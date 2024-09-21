غياب الصالة المخصصة يربك برمجة بطولات الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - أدى عدم وجود صالة مخصصة لاتحاد الكرة الطائرة، على غرار صالات اتحادات كرة السلة وكرة اليد والألعاب القتالية، إلى إرباك برمجة البطولات، وتداخل منافساتها في أكثر من مشهد منذ انطلاق الموسم الحالي.
وتسبب الضغط على صالة قصر الرياضة، إلى تداخل في بطولتي الدرع لاندية الممتاز وكأس الأميرة آية ودوري السيدات، فيما تؤدي هذه المشكلة المتصاعدة، إلى وجود تداخل بين بطولات كأس الأردن للدرجة الممتازة والدوري التصنيفي لأندية الممتاز ودوري الشابات، ما دفع إلى تأجيل العديد من المباريات وتأخير انطلاق بعض البطولات، بسبب انشغال الصالة في استقبال العديد من البطولات العربية والإقليمية للاتحادات الرياضية.
ورد أمين سر اتحاد الكرة الطائرة إسماعيل السراحنة، على استفسارات "الغد" حول هذا الموضوع قائلا: "البطولات تقام في مواعيدها بمثل هذا الموعد من كل عام، بحسب الخطة الموسمية لاتحاد الكرة الطائرة، ووفقا للاتفاق مع الأندية المعنية كل بحسب الدرجة، على صعيد الرجال والسيدات لمختلف الفئات".
وأضاف: "لم أخف أنه جرى تداخل في بعض المواعيد، وتأخير وتقديم انطلاق بعض البطولات، وتأجيل مباريات مختلفة، لكن السبب يعود إلى ازدحام أجندة استضافتنا للعديد من البطولات العربية والإقليمية سواء داخل الصالات أو الشاطئية، إلى جانب انشغال صالة قصر الرياضة، لاستقبال مختلف الأحداث للاتحادات الرياضية".
وحول الاتفاق الذي تم الحديث عنه في أكثر من موقف، بالاتفاق مع مدينة الحسين للشباب، بتخصيص صالة قصر الرياضة لمنافسات كرة الطائرة، أجاب السراحنة: "تم الاتفاق بالفعل، لكن بقيت وفقا للاتفاق غير مخصصة بالكامل على غرار صالات اتحاد اخرى، وتتم مخاطبتنا بحاجة الاتحادات لها في استضافة بطولات خارجية، مثل استضافة اتحاد كرة الطاولة لبطولة غرب آسيا، ومن باب المصلحة الوطنية نتعاون مع تلك الاتحادات، ما يسبب تداخلا أو تأجيل بعض البطولات والمباريات".
وشدد السراحنة: "يحتاج اتحاد الكرة الطائرة إلى صالة مخصصة لنشاطاته وتدريبات منتخباته، واستضافة البطولات العربية والإقليمية، بما يتناسب مع التطور الحاصل في حراكها واستضافاتها والتطور الحاصل على نتائج المنتخبات، بفضل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات وتكاتف أعضاء مجلس الإدارة، وبما يتناسب مع الخطط بعيدة المدى لمستقبل أفضل للطائرة الأردنية".
من جانبه، يبدو فريق شباب الحسين أقل المتضررين من هذه المشكلة، لوجود صالة خاصة بالنادي يتدرب فيها، شرح: "نوزع تدريباتنا، ونقيم المباريات التحضيرية لأي بطولة بكل أريحية، ويساعدنا في ذلك وجود صالة خاصة بالنادي، وهو الأمر الذي تستفيد منه فرق الفئات العمرية بالنادي، وتمنحها قوة تفريخ المواهب لصالح الفريق الاول والمنتخبات الوطنية، وفي المقابل هناك العديد من الأندية تعاني الأمرين في حجوزات التدريبات".
وعن رأيه في تداخل البطولات وحاجة الكرة الطائرة إلى صالة مخصصة رسمية، أجاب العسود: "بذل اتحاد الكرة الطائرة جهودا كبيرة للحصول على أولوية استخدام صالة قصر الرياضة لانشطته وتدريبات منتخباته واستضافة البطولات الخارجية، لكنه في الوقت ذاته بحاجة إلى صالة رسمية خاصة به على غرار بعض الاتحادات الرياضية، بما يتناسب مع تطوره وحراك استضافة البطولات الخارجية، وتشعب بطولات الأندية لمختلف الدرجات والفئات العمرية".
وحول تداخل البطولات في أكثر من مشهد في هذا الموسم، قال مدرب شباب الحسين: "هناك بعض المسؤولية على الأندية، خصوصا من الدرجة الممتاز لأنها اقترحت انطلاق البطولات في هذا الموعد، وإن كان عذر الأندية هو التكلفة المالية الباهظة، فمثلا نحن في شباب الحسين أنهينا الموسم المحلي، ودخلنا غمار المنافسة في بطولتي العرب وغرب آسيا، ومنحنا اللاعبين شهرا للراحة بسبب استحقاقات المنتخبات الشاطئية، وعدنا وظفرنا بلقب الدرع، وإن منحنا اللاعبين قسطا من الراحة، إلا اننا استأنفنا الاستعداد".
على صعيد متصل، قال مدرب فريق بسمان (درجة أولى) وفريق سيدات التعاون رزق أبو سردانة: "عانيت في التعاون وبسمان من تداخل المنافسات، وما أدى لتأجيل وتأخير بعض المباريات لبسمان في الدرجة الأولى، وقبل ذلك تأجلت بطولة كأس الأردن لأندية الممتاز".
وأردف: "رغم أنني أحمل الأندية المسؤولية لعدم قبولها انطلاق الموسم في مطلع العام الحالي، إلا أنني أجد لها العذر بسبب ظروفها المالية، في الوقت الذي أقدر فيه جهود اتحاد الكرة الطائرة في الوصول إلى صيغة الاتفاق مع مدينة الحسين للشباب، بالحصول على أولوية استخدام صالة قصر الرياضة لانشطته وبطولاته، إلا أن الكرة الطائرة الأردنية بحاجة إلى بنية تحتية وصالة مخصصة لها لاستيعاب حجم بطولاتها وتدريبات منتخباتها وأنديتها".
وأكمل: "تعرضت البطولات للتاخير والتأجيل، بسبب انشغال صالة قصر الرياضة، والمنتخبات والأندية تبحث عن حجوزات في صالات خارجية، تزيد من مصاريفها المالية، ولعل ما تعيشه أندية الممتاز التي تبحث عن صالات للتدريبات مع انهماكها في مسابقات كأس الأردن، وبدء العد التناولي لانطلاق الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل، والذي سيتعرض لايقاف مبارياته بسبب انشغال صالة قصر الرياضة، يفرض ضرورة وجود صالة متخصصة لنشاطات الطائرة الأردنية".
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