اكتمال عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

أكملت فرق حتا والحمرية والجزيرة الحمراء ويونايتد، عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي تمهيدي مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوز حتا على العربي بنتيجة 3-2، بعد ماراثونية، شهدت 5 أهداف، أحرز لحتا كل من: مارسيلو وجود نيوس وانيس كريمي في الدقائق 17، 84،93، فيما دوّن ثنائية العربي كل من راشد عيسى ومحمد ديوب في الدقيقتين 7، 69.

وحقق يونايتد الفوز على غلف يونايتد بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق كل من: سوسوكو ولويس توريس في الدقيقتين 40،45+5، ولعب يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40.

وتمكن الحمرية من تحقيق الفوز على الذيد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي، على إثر التعادل الإيجابي بهدف، بكّر الذيد بهدف السبق عن طريق جاساما في الدقيقة 31، وعادل لـ «عنابي الهواة» جيلهرام كاسترو في الدقيقة 49، كما بلغ الجزيرة الحمراء مرحلة دور الثمانية من تمهيدي الكأس، بعد فوزه على ضيفه مجد أيضاً بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4، بعد نهاية اللقاء في وقت الأصلي بهدف لكل فريق، أحرز للجزيرة لاعبه جمال معروف في الدقيقة 3، وعدل جوستافو سانتوس لمجد في الدقيقة 37، ليكتمل عقد فرق دور الثمانية لتمهيدي الكأس الغالية، بعد تأهل كل من مصفوت والفجيرة ودبا والظفرة، في اليوم الأول، إلى جانب أندية حتا والحمرية والجزيرة الحمراء ويونايتد

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