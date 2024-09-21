كايو لوكاس يقود الشارقة لفوز عريض على الجزيرة بالأربعة



حقق الشارقة فوزاً عريضاً على ضيفه الجزيرة بنتيجة 4-0 ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين باستاد خالد بن محمد، ليواصل الشارقة حصاد العلامة الكاملة «9 نقاط» وبقي الجزيرة في 3 نقاط، يدين الشارقة بالفضل للاعبه كايو لوكاس الذي صنع 3 أهداف وسجل الرابع، واستفاد الشارقة من النقص العددي للجزيرة منذ الدقيقة 13 بعد طرد نيسكينز كيبانو نتيجة لعبة خشنة مع عثمان كمارا.

أثمرت أفضلية الشارقة بعد ذلك عن هدف التقدم «ق 21» من صناعة كايو لوكاس وتسجيل لوان بيريرا، وعاد كايو ليصنع الهدف الثاني إلى فراس بالعربي «ق 30» ليزيد الشارقة من سيطرته على اللعب مع تأثر واضح للجزيرة من النقص العددي، وحرص مدرب الشارقة كوزمين على إجراء تبديل مبكر مع نهاية الشوط بخروج ماركوس تحسباً من الإنذار الثاني ودخول محمد عبد الباسط، وفي الوقت الذي اقترب فيه الحكم الدولي عادل النقبي من إطلاق صافرة نهاية الشوط، نجح الشارقة في زيادة الغلة بهدف ثالث من صناعة كايو لوكاس أيضاً بتمريرة ذهبية داخل الصندوق سجل منها عثمان كمارا، لينتهي الشوط الأول بثلاثية دون رد للشارقة.

بدأ الجزيرة الشوط الثاني بشكل جيد وبادر بالهجوم في محاولة لتقليص الفارق وضاعت له فرصة عن طريق زايد سلطان الذي سقط داخل الصندوق نتيجة احتكاك مع دفاع الشارقة، لم ينتظر الشارقة كثيراً للرد بلعبة هجومية مماثلة انتهت بسقوط كايو لوكاس الذي كان في وضع تسلل قبل وصول الكرة، وكاد الشارقة أن يضيف الهدف الرابع من فرصة صنعها بإتقان فراس بالعربي إلى كايو لوكاس المنفرد بالمرمى، ونجح الحارس علي خصيف في الخروج من مرماه وإنقاذ الكرة بصعوبة مع سقوط كايو لوكاس في الدقيقة 57، وتوقف اللعب للتحقق من بطاقة حمراء للحارس خصيف ولكن بعد مشاهدة الحكم لـ «الفار» تم التأكد من عدم وجود مخالفة.

وحاول بعد ذلك مدرب الجزيرة حسين عموته تصحيح الوضع بإجراء تبديلين دفعة واحدة بدخول اوليفيرا بدلاً من نبيل فقير وعمر تراوري بدلاً من محمد العطاس، وفي المقابل أجرى كوزمين تبيدلين في التوقيت نفسه بدخول كل من بيرو وشاهين عبد الرحمن بدلاً من كمارا وكاتنيك ثم تبديل آخر «ق 77» بدخول الكاسير بدلاً من لوان بيريرا، كما شارك ماجد حسن بدلاً من خالد الظنحاني في الدقيقة 82 التي شهدت إضافة الشارقة للهدف الرابع عن طريق صانع «الثلاثية» كايو لوكاس بتسديدة قوية على يسار خصيف من هجمة صنعها البديل باكو الكاسير، وأهدر دافيد بتروفيك فرصة الهدف الخامس في آخر دقيقة للوقت البديل لتنتهي المباراة برباعية للشارقة دون رد.

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