مواصلة التحضيرات لانطلاق برومين ماراثون عمان الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، استعداداتها المكثفة لإطلاق النسخة الرابعة عشرة من برومين ماراثون
عمان الدولي، يوم الجمعة الموافق 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت شعار "اركض في قلب عمان".
ومن المتوقع أن يشهد الماراثون مشاركة آلاف العدائين المحليين والدوليين ومحبي رياضة
الجري من مختلف الأعمار والمستويات.
ونوهت الآنسة لينا الكرد، مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات، في تصريح لها حول الاستعدادات الجارية: "إننا في Run Jordan نعمل بجد واهتمام بالغين بالتعاون مع أمانة عمان والجهات المعنية كافة، لضمان تحقيق نجاح كبير لهذا الحدث الرياضي
البارز. نحن نسعى لتقديم تجربة رياضية فريدة من نوعها تتسم بالتنظيم الاحترافي والمشاركة الواسعة، مما يعزز من مكانة عمان كوجهة رياضية متميزة في المنطقة".
وأضافت: شراكتنا مع أمانة عمان شراكة استراتيجية مهمة، وقد عملنا معا على تهيئة الظروف والمتطلبات لضمان سير الماراثون بسلاسة وأمان. كما نتوجه بالشكر للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والداعمين والمتطوعين الذين يساهمون في إنجاح هذا الحدث. كما تشمل الاستعدادات مجموعة من التجهيزات اللوجستية والفنية لضمان جاهزية مسارات السباق وتوفير سبل الراحة والسلامة للمشاركين. سيتم وضع محطات تشجيعية وترفيهية على طول مسار السباق لتعزيز الروح الرياضية وتحفيز العدائين. كما تم تجهيز فرق طبية وإسعافية متخصصة للتعامل مع أي حالات طارئة.
يذكر أن برومين ماراثون عمان الدولي أصبح حدثاً رياضياً بارزاً يجذب اهتمام العديد من الرياضيين والمشجعين، ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني. ومن المتوقع أن يشهد الماراثون العام الحالي، مشاركة واسعة وتنافساً كبيرا بين العدائين في مختلف الفئات والمسافات.
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