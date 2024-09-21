مصر : التصعيد الإسرائيلى في لبنان يهدد بحرب إقليمية شاملة



أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بيانا، مساء اليوم السبت، أكدت خلاله أن مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير بجنوب لبنان، والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية.

وجددت مصر تحذيرها من أن هذا التصعيد الإسرائيلى غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طرق خطير، وبما قد يؤدي إلى تبعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حرب إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأى عن تداعياتها، وفقا للبيان.

كما أعربت مصر مجددا عن كامل تضامنها مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق.

وأكدت مصر إدانتها لكافة الأعمال الأحادية، واستهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وجددت مصر تأكيدها على حتمية الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة والضفة الغربية، باعتبار أن ذلك هو السبب الأساسى للتوتر والتصعيد فى المنطقة.

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