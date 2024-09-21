حسين هزاع المجالي : هل تم اغتيال هنية في الضفة او غزة ؟!

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
تساءل العين ووزير الداخلية الأردني الأسبق حسين هزاع المجالي عن موقع اغتيال قائد حركة حماس إسماعيل هنية ، وقال هل استشهد اسماعيل هنية في رفح او في شمال غزة او نابلس او في طولكرم؟.
وأضاف هنية في تصريحات عبر برنامج توتر عالي على قناة المشهد الذي يقدمه طوني خليفة : المقاومة يجب أن تكون في الخنادق، وليست بفنادق الـ 5 نجوم.
وتابع متحدثا عن رسالة خالد مشعل للأردنيين :
من يريد أن يقاوم عليه حمل البندقية، ولا يمكن المناداة للمقاومة في أي دولة وهو جالس للحوار ، رافضا ما وصفها بمحاولات البعض بـ " تأنيب الضمير الأردني وحثه على المقاومة".
** الانتخابات و حزب جبهة العمل الإسلامي
وقال المجالي : هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها التيار الإسلامي على عدد مقاعد كبير في مجلس النواب ، مشيرا الى ذلك حدث في انتخابات عام 1989.
وقال ان مجلس النواب يتكون من 138 مقعدا ، وان الاخوان حصلوا على جزء منها وهو 31 مقعدا ، معتبرا ان الإخوان المسلمين جماعة من صلب المجتمع الأردني وخرجوا إلى المجلس من خلال صناديق الاقتراع ولم يُفرضوا على الحكومة.
وقال انه كان واضحا للجميع ان احداث 7 أكتوبر وما يجري في فلسطين سيؤثر على الانتخابات الأردنية ، لكن الملك ورغم العلم بهذا اوعز للحكومة بوضع مواقيت للانتخابات لأن التجربة الديمقراطية الحزبية أهم من الافرازات.
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