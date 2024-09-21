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عمل وطني جسد روح التلاحم والانتماء - جريدة الوطن السعودية

9/21/2024 3:05:21 PM
(MENAFN- Al Watan) في عمل وطني يحمل بصمات من الإبداع والتفاني، اجتمع الشاعر عبد الله بن منصور (عكروشان) والفنان دحوم الطلاسي في تعاون فني، جسد من خلاله روح الوطنية والانتماء، من تنفيذ قناة روتانا. الشاعر عبد الله بن منصور عرف بحسه المرهف في كتابة القصائد الوطنية، وأضاف لهذا العمل بُعدا عميقا من المشاعر الصادقة والتعبير عن حب الوطن، بينما برز الفنان دحوم الطلاسي بأدائه الذي حمل معاني الكلمات إلى أبعاد جديدة من خلال صوته العذب، وقدرته على نقل الإحساس بشكل واضح ومؤثر.
وأوضح ((عكروشان)) أن هذا العمل الوطني يأتي في وقت يعزز فيه الفن دوره في بث رسائل التلاحم والوحدة الوطنية، وحقق إشادة واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، ليصبح واحدا من الأعمال الفنية التي تعزز حب الوطن، وتدعو إلى الالتفاف حول القيم الوطنية، مؤكدا أن قناة روتانا بدورها لعبت دورا رئيسيا في إيصال هذا العمل إلى مختلف شرائح المجتمع، مما يعكس التزامها بدعم المواهب الوطنية، وتسليط الضوء على القضايا والمناسبات التي تهم المجتمع، ولافتا إلى أن تعاون الشاعر والفنان يؤكد قوة الفن في إيصال الرسائل الوطنية، ويثبت أن العمل المشترك بين الكلمة والصوت قادر على خلق تأثير كبير يمتد تأثيره لأجيال قادمة.
القصيدة الشعرية:
دام الملك سلمان فالشعب ملتم
ندعس على الخاين وندعس حليفه
واللي يدس السم يتجرع السم
وجيوشنا عند الملاقا عنيفة
أبو فهد يا سيد الحزم والعزم
كل القوى لا جات عندك ضعيفة
وِليّه محمد وبه نجلي الهم
مافيه شيء لا تعزوى يخيفه
لو هي وراء بيروت ولاّ وراء قم
بتار واجرب ساعة الضيق سيفه
يمشي وراه العز اللي من تقدم
بأوامره سارت جيوش كثيفة
طول الزمان اللي يعاديه يندم
تبقى حياة أعدائه صلفه كسيفه
نحلم وفي الرؤية لنا حقق الحلم
حتى الصحاري تحت ظله مريفه

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