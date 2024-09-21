الوصل يحسم «ديربي بر دبي» بريمونتادا أمام النصر

حسم فريق الوصل «ديربي بر دبي» أمام ضيفه النصر، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 3-1 في المباراة التي احتضنها ملعب زعبيل في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني «مؤقتاً»، بينما تراجع «العميد» إلى المركز الثالث بعد تجمد رصيده عند النقطة السادسة، إثر تلقي الخسارة الأولى له هذا الموسم.

افتتح التسجيل للنصر عادل تاعرابت في الدقيقة 22 وأحرز هدف التعادل كايو كانيدو في الدقيقة 53 وأضاف علي صالح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 74 ليعزز سفيان بوفتيني تقدم «الإمبراطور» في الدقيقة 82.

جاءت بداية المباراة متكافئة نسبياً، والتي أدارها طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيليكس زواير مع أفضلية للنصر، الذي شكل خطورة من أطراف الملعب عن طريق مروان أزرقان وعثمان بوسعيد، لينجح الأخير في تمرير كرة تعامل معها عادل تاعرابت بشكل جيد، بعد أن سدد كرة قوية ارتدت من يد الحارس خالد السناني، وحاول «الإمبراطور» إدراك التعادل بعد استقبال الهدف الأول، والذي اعتمد على الكرات العرضية، وكاد فابيو ليما أن يحرز هدف التعادل بعد أن سدد كرة صاروخية ارتدت من العارضة. وتألق الحارس عبدالله التميمي في التصدي لكرة ليما من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 42 قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء المشهد في الشوط الثاني مختلفاً بعد أن اندفع أصحاب الأرض بحثاً عن هدف التعادل لينجح كايو كانيدو في تسجيل هدف مباغت من كرة ساقطة من زميله عبدالرحمن صالح داخل منطقة جزاء. وتصدت العارضة مرة أخرى لكرة ليما بعد أن سدد كرة قوية من بعيد في الدقيقة 67. ونجح علي صالح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 74 من تسديدة رائعة بعد استلام كرة خاطفة من رأسية البديل هاريس. وواصل أصحاب الأرض الضغط بحثاً عن هدف الاطمئنان لينجح سفيان بوفتيني في تعزيز تقدم فريقه بعد استلام كرة مثالية أمام المرمى من المتألق علي صالح في الدقيقة 82.





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