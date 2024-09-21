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فرنسا تعلن الحكومة الجديدة بعد أسابيع من الغموض

9/21/2024 3:00:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الأمين العام للرئاسة الفرنسية أليكسي كولر اليوم السبت تشكيل الحكومة الجديدة وذلك على أمل إنهاء حالة الغموض السياسي المستمرة منذ شهرين ونصف الشهر بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة أسفرت عن برلمان معلق.

وقال كولر إن أنطوان أرمان أصبح وزيرا للمالية وتولى جان نويل بارو منصب وزير الخارجية في حكومة تتألف في معظمها من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.

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