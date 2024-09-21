Saturday, 21 September 2024 11:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواصلة التحضيرات لانطلاق برومين ماراثون عمان الدولي

9/21/2024 3:08:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، استعداداتها المكثفة لإطلاق النسخة الرابعة عشرة من برومين ماراثون عمان الدولي، يوم الجمعة الموافق 4 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت شعار "اركض في قلب عمان".
ومن المتوقع أن يشهد الماراثون مشاركة آلاف العدائين المحليين والدوليين ومحبي رياضة الجري من مختلف الأعمار والمستويات.
ونوهت الآنسة لينا الكرد، مدير عام الجمعية الأردنية للماراثونات، في تصريح لها حول الاستعدادات الجارية: "إننا في Run Jordan نعمل بجد واهتمام بالغين بالتعاون مع أمانة عمان والجهات المعنية كافة، لضمان تحقيق نجاح كبير لهذا الحدث الرياضي البارز. نحن نسعى لتقديم تجربة رياضية فريدة من نوعها تتسم بالتنظيم الاحترافي والمشاركة الواسعة، مما يعزز من مكانة عمان كوجهة رياضية متميزة في المنطقة".
وأضافت: شراكتنا مع أمانة عمان شراكة استراتيجية مهمة، وقد عملنا معا على تهيئة الظروف والمتطلبات لضمان سير الماراثون بسلاسة وأمان. كما نتوجه بالشكر للجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، والداعمين والمتطوعين الذين يساهمون في إنجاح هذا الحدث. كما تشمل الاستعدادات مجموعة من التجهيزات اللوجستية والفنية لضمان جاهزية مسارات السباق وتوفير سبل الراحة والسلامة للمشاركين. سيتم وضع محطات تشجيعية وترفيهية على طول مسار السباق لتعزيز الروح الرياضية وتحفيز العدائين. كما تم تجهيز فرق طبية وإسعافية متخصصة للتعامل مع أي حالات طارئة.
يذكر أن برومين ماراثون عمان الدولي أصبح حدثاً رياضياً بارزاً يجذب اهتمام العديد من الرياضيين والمشجعين، ويساهم في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني. ومن المتوقع أن يشهد الماراثون العام الحالي، مشاركة واسعة وتنافساً كبيرا بين العدائين في مختلف الفئات والمسافات.

MENAFN21092024000072011014ID1108699674

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث