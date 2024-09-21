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بدء موسم قطف الرمان في لواء الكورة

9/21/2024 3:06:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ مزارعو شجر الرمان في لواء الكورة بمحافظة اربد، بقطف ثمار الرمان التي تم الاعتناء بها لمدة عامٍ كامل، بحسب ما أفضت به مديرة مديرية زراعة لواء الكورة ازدهار السرحان.


وقالت السرحان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن لواء الكورة يعتبر من المناطق الرئيسية في المملكة بزراعة بساتين الرمان، خاصة على ضفاف الأودية الدائمة الجريان مثل وادي زقلاب، ووادي أبو زياد، ووادي الريان ببلدة جديتا.


وذكرت أن المساحة المزروعة بشجر الرمان في لواء الكورة تقدر بحوالي 2000 دونم، موضحة أن موسم قطف الرمان في اللواء بدأ وسيستمر حتى منتصف كانون الأول.


وبينت أن موسم القطف بدأ مبكراً في وادي أبو زياد ووادي زقلاب؛ بسبب موقعهما الذي يقع ضمن مناخ الأغوار تقريبا، مقارنة مع إنتاج وادي الريان ببلدة جديتا الذي سيستمر القطاف فيه حتى منتصف كانون الأول.


وأوضحت أنه يوجد أنوع كثيرة من أصناف ثمار الرمان، منها الحلاوي والحماضي واللفاني والماوردي والشرابي والمواني والزقلابي، مشيرة إلى أنه يتم تصنيع منتجات كثيرة من ثمار الرمان، منها عصير الرمان الطبيعي، ودبس الرمان الطبيعي عالي الجودة وبالطريقة التقليدية، وخل الرمان الطبيعي، ومربى الرمان الطبيعي، وزيت بذر الرمان، وصابون الرمان الطبيعي، ومسحوق قشور الرمان الطبيعي، وشاي الرمان، والنوجا بالرمان.


وأكدت السرحان أن موسم الرمان مهم جدًا للمزارعين، حيث أن بيع تلك الثمار يعتبر مصدر رزق لهم، فيما تشكل المنتجات التي يتم تصنيعها من الرمان رافداً اقتصادياً للأسر المنتجة والتي تعمل في هذا المجال.


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