ممثل الأمير مجلس الأمن والمؤسسات المالية العالمية بحاجة إلى إصلاح وتحديث



المجلس تقاعس في الآونة الأخيرة عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين والعالم شهد الدمار الشامل بالأراضي المحتلة قمة المستقبل ستتضمن 5 محاور في غاية الأهمية وستصدر عنها وثيقة توافقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة



بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار (جون إف كندي) بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.

وقد أعرب سموه في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه بتمثيل صاحب السمو الأمير في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى تمثيل سموه في قمة المستقبل.

كما أعلن سموه عن مشاركة 113 من رؤساء الدول والحكومات بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون فرصة مهمة لوفد الكويت للالتقاء بأكبر عدد ممكن من ممثلي الدول لبحث القضايا الثنائية المشتركة وقضايا المنطقة والعالم بشكل عام.

وكشف سمو ولي العهد عن خطة قمة المستقبل والتي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بحث السبل الكفيلة بوضع الأسس والمعايير لعمل عالمي أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الحالية والاستعداد للتحديات المستقبلية، مضيفا سموه أن قمة المستقبل ستكون فرصة لتجديد الالتزام للدول الأعضاء في مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والسعي لإصلاح منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.

هذا، وقد أشار سموه إلى أن عمر المنظمة الممتد إلى 79 عاما يحتاج لتحديث وإصلاح خاصة في مجلس الأمن، حيث إن المجلس قد تقاعس في الآونة الأخيرة عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين خاصة أن العالم شهد الدمار الشامل الذي حل بالأراضي الفلسطينية المحتلة من خرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا سموه أن المؤسسات المالية العالمية تحتاج أيضا إلى اصلاح لتعمل بشكل أفضل.

هذا، كما صرح سموه بأن قمة المستقبل ستتضمن خمسة محاور في غاية الأهمية وهي التنمية المستدامة والتمويل والأمن والسلم الدوليين والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والشباب وأجيال المستقبل وإحداث نقلة في الحوكمة العالمية، حيث ستصدر عن قمة المستقبل وثيقة توافقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

سائلا سموه الله العلي القدير التوفيق وأن يسدد الخطى في تمثيل الكويت وتقديم كل ما هو مطلوب لتمثيل صاحب السمو الأمير.