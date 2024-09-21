رياض محرز يكشف سبب عدم ارتداء الوشاح السعودي في مباراة الأهلي وضمك

تعرض أهلي جدة ، رياض محرز، لانتقادات عديدة من جماهير فريقه لعدم ارتداء الوشاح الذي ارتداه بقية اللاعبين في أمس الجمعة أمام ضمك روشن السعودي لكرة القدم، مما دفعه للرد برسالة صادمة.

ورد

محرز على الانتقادات التي وجهت له بعدم ارتداء الوشاح الذي ارتداه بقية اللاعبين خلال المباراة، من خلال حسابه الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وقال محرز عبر حسابه في"إكس":"لم أحصل على وشاح من أحد قبل النشيد الوطني، وحصلت عليه فقط بعد ذلك"، مرفقًا المنشور بصورة له وهو يرتدي الوشاح.

وكانت صورة للاعب الجزائري رياض محرز تظهره دون ارتداء الوشاح خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي قد أثارت جدلاً واسعًا.

وأطلقت وزارة الرياضة السعودية هذا العام شعار "نحلم ونحقق"على الجولة الرابعة من بطولة الدوري احتفالًا باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23

سبتمبر من كل عام.

وظهر لاعبو الأهلي مرتدين الوشاح الخاص بهذه المناسبة أثناء عزف النشيد الوطني وقبل انطلاق المباراة، فيما ظهر محرز دون ارتداء الوشاح.

وقد انتقد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الجزائري بعدما تم تداول صورة له بجانب زملائه دون ارتداء الوشاح.

إلا أن آخرين دافعوا عن محرز بنشر صورته مرتديًا الوشاح، قبل أن يرد نجم مانشستر سيتي السابق بنفسه على حسابه.

وكان الأهلي قد فاز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين يوم الجمعة في مباراة خرج فيها محرز بعد 45 دقيقة فقط.

وأوضح محرز في منشور آخر على "إكس" قائلاً:"أعاني من التهاب في الشعب الهوائية وأحتاج للراحة قليلاً قبل أن أعود إلى أفضل مستوياتي".

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