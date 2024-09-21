بعد غدٍ.. بداية فصل الخريف وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة بالإمارات

يعتبر يوم 23 سبتمبر بشكل عام هو نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف جغرافيا في النصف الكرة الشمالي إذ يتعادل طول النهار مع طول الليل حيث تكون الشمس عمودية على خط الإستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو جنوب خط الإستواء نتيجة لدوران الأرض حول الشمس.

وتتميز هذه الفترة بسرعة التغيرات الجوية المتلاحقه بشكل عام والحاده احيانا اي يمكن ان نشهد استقرار في الاحوال الجوية ثم يله حالة عدم استقرار جوي يكون حاد احيانا وسريع.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن في هذا الفصل تأخذ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي خاصة أثناء الليل، ومن خلال الاحصائيات المناخية التي قام بها المركز الوطني للارصاد الجوية.



أعلى درجة حرارة عظمى سجلت 46.3 على مزيرعة يوم 1 أكتوبر 2017 .

أقل درجات حرارة صغرى

سجلت 4.1 على جبل جيس يوم 22 نوفمبر 2009.

يتراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 29

و 36 درجة مئوية.

بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة الصغرى ما بين 19

و 25

درجة مئوية .



وتشير التنبؤات الفصلية للحرارة إلى أنها سوف تكون حول المعدل أو أعلى بقليل.



وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الصباح الباكر وفي حالة وجود استقرار جوي تتهيأ الفرصة لتشكل الضباب او الضباب الخفيف على مناطق متفرقة خاصة الداخلية منها.

تتراوح الرطوبة النسبية العظمى ما بين 65 %

85 % .

تتراوح الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 %

و

49 % .

وتتراوح متوسط الرطوبة ما بين 52

% و

57 % .

وفي هذه الفترة يبدأ منخفض الهند الموسمي بالتراجع ويبدأ المرتفع الجوي السيبيري بالتقدم

لتتأثر به المنطقه خاصة في النصف الثاني من هذا الفصل كما تتأثر الدولة ايضا بمرور المنخفضات الجوية الممتدة من البحر الاحمر وعندما يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا وتزايد نسبة بخار الماء في هذه الطبقات العليا تتكون السحب ثم

تتطور

ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة

خاصة المناطق الجبلية

ويصل معدل الأمطار6.4 ملم.

أعلى كمية أمطار يومية سجلت 125.8 ملم في يوم 21 شهر نوفمبرسنة 2013 في خطم الشكلة

أعلى مجموع شهري للامطار سجلت

211.4 شهر نوفمبر سنة 2013 في دلما. وتشير التنبؤات الفصلية للأمطار إلى أنها سوف تكون حول المعدل أو أقل.

والرياح السائدة خلال هذه الفترة هي الشمالية الغربية على اغلب مناطق الدولة وتتحول إلى جنوبية شرقية وجنوبية في بعض الأيام وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والاتربة أحيانا على بعض المناطق خاصة الداخلية والجنوبية وقد تكون محملة بالغبار احيانا.

الرياح : خلال هذا الفصل يتراوح

متوسط السرعة العظمى مابين 21 و 26 (كم /الساعة)

وأعلى سرعة رياح سجلت

117 كلم / ساعة في يوم 29 شهر أكتوبر سنة 2012 في قرنين .

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