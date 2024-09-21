مصر : التصعيد الإسرائيلى في لبنان يهدد بحرب إقليمية شاملة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بيانا، مساء اليوم السبت، أكدت خلاله أن مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.
وجددت مصر تحذيرها من أن هذا التصعيد الإسرائيلى غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير، وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها، وفقا للبيان.
كما أعربت مصر مجددا عن كامل تضامنها مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.
وأكدت مصر إدانتها لكافة الأعمال الأحادية، واستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.
وجددت مصر تأكيدها على حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار أن ذلك هو السبب الأساسى للتوتر والتصعيد فى المنطقة.
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