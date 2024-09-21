ممثل الأمير مجلس الأمن والمؤسسات المالية العالمية بحاجة إلى إصلاح وتحديث

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المجلس تقاعس في الآونة الأخيرة عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين والعالم شهد الدمار الشامل بالأراضي المحتلة
قمة المستقبل ستتضمن 5 محاور في غاية الأهمية وستصدر عنها وثيقة توافقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة
بحفظ الله ورعايته، وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى مطار (جون إف كندي) بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية الصديقة وذلك لترؤس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي.
وقد أعرب سموه في تصريح صحافي لدى وصوله عن اعتزازه بتمثيل صاحب السمو الأمير في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى تمثيل سموه في قمة المستقبل.
كما أعلن سموه عن مشاركة 113 من رؤساء الدول والحكومات بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون فرصة مهمة لوفد الكويت للالتقاء بأكبر عدد ممكن من ممثلي الدول لبحث القضايا الثنائية المشتركة وقضايا المنطقة والعالم بشكل عام.
وكشف سمو ولي العهد عن خطة قمة المستقبل والتي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بحث السبل الكفيلة بوضع الأسس والمعايير لعمل عالمي أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الحالية والاستعداد للتحديات المستقبلية، مضيفا سموه أن قمة المستقبل ستكون فرصة لتجديد الالتزام للدول الأعضاء في مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والسعي لإصلاح منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية.
هذا، وقد أشار سموه إلى أن عمر المنظمة الممتد إلى 79 عاما يحتاج لتحديث وإصلاح خاصة في مجلس الأمن، حيث إن المجلس قد تقاعس في الآونة الأخيرة عن القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين خاصة أن العالم شهد الدمار الشامل الذي حل بالأراضي الفلسطينية المحتلة من خرق لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا سموه أن المؤسسات المالية العالمية تحتاج أيضا إلى اصلاح لتعمل بشكل أفضل.
هذا، كما صرح سموه بأن قمة المستقبل ستتضمن خمسة محاور في غاية الأهمية وهي التنمية المستدامة والتمويل والأمن والسلم الدوليين والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والشباب وأجيال المستقبل وإحداث نقلة في الحوكمة العالمية، حيث ستصدر عن قمة المستقبل وثيقة توافقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سائلا سموه الله العلي القدير التوفيق وأن يسدد الخطى في تمثيل الكويت وتقديم كل ما هو مطلوب لتمثيل صاحب السمو الأمير.
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