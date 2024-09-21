مصطفى: لا يوجد تداخل بين احترافي في السعودية والتزاماتي مع منتخب التايكواندو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - عبر لاعب
المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، عن سعادته بتوقيع عقد احترافي مع نادي الشباب السعودي، للمشاركة معه في الدوري
السعودية للمحترفين للتايكواندو لموسم واحد، في خطوة رائدة هي الأولى من نوعها في مسيرة اللاعب الشاب، مؤكدا أن عملية الاحتراف باتت متطلبا مهما للرياضي من أجل تطوير نفسه، ومواصلة تحقيق الإنجازات.
وأوضح مضطفى في تصريحات لـ"الغد"، أن يأمل أن تشكل هذه الخطوة نقطة بدايته في عالم الاحتراف، وقال: "قام النادي باختياري بعد فتح باب الاحتراف ووقعت معه لموسم واحد، بعد النتائج المميزة التي حققها في البطولات العالمية، وآخرها الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024".
وأضاف: "نحن كلاعبين نسعى لأن نكون خير سفراء للأردن في كافة المحافل، الفضل لما حققته من إنجازات يعود لاتحاد للتايكواندو، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف ولكافة زملائي".
وبين مصطفى أن التحاقه بالدوري السعودي للمحترفين، لن يؤثر على وجوده مع المنتخب الوطني، مشيرا إلى عدم وجود تضارب فعلي بين التزامات الطرفين.
وأَردف: "نتطلع أن تكون عملية الاحتراف بالتايكواندو كباقي الرياضات القتالية، التي تحظى باهتمام منقطع النظير ويكون فيها عائدا ماديا مرضيا. عملية الاحتراف أصبحت ضرورة ملحة للاعبين لتطوير ذاتهم، والوصول إلى أرفع المستويات".
من جهته، علق المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف على اختراف مصطفى بقوله: "تعد الخطوة فريدة من نوعها، ولن تؤثر على اللاعب ضمن صفوف المنتخب الوطي للتايكواندو، بل بالعكس ستعود بالفائدة على المستويين الدولي والمحلي، ولها إيجابيات كثيرة ماديا ومعنويا، وتكون سببا في تحسن الأداء والإبداع لدى اللاعبين، ما يؤدي إلى تحسن النتائج وبروز المواهب الرياضية".
واستطرد: "لاعبو التايكواندو الأردنية أصبحوا من الأبطال المعروفين عالميا، وتتجه الأنظار نحوهم من أحل توفيع عود احترافية، وتتمنى عدة دول أن تضم أنديتها في صفوفها لاعبين مثلهم". وأشار العساف، إلى تلقيه عروض احترافية للتدريب على المستويين العالمي والقاري، وهذه العروض ما تزال قائمة، لكنه كان يرفضها دائما لالتزامه بمشروع اللجنة الأولمبية واتحاد التايكواندو، وبأن يكون الأردن مدرسة عالمية في هذه الرياضة.
وأكمل: "تربطني علاقة قوية باللجنة الأولمبية واتحاد التايكواندو واللاعبين، ونحن عائلة واحدة، كما أنني وضعت نهجا وأسلوبا خاصا بات معروفا عالميا، ونسير من خلاله في الطريق الصحيح، وبعد هذا المشوار الطويل يصعب علي ترك المنتخب الأردني للتايكواندو والتوجه لتدريب أي منتخب آخر".
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