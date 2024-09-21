فرنسا تعلن الحكومة الجديدة بعد أسابيع من الغموض

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الأمين العام للرئاسة الفرنسية أليكسي كولر اليوم السبت تشكيل الحكومة الجديدة وذلك على أمل إنهاء حالة الغموض السياسي المستمرة منذ شهرين ونصف الشهر بعد انتخابات مبكرة غير حاسمة أسفرت عن برلمان معلق.
وقال كولر إن أنطوان أرمان أصبح وزيرا للمالية وتولى جان نويل بارو منصب وزير الخارجية في حكومة تتألف في معظمها من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.
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