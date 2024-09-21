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مصطفى: لا يوجد تداخل بين احترافي في السعودية والتزاماتي مع منتخب التايكواندو

9/21/2024 3:08:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - عبر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى، عن سعادته بتوقيع عقد احترافي مع نادي الشباب السعودي، للمشاركة معه في الدوري السعودية للمحترفين للتايكواندو لموسم واحد، في خطوة رائدة هي الأولى من نوعها في مسيرة اللاعب الشاب، مؤكدا أن عملية الاحتراف باتت متطلبا مهما للرياضي من أجل تطوير نفسه، ومواصلة تحقيق الإنجازات.
وأوضح مضطفى في تصريحات لـ"الغد"، أن يأمل أن تشكل هذه الخطوة نقطة بدايته في عالم الاحتراف، وقال: "قام النادي باختياري بعد فتح باب الاحتراف ووقعت معه لموسم واحد، بعد النتائج المميزة التي حققها في البطولات العالمية، وآخرها الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024".
وأضاف: "نحن كلاعبين نسعى لأن نكون خير سفراء للأردن في كافة المحافل، الفضل لما حققته من إنجازات يعود لاتحاد للتايكواندو، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف ولكافة زملائي".
وبين مصطفى أن التحاقه بالدوري السعودي للمحترفين، لن يؤثر على وجوده مع المنتخب الوطني، مشيرا إلى عدم وجود تضارب فعلي بين التزامات الطرفين.
وأَردف: "نتطلع أن تكون عملية الاحتراف بالتايكواندو كباقي الرياضات القتالية، التي تحظى باهتمام منقطع النظير ويكون فيها عائدا ماديا مرضيا. عملية الاحتراف أصبحت ضرورة ملحة للاعبين لتطوير ذاتهم، والوصول إلى أرفع المستويات".
من جهته، علق المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف على اختراف مصطفى بقوله: "تعد الخطوة فريدة من نوعها، ولن تؤثر على اللاعب ضمن صفوف المنتخب الوطي للتايكواندو، بل بالعكس ستعود بالفائدة على المستويين الدولي والمحلي، ولها إيجابيات كثيرة ماديا ومعنويا، وتكون سببا في تحسن الأداء والإبداع لدى اللاعبين، ما يؤدي إلى تحسن النتائج وبروز المواهب الرياضية".
واستطرد: "لاعبو التايكواندو الأردنية أصبحوا من الأبطال المعروفين عالميا، وتتجه الأنظار نحوهم من أحل توفيع عود احترافية، وتتمنى عدة دول أن تضم أنديتها في صفوفها لاعبين مثلهم". وأشار العساف، إلى تلقيه عروض احترافية للتدريب على المستويين العالمي والقاري، وهذه العروض ما تزال قائمة، لكنه كان يرفضها دائما لالتزامه بمشروع اللجنة الأولمبية واتحاد التايكواندو، وبأن يكون الأردن مدرسة عالمية في هذه الرياضة.
وأكمل: "تربطني علاقة قوية باللجنة الأولمبية واتحاد التايكواندو واللاعبين، ونحن عائلة واحدة، كما أنني وضعت نهجا وأسلوبا خاصا بات معروفا عالميا، ونسير من خلاله في الطريق الصحيح، وبعد هذا المشوار الطويل يصعب علي ترك المنتخب الأردني للتايكواندو والتوجه لتدريب أي منتخب آخر".

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