حسين هزاع المجالي : هل تم اغتيال هنية في الضفة او غزة ؟!

MENAFN - Khaberni) خبرني -تساءل العين ووزير الداخلية الأردني الأسبق حسين هزاع المجالي عن موقع اغتيال قائد حركة حماس إسماعيل هنية ، وقال هل استشهد اسماعيل هنية في رفح او في شمال غزة او نابلس او في طولكرم؟.

وأضاف هنية في تصريحات عبر برنامج توتر عالي على قناة المشهد الذي يقدمه طوني خليفة : المقاومة يجب أن تكون في الخنادق، وليست بفنادق الـ 5 نجوم.

وتابع متحدثا عن رسالة خالد مشعل للأردنيين :

من يريد أن يقاوم عليه حمل البندقية، ولا يمكن المناداة للمقاومة في أي دولة وهو جالس للحوار ، رافضا ما وصفها بمحاولات البعض بـ " تأنيب الضمير الأردني وحثه على المقاومة".





** الانتخابات و حزب جبهة العمل الإسلامي

وقال المجالي : هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها التيار الإسلامي على عدد مقاعد كبير في مجلس النواب ، مشيرا الى ذلك حدث في انتخابات عام 1989.

وقال ان مجلس النواب يتكون من 138 مقعدا ، وان الاخوان حصلوا على جزء منها وهو 31 مقعدا ، معتبرا ان الإخوان المسلمين جماعة من صلب المجتمع الأردني وخرجوا إلى المجلس من خلال صناديق الاقتراع ولم يُفرضوا على الحكومة.

وقال انه كان واضحا للجميع ان احداث 7 أكتوبر وما يجري في فلسطين سيؤثر على الانتخابات الأردنية ، لكن الملك ورغم العلم بهذا اوعز للحكومة بوضع مواقيت للانتخابات لأن التجربة الديمقراطية الحزبية أهم من الافرازات.