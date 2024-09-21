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غياب الصالة المخصصة يربك برمجة بطولات الطائرة

9/21/2024 3:08:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان - أدى عدم وجود صالة مخصصة لاتحاد الكرة الطائرة، على غرار صالات اتحادات كرة السلة وكرة اليد والألعاب القتالية، إلى إرباك برمجة البطولات، وتداخل منافساتها في أكثر من مشهد منذ انطلاق الموسم الحالي.
وتسبب الضغط على صالة قصر الرياضة، إلى تداخل في بطولتي الدرع لاندية الممتاز وكأس الأميرة آية ودوري السيدات، فيما تؤدي هذه المشكلة المتصاعدة، إلى وجود تداخل بين بطولات كأس الأردن للدرجة الممتازة والدوري التصنيفي لأندية الممتاز ودوري الشابات، ما دفع إلى تأجيل العديد من المباريات وتأخير انطلاق بعض البطولات، بسبب انشغال الصالة في استقبال العديد من البطولات العربية والإقليمية للاتحادات الرياضية.
ورد أمين سر اتحاد الكرة الطائرة إسماعيل السراحنة، على استفسارات "الغد" حول هذا الموضوع قائلا: "البطولات تقام في مواعيدها بمثل هذا الموعد من كل عام، بحسب الخطة الموسمية لاتحاد الكرة الطائرة، ووفقا للاتفاق مع الأندية المعنية كل بحسب الدرجة، على صعيد الرجال والسيدات لمختلف الفئات".
وأضاف: "لم أخف أنه جرى تداخل في بعض المواعيد، وتأخير وتقديم انطلاق بعض البطولات، وتأجيل مباريات مختلفة، لكن السبب يعود إلى ازدحام أجندة استضافتنا للعديد من البطولات العربية والإقليمية سواء داخل الصالات أو الشاطئية، إلى جانب انشغال صالة قصر الرياضة، لاستقبال مختلف الأحداث للاتحادات الرياضية".
وحول الاتفاق الذي تم الحديث عنه في أكثر من موقف، بالاتفاق مع مدينة الحسين للشباب، بتخصيص صالة قصر الرياضة لمنافسات كرة الطائرة، أجاب السراحنة: "تم الاتفاق بالفعل، لكن بقيت وفقا للاتفاق غير مخصصة بالكامل على غرار صالات اتحاد اخرى، وتتم مخاطبتنا بحاجة الاتحادات لها في استضافة بطولات خارجية، مثل استضافة اتحاد كرة الطاولة لبطولة غرب آسيا، ومن باب المصلحة الوطنية نتعاون مع تلك الاتحادات، ما يسبب تداخلا أو تأجيل بعض البطولات والمباريات".
وشدد السراحنة: "يحتاج اتحاد الكرة الطائرة إلى صالة مخصصة لنشاطاته وتدريبات منتخباته، واستضافة البطولات العربية والإقليمية، بما يتناسب مع التطور الحاصل في حراكها واستضافاتها والتطور الحاصل على نتائج المنتخبات، بفضل توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات وتكاتف أعضاء مجلس الإدارة، وبما يتناسب مع الخطط بعيدة المدى لمستقبل أفضل للطائرة الأردنية".
من جانبه، يبدو فريق شباب الحسين أقل المتضررين من هذه المشكلة، لوجود صالة خاصة بالنادي يتدرب فيها، شرح: "نوزع تدريباتنا، ونقيم المباريات التحضيرية لأي بطولة بكل أريحية، ويساعدنا في ذلك وجود صالة خاصة بالنادي، وهو الأمر الذي تستفيد منه فرق الفئات العمرية بالنادي، وتمنحها قوة تفريخ المواهب لصالح الفريق الاول والمنتخبات الوطنية، وفي المقابل هناك العديد من الأندية تعاني الأمرين في حجوزات التدريبات".
وعن رأيه في تداخل البطولات وحاجة الكرة الطائرة إلى صالة مخصصة رسمية، أجاب العسود: "بذل اتحاد الكرة الطائرة جهودا كبيرة للحصول على أولوية استخدام صالة قصر الرياضة لانشطته وتدريبات منتخباته واستضافة البطولات الخارجية، لكنه في الوقت ذاته بحاجة إلى صالة رسمية خاصة به على غرار بعض الاتحادات الرياضية، بما يتناسب مع تطوره وحراك استضافة البطولات الخارجية، وتشعب بطولات الأندية لمختلف الدرجات والفئات العمرية".
وحول تداخل البطولات في أكثر من مشهد في هذا الموسم، قال مدرب شباب الحسين: "هناك بعض المسؤولية على الأندية، خصوصا من الدرجة الممتاز لأنها اقترحت انطلاق البطولات في هذا الموعد، وإن كان عذر الأندية هو التكلفة المالية الباهظة، فمثلا نحن في شباب الحسين أنهينا الموسم المحلي، ودخلنا غمار المنافسة في بطولتي العرب وغرب آسيا، ومنحنا اللاعبين شهرا للراحة بسبب استحقاقات المنتخبات الشاطئية، وعدنا وظفرنا بلقب الدرع، وإن منحنا اللاعبين قسطا من الراحة، إلا اننا استأنفنا الاستعداد".
على صعيد متصل، قال مدرب فريق بسمان (درجة أولى) وفريق سيدات التعاون رزق أبو سردانة: "عانيت في التعاون وبسمان من تداخل المنافسات، وما أدى لتأجيل وتأخير بعض المباريات لبسمان في الدرجة الأولى، وقبل ذلك تأجلت بطولة كأس الأردن لأندية الممتاز".
وأردف: "رغم أنني أحمل الأندية المسؤولية لعدم قبولها انطلاق الموسم في مطلع العام الحالي، إلا أنني أجد لها العذر بسبب ظروفها المالية، في الوقت الذي أقدر فيه جهود اتحاد الكرة الطائرة في الوصول إلى صيغة الاتفاق مع مدينة الحسين للشباب، بالحصول على أولوية استخدام صالة قصر الرياضة لانشطته وبطولاته، إلا أن الكرة الطائرة الأردنية بحاجة إلى بنية تحتية وصالة مخصصة لها لاستيعاب حجم بطولاتها وتدريبات منتخباتها وأنديتها".
وأكمل: "تعرضت البطولات للتاخير والتأجيل، بسبب انشغال صالة قصر الرياضة، والمنتخبات والأندية تبحث عن حجوزات في صالات خارجية، تزيد من مصاريفها المالية، ولعل ما تعيشه أندية الممتاز التي تبحث عن صالات للتدريبات مع انهماكها في مسابقات كأس الأردن، وبدء العد التناولي لانطلاق الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل، والذي سيتعرض لايقاف مبارياته بسبب انشغال صالة قصر الرياضة، يفرض ضرورة وجود صالة متخصصة لنشاطات الطائرة الأردنية".

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