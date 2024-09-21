إربد: وفاة طفل غرقا في بلدة جديتا بلواء الكورة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إربد- توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم السبت، غرقا في مياه إحدى الاستراحات في وادي الريان ببلدة جديتا، التابعة للواء الكورة.
وقال مدير مستشفى
الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد الحكومي، الدكتور محمد أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وتم عمل محاولات الإنعاش له، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
وأضاف أبو حلاوة أنه جرى تحويل جثة الطفل إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
-(بترا)
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