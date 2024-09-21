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شكر وتقدير لإذاعتي جدة والرياض - جريدة الوطن السعودية

9/21/2024 3:05:21 PM
(MENAFN- Al Watan) علاقتي بالإذاعة قديمة وممتدة منذ مايقارب خمسٍا وثلاثين عاماً عندما كنت في أول سنة من المرحلة المتوسطة ، فقد كان في منزلنا حينها ذلك المذياع الروسي الشهير بحجمه الكبير والذي كان منتشرا في كثير من البيوت حينها نسمع الإذاعة من خلاله . كنت أتسلل في كثير من الليالي لسيارة والدي - رحمه الله - الكابريس القديمة موديل 81 وأجلس فيها لأحرك موجات الراديو بكل شغف ولهفة بحثا عن القنوات الإذاعية ،وكنت أستمتع وأنا استمع لإذاعة الرياض ببرامجها المتنوعة كبرنامج ( الأرض الطيبة ) و ( في ظلال النخيل ) و ( من البادية ) وغيرها. كان مايزيد استمتاعي ودهشتي في آن واحد ، حينما كانت تظهر لي بعض إذاعات الخليج وأنا اتنقل بين موجات الأثير، إضافة لإذاعة مونت كارلو الفرنسية الناطقة بالعربية بترانيمها وماكان يبث فيها من ثقافة جديدة علي - وأنا في تلك السن الصغيرة - خصوصاً حينما كان الحديث عن الديانات الأخرى من بعض المذيعين أو الضيوف المختلفين عني ! و كنت استمع لإذاعة لندن بفاصلها الشهير ( هنااااا لندن ) حيث كانت الفرحة لاتسعني حينها لأني كنت أشعر وكأنني ملكت العالم وقريب من الناس استمع لأخبارهم وأتعرف على ثقافاتهم. والحقيقة أن الإذاعة تأثيرها علي كبير منذ الصغر حالي حال الكثيرين من ابناء جيلي وممن سبقونا، أثرت فينا الاذاعات وكان لها دور كبير في تشكيل شخصياتنا ومعرفتنا منذ أن وعينا على هذه الحياة في بداياتنا وكبرنا معها ولازالت ترافقنا .
الإذاعات السعودية تطورت بشكل كبير ولافت، وهذا ماالحظه حيث أنني - تحديداً - من مستمعي إذاعتي الرياض وجدة بشكل خاص، وللأمانة برامجهم جميلة ومتنوعة، وفيها مذيعين على قدر كبير من الكفاءة والثقة، لأنهم استطاعوا ان يطرحوا موضوعات تلامس واقع الناس بشكل مبسط وتواكب العصر - سواءً كانت اجتماعية أو دينية وصحية .. ، وبشكل تفاعلي حميم بين المذيعين والمستمعين، يشاركون ويطرحون آراءهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بكل رحابة صدر وأريحية . إضافة لمواكبة الأخبار المحلية والدولية وتسليط الضوء بشكل كبير على منجزات وطننا الغالي المملكة العربية السعودية برؤيتها التنموية الطموحة الشاملة، من خلال برامج فريدة ومميزة تبث بشكل مواكب ومستمر. وانا حين أتحدث عن التطور في اذاعاتنا لاأغفل بلا شك عن التطوير الكبير في القنوات التلفزيونية السعودية، وقد أشرت لذلك في مقالة سابقة بشكل مقتضب ولعلي أُخصص لها مقالة في المستقبل القريب باذن الله لأن ماتقدمه يستحق العرض والإشادة .
أتحدث هنا عن الإذاعة لأني وغيري كثيرون لايستغنون عنها خصوصاً في سياراتنا وفي تنقلاتنا و اثناء الزحام اليومي، إضافة لوجودها في البيوت عند محبي الإذاعة من خلال جهاز المذياع . وعلاوةً على ذلك اصبح الوصول للإذاعات أكثر سهولة من خلال الإستماع لها من جهاز الجوال على منصاتهم الخاصة أو التطبيقات المتخصصة. ولأني لاحظت من خلال متابعتي لبرامج إذاعتي الرياض وجدة أن الكثير من برامجهم نوعية وقيمة من الوزن الثقيل، إضافة للبرامج الترفيهية والخفيفة وهي كذلك قيمة لأنها تراعي إختلاف الأذواق وتشكل إستراحة للمتلقي ليجدد نشاطه. وكذلك لديهم كفاءات مميزة من المذيعين والمعدين والمخرجين. ولاحظت أن جمهورهم كبير ويزداد من خلال المتصلين الجدد بشكل دائم . وحتى على مستوى القريبين مني لاحظت استماعهم لبرامجهم القيمة والمتنوعة، وأصبح هناك وعي لابأس به لتطوير الذات واستغلال الوقت بكل ماهو مفيد من خلال مايبثونه. ومن مؤشرات ذلك سمعت بشكل متكرر بعض المتصلين يشيدون بتلك البرامج ومن يقدمها وبأن لها الفضل الكبيربعد الله في توعيتهم وتثقيفهم وادخال البهجة والسرور الى نفوسهم ، وبعض المتصلين اعترفوا بأنهم كانوا يضيعون أوقاتهم في كثير من التفاهات وغثاء بعض تطبيقات التواصل التي لاترتقي بهم، وتغيرت أفكارهم وأوضاعهم وانتظمت أوقاتهم وأصبحت نظرتهم فيها الكثير من التفاؤل والإيجابية ، وبعضهم اعترف بأنه كان مدمنا بشكل كبير على سماع الأغاني الحزينة وأنها تأخذ الكثير من وقته، وعندما قرر لأأن يستمع لما تقدمه هاتان الإذاعتان ( إذاعة الرياض وجدة ) تغير حاله للأفضل، وأصبح ملازما وحريصاً على ما يقدمونه، بل إن بعضهم يبقى ينتظر في سيارته ليستمتع ببرنامجه المفضل، والكثير منهم ينشر تلك البرامج من خلال تطبيقات التواصل .
من هذا المنبر أشيد بالجهود الكبيرة لهيئة الاذاعة والتلفزيون واشكرهم على كل مايقدمونه من محتوى راق، يرتقي بالعقول والذائقة في الإذاعة والتلفزيون، والشكر موصول لكل القائمين على إذاعتي الرياض وجدة لما يبذلونه من جهد كبير في تنوع البرامج وحرصهم للوصول لجميع شرائح المجتمع وتلبية رغباتهم ، وأهمس في أذنهم كذلك بأن تأثيرهم كبير جداً ومسؤوليتهم كبيرة للمحافظة على ماوصلوا إليه من مكانة وحب ، ولمواصلة هذا التميز الواضح للجميع .. وعلى دروب الحب والإرتقاء نلتقي .

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