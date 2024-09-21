لبنان.. ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 37 قتيلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، إلى 37 قتيلا، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.
وقال بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بعد ظهر اليوم السبت، في تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، إن عدد القتلى ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.
ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت ، سقوط 31
قتيلاً بينهم
ثلاثة أطفال وسبعة
نساء حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة.
وقال
الأبيض ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن هناك
68 جريحا تم نقلهم إلى 12 مستشفى.
وكشف الأبيض عن أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة يومي الثلاثاء والاربعاء وأمس في مناطق مختلفة بلبنان بلغت 70 قتيلاً .
وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جريمة حرب موصوفة".
وكانت طائرة حربية إسرائيلية قد شنت غارة بعد ظهر أمس الجمعة استهدفت منطقة "الجاموس" في الضاحية الجنوبية.
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