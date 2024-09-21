طرق دبي تختتم مع ليجولاند دبي ريزوتس فعاليات الذكرى السنوية الـ 15 للمترو

اختتمت هيئة الطرق والمواصلات فعالياتها وأنشطتها الترفيهية والترويجية الخاصة بالذكرى السنوية الـ 15 لانطلاق مترو دبي بالاحتفال الكبير بأطفال المترو، الذين وُلِدوا من تاريخ 9 / 9 / 2009 أي يوم وتاريخ تدشين المترو إلى تاريخ 9 / 9 / 2023. وقد جرى الاحتفال بهؤلاء الأطفال في ليجولاند دبي ريزورتس.



وتفصيلاً، قال راشد عبدالكريم الملا، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بأن ليغولاند استضافت الأطفال من مواليد مترو دبي بصحبة أولياء أمورهم وسط فعاليات وأنشطة متنوعة وممتعة في يومٍ امتلئ فرحاً وبهجة بضحكات الأطفال المُحتَفى بهم وسعادة أهاليهم، الذين شاركوا الهيئة احتفالاتها بهذه المناسبة السعيدة، التي أرّخت انطلاق المترو، أيقونة النقل الجماعي في دبي، وأحد أبرز مشاريع الإمارة في سجلها الحافل بالإنجازات والمشاريع الحيوية والضخمة.

وأضاف الملا: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على العمل جنباً إلى جنب مع قطاع الأعمال في الدولة عموماً، وفي إمارة دبي على وجه الخصوص ليس في تنفيذ مشاريعها فحسب، بل في مشاركتها أنشطتها وفعالياتها الترفيهية والترويجية مثل الاحتفال بالذكرى السنوية لمترو دبي، إيماناً منها بأهمية القطاع الخاص وشركاته ومؤسساته وما تُقدمه من دعم وخبرات وتجارب ناجحة لأن هذا القطاع يُعَدُّ شريكاً استراتيجياً للهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة ومنها الهيئة."



بدورها، تفتخر ليجولاند® دبي كونها جزءًا من حملة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمترو دبي، حيث احتفلت بتتويجها بحدث خاص في 21 سبتمبر في ميني لاند الشهيرة. وقد بدأ اليوم بأنشطة تفاعلية، بما في ذلك بناء مكعبات ليجو® ولقاءات مع شخصيات أزياء ليجو، تلاها حفل تقطيع الكعكة. وتجمع الأطفال على المنصة في ميني لاند لالتقاط الصور واستمتعوا أيضًا بأداء فرقة الرقص الصيفية، التي قدمها فريق الترفيه في ليجولاند. وقد حصلت العائلات على إمكانية الوصول الكامل إلى منتزه ليجولاند دبي الترفيهي والمنتزه المائي، مما جعله يومًا احتفالياً لا يُنسى.

وقال تيم هاريسون جونز، المدير العام لمنتزه ليجولاند دبي: "نحن سعداء بأن نكون جزءًا من احتفالات الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمترو دبي واستضافة مثل هذا الحدث الهادف لـ"أطفال مترو." وتفاعل الأطفال بشكل فريد مع أحد أكثر المعالم شهرة في المدينة، وقد كنا متحمسين لتوفير يوم مليء بالإبداع والمرح واللحظات، التي لا تُنسى لهم ولعائلاتهم. "كما نسعى في ليجولاند دبي إلى توفير تجارب لا تُنسى للأطفال، وقد تطلعنا إلى جعل هذا اليوم مميزاً للغاية بالنسبة لضيوفنا الصغار."

وقد انضم إلى احتفال هذا العام عدد من الرعاة والشركاء لتعزيز الاحتفال بهذه المناسبة وهم: شركة كيوليس – ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل مترو وترام دبي، كشريكٍ استراتيجي، بالإضافة إلى ليجولاند دبي وليجو ميدل إيست و(IGLOO)، والجابر جاليري، وبريد الإمارات كشركاء للحملة.



ولإدخال البهجة والفرح إلى قلوب الناس، سيستمتع الجمهور بمشاهدة عروض موسيقية متنوعة في محطات مترو دبي من 21 إلى 27 سبتمبر حيث سيكون رواد محطات المترو على موعد مع مقطوعات موسيقية حية، يقدمها فنانون إماراتيون وعالميون ضمن النسخة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى الذي تنظمه "براند دبي" الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، حيث يحظى المهرجان سنوياً بإقبال واسع من قبل سكان وزوار دبي.











تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز