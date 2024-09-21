إسرائيل تعلن تدمير آلاف منصات إطلاق الصواريخ في غارات مكثفة على جنوب لبنان



أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه دمر آلاف منصات إطلاق الصواريخ و 180 هدفا في عدد من الغارات

على جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي اليوم في منشور عبر تطبيق تليغرام أن القوات الجوية قصفت آلاف منصات الصواريخ في الساعة الماضية "التي كانت مستعدة للاستخدام الفوري لإطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الجيش أنه سيستمر في العمليات الرامية إلى تفكيك إمكانيات حزب الله والبنية التحتية وتدميرها.

وأفاد الجيش بإطلاق نحو 90 مقذوفا من لبنان إلى شمالي إسرائيل أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري "في الساعة الأخيرة نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الاسرائيلية".

وأضاف

أن عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا ومنصات صاروخية.







