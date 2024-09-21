لبنان.. ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت إلى 37 قتيلاً



ارتفع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، إلى 37 قتيلا، حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال بيان صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، بعد ظهر اليوم السبت، في تحديث جديد لحصيلة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس، إن عدد القتلى ارتفع إلى سبعة وثلاثين شخصا.

ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة وبشكل متواصل حتى الساعة.

وكان الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية فراس الأبيض، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت ، سقوط 31

قتيلاً بينهم

ثلاثة أطفال وسبعة

نساء حتى الآن نتيجة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية أمس الجمعة.

وقال

الأبيض ، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن هناك

68 جريحا تم نقلهم إلى 12 مستشفى.

وكشف الأبيض عن أن حصيلة الاستهدافات الإسرائيلية الثلاثة الأخيرة يومي الثلاثاء والاربعاء وأمس في مناطق مختلفة بلبنان بلغت 70 قتيلاً .

وشدد الأبيض على أن "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جريمة حرب موصوفة".

وكانت طائرة حربية إسرائيلية قد شنت غارة بعد ظهر أمس الجمعة استهدفت منطقة "الجاموس" في الضاحية الجنوبية.

