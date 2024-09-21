ارتفاع حصيلة فيضانات ميانمار إلى 384 قتيلاً و89 مفقوداً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار"ياغي" الذي ضرب "ميانمار" إلى 384 قتيلاً.

وذكر الفريق الإعلامي التابع للمجلس العسكري الحاكم في ميانمار أن 89 شخصا آخرين لايزالون في عداد المفقودين نتيجة الفيضانات التي سببها الإعصار.

من جانبه أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" اليوم أن ما يصل إلى 887 ألف شخص تضرروا في ميانمار في أعقاب إعصار ياغي مشيراً إلى أن الدمار الذي تسبب به الإعصار والفيضان طال المنازل ومصادر المياه والبنية التحتية للكهرباء وكذلك الطرق والجسور وشبكات الاتصالات والمدارس ومرافق الخدمة العامة والمحاصيل والأراضي الزراعية التي تعرضت بدورها لأضرار بالغة.

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