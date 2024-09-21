الاتحاد الآسيوي وستاد الحسن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عماد مكاحلة
يحق لنادي الحسين إربد أن يعترض ويبدي أسفه الشديد لما وصلت إليه حال الملاعب الأردنية من حال يرثى لها، فلا الملاعب تصلح لاستقبال الضيوف، ولا حتى تصلح للمباريات المحلية، فقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
بعدم جاهزية ستاد الحسن لاستضافة مباريات
الحسين إربد الآسيوية أمر محزن، حيث غابت التجهيزات والمرافق والمقاعد وغيرها من الأمور في الملعب الذي يعتبر الثاني من حيث الأهمية في الأردن بعد ستاد عمان.
قرار الاتحاد الآسيوي الذي طالعناه جميعا حول عدم اعتماد ستاد الحسن في إربد كملعب بيتي لنادي الحسين لإقامة مبارياته البيتية، مثير للاستغراب والاستهجان، كيف ذلك وقد عرف عن الأردن احترافه في كل المناسبات وكل اللقاءات، وبقاء الحال على هذا الوضع سيجعل كرة القدم الأردنية تعود للوراء بشكل متسارع.
قرار الاتحاد الآسيوي جاء مخجلاً لكل أركان اللعبة في بلدنا الحبيب (وبعد الكشف على ستاد مدينة الحسن تم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد الآسيوي بعدم اعتماد ستاد الحسن وذلك لعدم توفر العديد من الشروط ومن أهمها، عدم جاهزية أرضية الملعب -عدم قدرة نظام الإنارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات-عدم جاهزية بعض المرافق -عدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة. إن هذه الملاحظات الجوهرية والتي جاءت من لجنه مختصة بالتجهيزات الرياضية في الاتحاد لا تخفى على أحد ولا يمكن للشمس أن تغطى بالغربال فهناك قصور واضح في الأداء في كافة مرافق المملكة الرياضية وهناك آهات كثيرة تخرج من أفواه المتابعين عما وصلت له مرافقنا الرياضية ومدى حاجتنا الماسة وبأسرع وقت ممكن إلى نوعية متطورة وجديده من المرافق الرياضية التي تستحقها الرياضة الأردنية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطور.
والسؤال الآن هل يدق قرار الاتحاد الآسيوي ناقوس الخطر أمام المسؤولين؟ وهل ستبقى الأمور كما هي ونبقى نلف في حلقة مفرغة معتمدين على ملعب وستاد رياضي واحد هرم من كافة النشاطات وعلى وشك أن يخرج من الخدمة وهو ستاد عمان الدولي؟
ولنقل بصراحة أن نادي الحسين الآن أبهر الجميع بالتميز الإداري الذي وضع النقاط على الحروف في مسيرة كرة القدم الأردنية، فأصبح هذا النادي محط اهتمام كافة اللاعبين لما يسير به وفق خطط إدارية مدروسة ووفق نهج مستقبلي، فمنذ العام 1964 وفريق الحسين إربد يسارع الخطى نحو اعتلاء منصات التتويج للدوري الأردني ويحاول بكل ما أوتي من جهد أن يدخل الفرحة على قلوب عشاقة في المملكة، ولكن أن تخرج لنا معضلات كالملاعب والمرافق الرياضية لتضع العصا في دولاب النجاح الرياضي فهذا ما لا يقبلة أي عاقل. فنتمنى أن تتضح الرؤية أمام مسؤولي الاتحاد وكافة من لهم علاقة بهذا الوضع عما وصلت له ملاعبنا ومرافقنا الرياضية من حال يرثى لها، وأن نحاول إيجاد طرق لإعادة الروح لملاعب المملكة التي تئن تحت وطأة الإهمال.
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