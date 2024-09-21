عمل وطني جسد روح التلاحم والانتماء - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
في عمل وطني يحمل بصمات من الإبداع والتفاني، اجتمع الشاعر عبد الله بن منصور (عكروشان) والفنان دحوم الطلاسي في تعاون فني، جسد من خلاله روح الوطنية والانتماء، من تنفيذ قناة روتانا. الشاعر عبد الله بن منصور عرف بحسه المرهف في كتابة القصائد الوطنية، وأضاف لهذا العمل بُعدا عميقا من المشاعر الصادقة والتعبير عن حب الوطن، بينما برز الفنان
دحوم الطلاسي بأدائه الذي حمل معاني الكلمات إلى أبعاد جديدة من خلال صوته العذب، وقدرته على نقل
الإحساس بشكل واضح ومؤثر.
وأوضح ((عكروشان)) أن هذا العمل الوطني يأتي في وقت يعزز فيه الفن دوره في بث رسائل التلاحم والوحدة الوطنية، وحقق إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ليصبح واحدا من الأعمال الفنية التي تعزز حب الوطن، وتدعو إلى الالتفاف حول القيم الوطنية، مؤكدا أن قناة روتانا بدورها لعبت دورا رئيسيا في إيصال هذا العمل إلى مختلف شرائح المجتمع، مما يعكس التزامها بدعم المواهب الوطنية، وتسليط الضوء على القضايا والمناسبات التي تهم المجتمع، ولافتا إلى أن تعاون الشاعر والفنان يؤكد قوة الفن في إيصال الرسائل الوطنية، ويثبت أن العمل المشترك بين الكلمة والصوت قادر على خلق تأثير كبير يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
القصيدة الشعرية:
دام الملك سلمان فالشعب ملتم
ندعس على الخاين وندعس حليفه
واللي يدس السم يتجرع السم
وجيوشنا عند الملاقا عنيفة
أبو فهد يا سيد الحزم والعزم
كل القوى لا جات عندك ضعيفة
وِليّه محمد وبه نجلي الهم
مافيه شيء لا تعزوى يخيفه
لو هي وراء بيروت ولاّ وراء قم
بتار واجرب ساعة الضيق سيفه
يمشي وراه العز اللي من تقدم
بأوامره سارت جيوش كثيفة
طول الزمان اللي يعاديه يندم
تبقى حياة أعدائه صلفه كسيفه
نحلم وفي الرؤية لنا حقق الحلم
حتى الصحاري تحت ظله مريفه
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