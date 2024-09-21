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إربد: وفاة طفل غرقا في بلدة جديتا بلواء الكورة

9/21/2024 3:06:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إربد- توفي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، اليوم السبت، غرقا في مياه إحدى الاستراحات في وادي الريان ببلدة جديتا، التابعة للواء الكورة.
وقال مدير مستشفى الأميرة راية في بلدة دير أبي سعيد الحكومي، الدكتور محمد أبو حلاوة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطفل أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وتم عمل محاولات الإنعاش له، لكنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
وأضاف أبو حلاوة أنه جرى تحويل جثة الطفل إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال.
-(بترا)

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