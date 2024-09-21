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الاتحاد الآسيوي وستاد الحسن

9/21/2024 3:08:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عماد مكاحلة يحق لنادي الحسين إربد أن يعترض ويبدي أسفه الشديد لما وصلت إليه حال الملاعب الأردنية من حال يرثى لها، فلا الملاعب تصلح لاستقبال الضيوف، ولا حتى تصلح للمباريات المحلية، فقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم جاهزية ستاد الحسن لاستضافة مباريات الحسين إربد الآسيوية أمر محزن، حيث غابت التجهيزات والمرافق والمقاعد وغيرها من الأمور في الملعب الذي يعتبر الثاني من حيث الأهمية في الأردن بعد ستاد عمان.
قرار الاتحاد الآسيوي الذي طالعناه جميعا حول عدم اعتماد ستاد الحسن في إربد كملعب بيتي لنادي الحسين لإقامة مبارياته البيتية، مثير للاستغراب والاستهجان، كيف ذلك وقد عرف عن الأردن احترافه في كل المناسبات وكل اللقاءات، وبقاء الحال على هذا الوضع سيجعل كرة القدم الأردنية تعود للوراء بشكل متسارع.
قرار الاتحاد الآسيوي جاء مخجلاً لكل أركان اللعبة في بلدنا الحبيب (وبعد الكشف على ستاد مدينة الحسن تم إرسال خطاب رسمي من الاتحاد الآسيوي بعدم اعتماد ستاد الحسن وذلك لعدم توفر العديد من الشروط ومن أهمها، عدم جاهزية أرضية الملعب -عدم قدرة نظام الإنارة الاحتياطي على تلبية المتطلبات-عدم جاهزية بعض المرافق -عدم جاهزية مدرجات الجماهير من حيث عدم الترقيم والكراسي التالفة. إن هذه الملاحظات الجوهرية والتي جاءت من لجنه مختصة بالتجهيزات الرياضية في الاتحاد لا تخفى على أحد ولا يمكن للشمس أن تغطى بالغربال فهناك قصور واضح في الأداء في كافة مرافق المملكة الرياضية وهناك آهات كثيرة تخرج من أفواه المتابعين عما وصلت له مرافقنا الرياضية ومدى حاجتنا الماسة وبأسرع وقت ممكن إلى نوعية متطورة وجديده من المرافق الرياضية التي تستحقها الرياضة الأردنية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطور.
والسؤال الآن هل يدق قرار الاتحاد الآسيوي ناقوس الخطر أمام المسؤولين؟ وهل ستبقى الأمور كما هي ونبقى نلف في حلقة مفرغة معتمدين على ملعب وستاد رياضي واحد هرم من كافة النشاطات وعلى وشك أن يخرج من الخدمة وهو ستاد عمان الدولي؟
ولنقل بصراحة أن نادي الحسين الآن أبهر الجميع بالتميز الإداري الذي وضع النقاط على الحروف في مسيرة كرة القدم الأردنية، فأصبح هذا النادي محط اهتمام كافة اللاعبين لما يسير به وفق خطط إدارية مدروسة ووفق نهج مستقبلي، فمنذ العام 1964 وفريق الحسين إربد يسارع الخطى نحو اعتلاء منصات التتويج للدوري الأردني ويحاول بكل ما أوتي من جهد أن يدخل الفرحة على قلوب عشاقة في المملكة، ولكن أن تخرج لنا معضلات كالملاعب والمرافق الرياضية لتضع العصا في دولاب النجاح الرياضي فهذا ما لا يقبلة أي عاقل. فنتمنى أن تتضح الرؤية أمام مسؤولي الاتحاد وكافة من لهم علاقة بهذا الوضع عما وصلت له ملاعبنا ومرافقنا الرياضية من حال يرثى لها، وأن نحاول إيجاد طرق لإعادة الروح لملاعب المملكة التي تئن تحت وطأة الإهمال.

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