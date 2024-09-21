Saturday, 21 September 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لبنان.. ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 37 قتيلاً

9/21/2024 3:00:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، إلى 37 قتيلا، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بعد ظهر اليوم السبت، في تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، إن عدد القتلى ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.

ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة.

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت ، سقوط 31
قتيلاً بينهم
ثلاثة أطفال وسبعة
نساء حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة.

وقال
الأبيض ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن هناك
68 جريحا تم نقلهم إلى 12 مستشفى.

وكشف الأبيض عن أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة يومي الثلاثاء والاربعاء وأمس في مناطق مختلفة بلبنان بلغت 70 قتيلاً .

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جريمة حرب موصوفة".

وكانت طائرة حربية إسرائيلية قد شنت غارة بعد ظهر أمس الجمعة استهدفت منطقة "الجاموس" في الضاحية الجنوبية.

MENAFN21092024000110011019ID1108699623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث