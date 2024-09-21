ثنائية لويس دياز تقود ليفربول للفوز على بورنموث والوصول لصدارة الدوري الإنجليزي

استعاد ليفربول نغمة الانتصارات في الإنجليزي واكتسح ضيفه بورنموث 3-0 ضمن المرحلة الخامسة السبت، ليتصدر الترتيب موقتا بانتظار قمة مانشستر سيتي حامل اللقب وأرسنال وصيفه.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الـ "ريدز" كل من الكولومبي لويس دياس (26 و28) والأورغوياني داروين نونييس (37).

وكان ليفربول بقيادة مدربه الجديد الهولندي أرنه سلوت قد تعرّض في المرحلة الماضية لخسارته الأولى هذا الموسم على يد نوتنغهام فوريست 1-0.

ورفع ليفربول رصيده الى 12 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا بانتظار الموقعة النارية المرتقبة الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية الذي يستضيف أرسنال الساعي للقبه منذ عام 2004.

وبعد أن عوّض تأخره بهدف الى فوز كبير على ميلان الإيطالي 3-1 منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا بحلّتها الجديدة، كان فريق المدرب سلوت بأمسّ الحاجة لتحقيق النقاط الثلاث على ملعب "أنفيلد" تجنبا للمزيد من الشرخ مع فرق الطليعة.

كادت الأمور تتجه للأسوأ عندما افتتح الغاني أنطوان سيمينيو التسجيل للزوّار (3)، لكن لحسن حظ ليفربول ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وهيمن أصحاب الأرض بشكل كامل على المستطيل الأخضر، وتعيّن على حارس بورنموث كيبا أريسابالاغا أن يبعد تسديدة دياس القوية (7)، وواجه المصري محمد صلاح المصير نفسه مع الحارس الإسباني بعد لحظات الذي تصدى لكرته أيضا (10).

ولم يتأخر ليفربول لإنتزاع التقدم بعدما مرّر المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه كرة طويلة استقبلها دياس بصدره واستفاد من تقدم غير موفق لكيبا فتقدم وسط ملاحقة الاخير والمدافعين له ليسددها في المرمى المشرّع (26).

وضرب دياس عرين بورنموث مجددا بعد دقيقتين فقط، بفضل مجهود فردي لترانت ألكسندر-أرنولد الذي تقدم مستفيدا من وفرة المساحات في وسط الملعب قبل أن يمرر لدياس على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء فسارع الأخير للتسديد من زاوية ضيقة داخل الشباك (28).

وأكمل أصحاب الأرض فورتهم وسجلوا الثالث في فترة لم تتعد الـ 11 دقيقة بين الهدفين الأول والثالث، عندما سدّد نونييس كرة مقوسّة رائعة من خارج المنطقة (37).

وهدأ إيقاع المباراة على نحو دراماتيكي في الوقت المتبقي من المباراة بعدما اطمأن ليفربول الى النتيجة، فلم يشهد الشوط الثاني أي هدف.

- أستون فيلا يقلب تأخره-

وقلب أستون فيلا رابع الموسم الماضي تأخره بهدف الى فوز جنوني على حساب ضيفه ولفرهامبتون 3-1.

ومنح البرازيلي ماتيوس كونيا (25) التقدم لولفرهامبتون، وردّ أستون فيلا قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي معادلا النتيجة عن طريق الدولي أولي واتكينز (73). وانتزع التقدم عبر إزري كونسا (88) ثمّ عزز تقدمه في عودة نارية عبر الكولومبي جون دوران (90+4).

وكان أستون فيلا الذي تقدّم للمركز الثالث برصيد 12 نقطة، بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري افتتح مشواره في دوري أبطال أوروبا العائد اليها بعد غياب دام 41 عاما بفوز كبير على يونغ بويز السويسري 3-0 خلال منتصف الأسبوع.

- تشلسي يعود بفوز ثمين -

وقاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون فريقه تشلسي إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا خارج أرضه هذا الموسم في الدوري على حساب جاره اللندني وست هام 3-0.

وصحيح أن تشلسي فاز بكل مبارياته خارج قواعده، لكنه لا يزال يبحث عن فوزه الأول في ملعبه ستامفورد بريدج، حيث سقط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب افتتاحا 0-2 وتعادل مع كريستال بالاس 1-1.

وفيما رفع تشلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع موقتا بانتظار باقي نتائج المرحلة، مُني وست هام بخسارته الثالثة تواليا في ملعبه لندن ستاديوم.

وبكّر جاكسون في افتتاح التسجيل، عندما كسر مصيدة التسلل على الممر الأيسر، فانطلق وانفرد من زاوية ضيقة، ليسددها خادعة مرت بين قدمي الحارس الفرنسي ألفونس أريولا (4).

هبّت رياح التسجيل مرة جديدة عن طريق جاكسون بالذات. انفرد هذه المرة في قلب المنطقة، فلعب أرضية جديدة إلى يمين الحارس المتقدم عن مرماه، ليحقق الـ"بلوز" في أول ثلث ساعة بداية صاخبة (18).

وهذه أسرع ثنائية للاعب من تشلسي في الدوري، بعد هدفي العاجي ديدييه دروغبا في مرمى ميدلزبره في 2005 (17 دقيقة)، حسب موقع أوبتا للاحصائيات.

عن ثقته القوية بنفسه، قال جاكسون "زملائي يساعدونني ويثقون بي. الأهم هو تحقيق الفوز".

ألغي هدف لوست هام عبر الغاني محمد قدوس بداعي التسلل (32) بعد أن طالب بركلة جزاء من خطأ للفرنسي ويسلي فوفانا على الهولندي كريسنسيو سامرفيل (30)، لينتهي الشوط الأول بثنائية جاكسون (23 عاما) الذي يفضله مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا على الفرنسي كريستوفر نكونكو.

في الشوط الثاني، نسج تشلسي على المنوال عينه، فهز شباك المضيف باكرا بتسديدة قوية لكول بالمر، مستفيدا من تمريرة مقشرة لجاكسون اثر هجمة مرتدة (47)، ليحقق رجال ماريسكا فوزا صريحا.

قال ماريسكا "كان مهما عدم تلقي الاهداف. نحن على الطريق الصحيح. بالنسبة لنا جاكسون لاعب مهم وداتما ما يكون جيدا مع الكرة وحتى عندما نفقدها".

وفشل نيوكاسل في اللحاق بركب المتصدرين بعدما تعرض للهزيمة على يد مضيفه فولهام 1-3.

وتجمّد رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز السادس، فيما تقدم فولهام الى المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

وسجّل أهداف فولهام كل من المكسيكي راؤول خيمينيس (5) وإميل سميث رو (22) ورايس نيلسون (90+2) مقابل هدف وحيد لنيوكاسل أحرزه هارفي بارنز (46).

وتنفّس توتنهام الصعداء وحقّق فوزه الثاني في البرميرليغ على حساب ضيفه برنتفورد 2-1.

سجّل دومينيك سولانكي (8) والويلزي برينان جونسون (28) هدفي النادي اللندني بعدما كان الكاميروني براين مبومو افتتح التسجيل لبرنتفورد في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وبات توتنهام عاشرا بعدما كان تعرّض لخسارتين متتاليتين برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن برنتفورد الثاني عشر.

وفشل ساوثمبتون في تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب إيبسويتش بعد أن انتزع الاخير هدف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.

وبعدما افتتح تايلر ديبلينغ (5) التسجيل لساوثمبتون وكان الأخير متجها لانتزاع النقاط الثلاث للمرة الأولى هذا الموسم، باغته ايبسويتش بهدف التعادل عن طريق المصري سام مرسي (90+5).

وبقي إيفرتون من دون أي فوز هذا الموسم في المركز التاسع عشر قبل الاخير بعد تعادله امام ليستر سيتي 1-1.

افتتح السنغالي إيلمان نداي التسجيل لايفرتون (12) قبل ان يعادل ستيفي مافيديدي النتيجة لليستر (74).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز