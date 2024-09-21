اكتمال عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكملت فرق حتا والحمرية والجزيرة الحمراء ويونايتد، عقد الأندية المتأهلة لربع نهائي تمهيدي مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوز حتا على العربي بنتيجة 3-2، بعد مباراة ماراثونية، شهدت 5 أهداف، أحرز لحتا كل من: مارسيلو وجود نيوس وانيس كريمي في الدقائق 17، 84،93، فيما دوّن ثنائية العربي كل من راشد عيسى ومحمد ديوب في الدقيقتين 7، 69.
وحقق يونايتد الفوز على غلف يونايتد بثنائية نظيفة، جاءت عن طريق كل من: سوسوكو ولويس توريس في الدقيقتين 40،45+5، ولعب يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40.
وتمكن الحمرية من تحقيق الفوز على الذيد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي، على إثر التعادل الإيجابي بهدف، بكّر الذيد بهدف السبق عن طريق جاساما في الدقيقة 31، وعادل لـ «عنابي الهواة» جيلهرام كاسترو في الدقيقة 49، كما بلغ الجزيرة الحمراء مرحلة دور الثمانية من تمهيدي الكأس، بعد فوزه على ضيفه مجد أيضاً بركلات الترجيح، بنتيجة 5-4، بعد نهاية اللقاء في وقت الأصلي بهدف لكل فريق، أحرز للجزيرة لاعبه جمال معروف في الدقيقة 3، وعدل جوستافو سانتوس لمجد في الدقيقة 37، ليكتمل عقد فرق دور الثمانية لتمهيدي الكأس الغالية، بعد تأهل كل من مصفوت والفجيرة ودبا والظفرة، في اليوم الأول، إلى جانب أندية حتا والحمرية والجزيرة الحمراء ويونايتد
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