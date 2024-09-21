مطعم هوتنغ يطرح قائمة تذوّق محدودة الإصدار محضّرة على يد اثنين من أشهر الطهاة

شيفان شهيران من هوتنغ هونغ كونغ وهوتنغ دبي يتعاونان على ابتكارها

"هوتنغ - هاي نا باي تشوان"

قائمة تحتفل بتنوّع نكهات المطبخ الصيني





استعدّ لخوض تجربة طعام صينية لا مثيل لها حيث يقدم كبار الطهاة في كلّ من مطعمَي هوتنغ هونغ كونغ وهوتنغ دبي الحائزَين على جوائز قائمة طعام حصرية مؤلّفة من 8 أطباق، تتوفّر لفترة محدودة في مطعم هوتنغ ضمن مركز دبي المالي العالمي من 1 إلى 30 سبتمبر.



يشتهر مطعم هوتنغ بتسليط الضوء على جوهر المطبخ الصيني التقليدي بنكهاته العميقة المعقدة وتنوّعه الثقافي وتاريخه العريق في شنغهاي وسيتشوان وبكين ويونان، إلّا أنّه أعاد ابتكار كافة الأطباق الصينية الأصيلة بحرفية عالية على مدى تاريخه الممتد على عشرين سنة. وتضمّ قائمة طعام هاي نا باي تشوان التي تعني "الإشادة بالثقافات المتنوعة"، أطباق هوتنغ الشهيرة إلى جانب ابتكارات جديدة، فتجمع أشهى أطايب شنغهاي مع أشهر مأكولات سيتشوان.

يتولى فريق العمل في فرع هونغ كونغ، بقيادة الشيف يونغ كيونغ تشونغ، تحضير الأطباق المستوحاة من ثقافة شنغهاي، بينما يقوم فريق العمل في فرع دبي، تحت قيادة الشيف دينغزو رين من مدينة تشنغدو، بإعداد الأطباق المستوحاة من أجواء سيتشوان. وقد عمل كلّ من الطاهيَين على صياغة مزيج متناغم من نكهات شنغهاي وسيتشوان، لتجسيد التقاليد الصينية الغنية بطريقة عصرية مبتكرة. كما سيقدّم مطعم هوتنغ هونغ كونغ قائمة الطعام هذه ابتداءً من 29 أغسطس حتى نهاية شهر سبتمبر بحضور الشيف رين، ليعزز مكانة مطعم هوتنغ كوجهة رائدة لتناول أشهى المأكولات الصينية بلمسة عصرية. ويواصل مطعم هوتنغ إرساء أعلى المعايير لقطاع المطاعم في أبرز المدن حول العالم، وذلك من خلال فروعه المتواجدة في كل من هونغ كونغ، ولندن، ونيويورك، وميامي ودبي.

وفي هذا السياق، علّق الشيف رين من مطعم هوتنغ دبي قائلاً: "من خلال تحضير سمك القاروص التشيلي على طريقة سيتشوان وقطع لحم بقر واغيو الحارّ والمشوي، أردت الإشادة بالنكهات الجريئة والمعقّدة التي يتميّز بها المطبخ السيتشواني، وتمثّل هذه الأطباق تكريماً منّي لتراث الطهي الديناميكي لمسقط رأسي سيتشوان".

ومن جهته، شارك الشيف تشونغ من هوتنغ دبي مصدر إلهامه في الطهي، قائلاً: "لقد سعيت إلى تجسيد جوهر المطبخ في شنغهاي، الذي يشتهر بنكهاته الغنية اللذيذة وتقنيات التحضير فائقة الدقة. ومن خلال هذه الأطباق أقدّم إشادةً بتقاليد الطهي في شنغهاي، وأطعّمها ببصمة تحاكي تجارب الطعام الحصرية."

تبدأ تجربة الطعام مع تقديم أحد أشهر أطباق شنغهاي وهو طبق الحمام المدخّن فوق أوراق الشاي الغني بالنكهات الجريئة مع لحم الحمام الطري المتبّل بفلفل سيشتوان الحارّ العطري. ثم يليه طبق معجّنات الديم سام المؤلّف من ثلاثة أصناف مبهرة تدلّل الحواس وتشمل الكركند ، الذي يدمج لحم الكركند الحلو والشهي مع لمسة من ثمار البحر الحارة، و فطائر صمغ الخوخ بالفطر المستوحاة من النصوص الطبية الصينية القديمة حيث يتلاقى قوام صمغ الخوخ اللزج مع نكهة الفطر الترابية، و لحم بقر واغيو مع الفلفل الأخضر الحار ، الذي يجمع ما بين لحم بقر الواغيو الفاخر مع فلفل جلد النمر الأخضر من سيتشوان.

ويستطيع الضيوف بعد ذلك، التلذّذ بطبق الأنقليس المتبّل بصلصة الصويا والمطهو على نار هائدة بحسب طريقة شنغهاي ، حيث يتميّز بقوامه الطري ونكهته القوية، لأنّه يُطهى على نار هادئة مع صلصة الصويا المركّزة الفاخرة، فيعكس جوهر مطبخ شنغهاي. وتُشكّل إضافة براعم الفاصولياء المقلية نكهة مقرمشة وطازجة على الطبق، فتبتكر سيمفونية متناغمة من القوامات المتنوّعة ونكهات أومامي الغنية. بعد ذلك، يتمّ تقديم سمك القاروص التشيلي مع الفلفل الحبّ على طريقة سيتشوان بلمسة عصرية، حيث تغلّف صلصة الجياو ماو المعدّة في مطبخنا سمك القاروص المنقوع والمشوي بإتقان، وتزيّنه حفنة من براعم الخيزران للحصول على قوام مقرمش.

تستمر التجربة مع طبق الدجاج المسلوق بالفلفل والليتشي ، الذي يوازن بحرفية ما بين نكهة الليتشي الحلوة وحبوب فلفل سيتشوان الحارة، مما يُظهر براعة مطعم هوتونج في مزج النكهات الصينية التقليدية مع اللمسات المبتكرة. ويُقدّم طبق الروبيان الأحمر مع الأرزّ المعدّ بمرقة الكركند الذي تُعرف به مدينة شنغهاي بطريقة غير مسبوقة، حيث يُنقع الروبيان الأحمر الإسباني اللذيذ في مرق الكركند المعزّز بالبصل المجفف، ويُقدّم مع الأرزّ المقرمش ليزخر بالنكهات اللذيذة والقوام القرمش. ثم يُقدّم طبق قطع لحم بقر واغيو الحارّ والمشوي بطريقة فاخرة، حيث يتمّ تحضير أضلاع لحم بقر واغيو القصيرة مع عنب مسقط والكمكوات قبل إضافة الليكور الروزيه والرُم إليها لتشتعل بالنار. ويُشكّل تقديم هذا الطبق تجربة طعام تفاعلية مذهلة، حيث يتمّ تعزيز طعم لحم البقر الفاخر بنكهات الفاكهة الحلوة والحامضة.

يبقى ختام التجربة مسكاً مع طبق الحلوى غولدن فورتشون الذي يرمز إلى الازدهار والأجواء الاحتفالية. وتتميّز هذه الوصفة المستوحاة من أصناف الليتشي في مقاطعة لينغشان، بسيمفونية من موس الليتشي، وغاناش الكمكوات، وسوربيه الزنجبيل وبسكويت الزبدة الذهبي، لتنتهي تجربة الطعام الاستثنائية بمذاق عطري منعش.

قائمة التذوّق هاي نا باي تشوان في مطعم هوتنغ

التاريخ والوقت : من 1 حتى 30 سبتمبر الأسعار: 498 درهماً إماراتياً للشخص الواحد يشمل 8 أطباق





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