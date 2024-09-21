بايرن يسحق بريمن بخماسية ويحكم قبضته على صدارة الدوري الألماني

سحق بايرن ميونيخ مضيفه فيردر بريمن 5-0 السبت وواصل احكام قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة بفوزه الرابع تواليا، ضمن المرحلة الرابعة من الألماني لكرة القدم.

وفرض الفرنسي ميكايل أوليسيه الوافد الجديد من كريستال بالاس الانجليزي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (23 و60) وتمريره كرتين حاسمتين لجمال موسيالا (32) والهداف الإنكليزي هاري كاين (57)، فيما أضاف سيرج غنابري الخامس (65).

وكان كاين افتتح رصيده التهديفي في الدوري بعد انضمامه إلى بايرن قادما من توتنهام الانجليزي أمام بريمن بالذات في أغسطس العام الماضي، وبات في رصيده مذاك 41 هدفا، أكثر من أي هداف انجليزي آخر.

-"نملك الكثير من الجودة"-

قال موسيالا لقناة سكاي عقب نهاية اللقاء "نملك الكثير من الجودة في خط الهجوم ونستمتع بلعب كرة القدم"، مضيفا وهو يشير إلى المواجهة النارية المقبلة لفريقه أمام باير ليفركوزن حامل اللقب السبت "لكننا سنواجه منافسين أقوى".

وعزز بايرن صدارته لترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات تواليا متقدما بفارق ثلاث نقاط عن فرايبورغ الفائز على مضيفه هايدنهايم 3-0، وأربع عن أونيون برلين الذي اسقط ضيفه هوفنهايم 2-1. وتجمد رصيد بريمن الذي مُني بخسارته الأولى هذا الموسم بعد فوز وتعادلين عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وهو الفوز السادس تواليا لعملاق بافاريا في مختلف المسابقات منذ انطلاق الموسم الجديد، حيث كان استهل المنافسات بفوز على أولم من الدرجة الثانية برباعية نظيفة في الدور الـ 32 من كأس ألمانيا، ومغامرته القارية بفوز كاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، إلى انتصاراته في الدوري.

وتسيّد بايرن اللقاء منذ البداية حتى النهاية، فلم يتأخر في تهديد مرمى مضيفه حيث تصدت العارضة بعد 8 دقائق من صافرة البداية لتسديدة لاعب الوسط النمسوي كونراد لايمر الذي أشركه المدرب البلجيكي فنسان كومباني للمرة الأولى أساسيا هذا الموسم.

وافتتح بايرن التسجيل بفضل أوليسيه بعدما اعترض الكندي ألفونسو ديفيس الكرة ومررها إلى الانكليزي هاري كاين الذي بدوره حوّلها إلى الفرنسي تابعها بسهولة على يسار الحارس ميكايل زيتيرير (23).

-أوليسيه يتألق-

وضاعف بايرن النتيجة بعد مجهود فردي رائع لأوليسيه الذي دخل منطقة الجزاء وتلاعب بثلاثة مدافعين وقدّم تمريرة رائعة إلى موسيالا المتربص على بعد 6 أمتار، تابعها في الشباك (32)، في ثالث أهدافه في "بوندسليغا" هذا الموسم.

وتابع بايرن الشوط الثاني ضاغطا، فرفع غلته إلى ثلاثة بالهدف العاشر في 6 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات للانكليزي كاين، هداف الدوري في الموسم الماضي، بعد لعبة مشتركة مع أوليسيه أنهاها بتسديدة أرضية في الشباك (57)، قبل أن يضيف الفرنسي الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه بعد دقيقتين اثر تمريرة من البديل غنابري، الذي وقّع بدوره على اختتام المهرجان التهديفي لفريقه باستعراض داخل المنطقة فتجاوز المدافع فيليكس أغو وسدد أرضية قوية داخل المرمى (65).

وكاد بايرن أن يزيد من غلته، إلّا ان حارس بريمن زيتيرير وقف بالمرصاد للعديد من المحاولات (72 و74 و88)، فيما تكفلت العارضة بتسديدة القائد يوزوا كيميش (90).

وسجل فرايبورغ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخرج فائزا على هوفنهايم، بفضل ثنائية من الإيطالي فينتشينزو غريفو (59 و65)، في حين افتتح الياباني ريتسو دوان التسجيل (54).

وحسم أونيون برلين مباراته أمام هوفنهايم في الدقائق الست الأولى بهدفي توم روثه (4) والكوري الجنوبي جونغ وو-يونغ (6).

وسجل مهاجم أونيون برلين السابق ماريوس بولتر هدف هوفنهايم الوحيد (67).

وحافظ نادي العاصمة على سجله خاليا من الخسارة منذ انطلاق الموسم الجديد، في حين تعرض هوفنهايم لخسارته الثالثة تواليا في الدوري.

وتعادل بوخوم مع ضيفه هولشتاين كيل 2-2.

ومنح هدف التعادل للبديل الياباني شوتو ماتينو في الدقيقة 89، هولشتاين كيل نقطته الأولى على الاطلاق في دوري النخبة.

تقدم الفريق الضيف عبر النمسوي بينيديكت بيتشلر (15)، وأدرك هوفنهايم التعادل عبر السلوفاكي ماتوش بيرو (22) وتقدم بهدف لوكاس داشنر (35)، قبل أن يفرض ماتينو التعادل.

ويحتل بوخوم المركز السادس عشر بفارق الأهداف عن هولشتاين كيل وصيف القاع.

ويلعب لاحقا أينتراخت فرانكفورت مع بوروسيا مونشنغلادباخ.

وتتابع مباريات المرحلة الأحد، فيلعب باير ليفركوزن مع فولفسبورغ، وشتوتغارت مع بوروسيا دورتموند، وسانت باولي مع لايبزيغ.

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