1-3.
وتجمّد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز السادس، فيما تقدم فولهام الى المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.
وسجّل أهداف فولهام كل من المكسيكي راؤول خيمينيز (5) وإميل سميث رو (22) وريس نيلسون (90+2) مقابل هدف وحيد لنيوكاسل أحرزه هارفي بارنز (46).
وتنفّس توتنهام الصعداء وحقّق فوزه الثاني في البرميرليغ على حساب ضيفه برنتفورد 2-1.
سجّل دومينيك سولانكي (8) والويلزي برينان جونسون (28) هدفي النادي اللندني بعدما كان الكاميروني براين مبومو افتتح التسجيل لبرنتفورد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وبات توتنهام عاشرا بعدما كان تعرّض لخسارتين متتاليتين برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن برنتفورد الثاني عشر.
وفشل ساوثمبتون في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب إيبسويتش بعد أن انتزع الاخير هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.
وبعدما افتتح تايلر ديبلينج (5) التسجيل لساوثمبتون وكان الأخير متجها لانتزاع النقاط الثلاث للمرة الأولى هذا الموسم، باغته ايبسويتش بهدف التعادل عن طريق المصري سام مرسي (90+5).
وبقي إيفرتون من دون أي فوز هذا الموسم في المركز التاسع عشر قبل الاخير بعد تعادله امام ليستر سيتي 1-1.
افتتح السنغالي إيلمان نداي التسجيل لايفرتون (12) قبل ان يعادل ستيفي مافيديدي النتيجة لليستر (74). -(وكالات)
MENAFN21092024000072011014ID1108699675