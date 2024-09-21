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أبناؤنا يربونا - جريدة الوطن السعودية

9/21/2024 3:05:21 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏دار حوار بين أم وابنتها التي تتحدث ببراءة الأطفال، وفي سياق الحديث كان هناك اختلاف بينهما حول موضوع، وأرادت الأم اغلاق الحوار، فقالت لابنتها: ( أنني امك المسؤولة عن تربيتك)، فقالت الابنة:( أنا كذلك يا أمي أربيك). ضحكت الأم بداية ولم تكن مقتنعة بالفكرة ،استرسلت مع ابنتها بالحديث وقالت:
لها كيف؟ قالت اهتم بك وأرعاك واسدي لك الرأي. ففكرت الأم ووجدت أن كلام الابنة فيه شيء من الصحة. فنحن عندما نربي، نناقش أبناءنا، نسمعهم ونرى طريقة تفكيرهم ونتعلم منهم. كذلك عندما نربي نحتاج لأن نتطور، نقرأ، نتعلم، نسأل ابناءنا عن مستجدات الحياة، وارائهم. وخلصت الأم إلى أن أبناءنا يربونا كما نحن نربيهم، لنغير المصطلح إلى نمو وتغير، نحن ننمو معاً ونتطور ،ويمكننا من ناحية أخرى تشبيه الوالدين بالقادة ، فصفات القادة أن يكونوا قريبين ُمحترِمين مشجعين، يساعدون من حولهم على اظهار أفضل ماعندهم بحب ،ويعملون معهم ، خلافاً للمديرالمتسلط الذي يعمل بالأمر والنهي. وفي ديننا ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) . وفي هذه الحياة نواجه مستجدات وتغيرات تتطلب منا كمربين أن نغير من أساليبنا، ولا يعني ذلك ألا تكون هناك حدود أو قيادة للوالدين، بل المقصد أن نتعلم كآباء أساليب ومستجدات التربية، ونفتح الحوار مع أبنائنا ونقودهم بالحب. وندرك تماماً أن هذا الموضوع ليس بسيطاً ولا يحل بعصى سحرية، بل يحتاج بداية لاخلاص نية وتخطيط وعمل، ومن استعان بالله سيسهل عليه الأمور، وعلينا بالدعاء مع العمل. ونسأل الله أن يعيننا ويصلح لنا ولكم النية والذرية.

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